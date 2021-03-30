Тест-драйв Hyundai Tucson: космический дизайн, космические технологии





Постоянные читатели уже все поняли: заголовок – явный намек на обзор Hyundai Elantra. В чем «космос» для кроссовера Hyundai Tucson, чем он впечатлил и порадовал? А чем огорчил? И что ждет этот автомобиль в Украине – успех или провал? Очень важный обзор очень важной модели, которая (забегая вперед) уже вполне заслуженно стала «откровением имени себя».

Позиционирование модели Hyundai Tucson

Кроссовер Hyundai Tucson – надо ли объяснять, что это за автомобиль? Один из бестселлеров для компании Hyundai вообще, один из бестселлеров своего класса в частности, один из бестселлеров для Европы и Украины. Тысячи и миллионы автомобилей уже катаются по дорогам разных стран, начиная с 2004 года, когда вышло первое поколение модели. Вторая генерация последовала в 2009-м (тогда появилось название iX35 для Европы, имя Tucson осталось на других рынках). Третье поколение вышло в 2015 году и встречалось в обзорах ITC.UA – как первоначальная модель, так и обновленная версия.

Четыре поколения одной модели – и ведь насколько смело корейцы меняли дизайн! Новый Hyundai Tucson (NX4) дебютировал в 2020 году, продажи в Украине стартовали с началом 2021 года. В статье будет представлен автомобиль в максимальной комплектации Top с 1,6-литровым турбодизелем, плюс дополнительно вкратце будут представлены комплектации Dynamic и Elegance, а также скажу пару слов о 2-литровом моторе.

Как едет кроссовер Hyundai Tucson?

Просто нормально комфортно едет. Эти слова можно записать через запятую – и получите идеально точное описание ездового характера автомобиля. Здесь нет каких-либо откровений в динамике или управляемости, но также нет каких-либо провалов. Невзирая на скромный объем, двигатель позволяет нормально разгонятся, не отставая от городского потока. Достаточно тяги на средних оборотах, автомобиль четко следует за педалью акселератора. Что, пожалуй, во многом заслуга «автомата»-робота DCT, который мгновенно меняет скорости и умеет идеально подбирать идеальную передачу под характер мотора. Добавьте сюда легкий руль со средней чувствительностью – и получите просто «обычный кроссовер на каждый день». Можно долго ворчать по поводу «откровений в драйве», но поверьте: кроссовер Hyundai Tucson хорош именно тем, что с ним все просто и понятно, с ним просто отдыхаешь на дороге.

В том числе – и на плохой дороге. Пожалуй, главной характеристикой в ездовых повадках нового кроссовера Hyundai Tucson является комфорт. Вот где настоящее откровение! Даже тестовый автомобиль на 19-х колесах довольно спокойно и сдержанно отрабатывал отдельные ямы, его не качает на волне, а мелкие трещины или латки на дороге и вовсе проходятся с легким шлепком шин. Автомобиль на дисках поменьше и с более высокопрофильными шинами дарит еще больше мягкости. Плюс довольно хорошая звукоизоляция – и по мотору, и по аэродинамике (по крайней мере, на дозволенных у нас скоростях). Словом: главное для Hyundai Tucson – это «комфорт»: именно как понятие комфорта в целом.

Космолет на колесах! Новый стиль Hyundai (этакий «параметрический дизайн») очень смелый, яркий, провокационный. Хороши детали: Z-образные арки задних колес, серебристые вставки на стойках, спрятанный задний «дворник». Фары и фонари – отдельный «блеск» (эх, если бы еще задние указатели поворота повыше). Правда, с ездой выходит по-другому: турбодизель, «автомат», комфорт подвески – все дает размеренный стиль движения. Спортивный режим «подогревает» автомобиль лишь чуть-чуть: разгон 0-100 км/ч в пределах 11,3 секунды – это быстрее паспорта, но все равно дух не захватывает. Так может просто расслабится и ехать в сове удовольствие? Можно и по раскисшей грунтовке или по снегу: для легкого бездорожья здесь предусмотрена блокировка муфты полного привода. Но, поверьте, Hyundai Tucson знает, чем впечатлить кроме дизайна и комфорта…

Он впечатляет салоном! Запоминается оригинальное решение с явным разделением водителя и переднего пассажира. Причем каждому уделили отдельное внимание. Для водителя – панель приборов на основе контрастного ЖК-дисплея и даже с радикальным отказом от козырька (признаться, бликует). Для пассажира – свой центральный воздуховод-диффузор: нечто подобное встречалось лишь некоторых моделях Группы VW на электрокарах Tesla. Вообще хороша работа с «климатом»: для передних пассажиров – предусмотрена вентиляция кресел, для задних – отдельная зона климат-контроля. А еще задним пассажирам положены противосолнечные шторки на окнах, подогрев сидений, регулировка угла наклона спинки…

Да, это ТОП-версия. Да, самая дорогая в линейке модели. Но все равно: новый Hyundai Tucson выходит за рамки требований класса, он старается дать больше. Еще одно подтверждение тому – багажник. Номинально достаточно дать просто большой багажник с правильно-прямоугольной формой. Дальше начинаются, скажем так, «приятные бонусы». Так вот, в новом Hyundai Tucson есть они все: вот 2-уровневый пол, вот ниша под мелочевку, вот крючки для сетки/пакетов, а вот еще напоследок электропривод крышки.

Салон откровенно хорош. Не столько простором – здесь без излишеств, просто достаточно места: столько, сколько ожидаешь в автомобиле этого класса и размера. Но салон хорош оригинальным дизайном и работой с деталями: начиная от красивой отделки кресел, продолжая огромным люком-панорамой или удобным «лотком» с зарядкой для смартфона, завершая вниманием к задним пассажирам и проработкой багажника.

Есть ли инновации в Hyundai Tucson?

Автомобиль сработан на новой платформе N3, которая отличается изначальной подготовкой для создания электрифицированных версий – обычного гибрида и подзаряжаемого гибрида: расположение аккумулятора, установка силовых агрегатов и электромоторов, пр. Кроме того, к особенностям конструкции можно отнести расширенные передние лонжероны (так делают для достижения большей безопасности при фронтальных ударах с малой долей перекрытия), а также тщательную работу с аэродинамикой (предусмотрены каналы-обтекатели и активные шторки-жалюзи решетки радиатора). В остальном все привычно: несущий кузов, независимая подвеска МакФерсон спереди и независимая многорычажная сзади, передний или полный привод. Кстати, система полного привода HTRAC реализована при помощи новой фрикционной муфты, которая быстрее реагирует на команды и быстрее «замыкается» на бездорожье. Тестовый автомобиль был оснащен турбодизелем New U CRDI: полностью алюминиевый мотор (блок и головка), турбина с изменяемой геометрией E-VGT, раздельная многоконтурная система охлаждения, пр. В паре с мотором работает 7-ст. преселективная роботизированная КПП 7DCT. Плюс фирменная система изменения ездовых режимов Drive Mode, которая меняет настройки двигателя и «автомата», утяжеляет руля, переключает дизайн приборов.

Известная и фирменная парочка 10,25-дюймовые дисплеев, которые уже встречались на Hyundai Elantra: один используется в качестве приборной панели, второй является основой системы мультимедиа. Но относительно Hyundai Elantra, кроссовер Hyundai Tucson получил массу интересных систем – причем, снова-таки, из каждого решения старались выжать максимум. К примеру, система контроля «слепых зон» зеркал заднего вида требует установки специальных датчиков по углам заднего бампера. Схожим образом реализуется и функция контроля перекрестного трафика при движении задним ходом. Но кроме этого, кроссовер предлагает еще и систему безопасного выхода из автомобиля, которая комбинирует две вышеописанные функции: если водитель или пассажир хочет выйти, но рядом проезжает автомобиль и может зацепить открытую дверь, то Hyundai Tucson проинформирует об этом.

Еще пример: система кругового обзора – кажется, уже привычные камеры спереди/сзади и справа/слева. Однако инженеры Hyundai придумали систему видео-обзора слепых зон: при включении правого/левого указателя поворота автоматически на панель приборов выводится картинка с соответствующей боковой камеры. По заверениям создателей, так зона обзора с традиционных 25 градусов увеличивается до 50 градусов. Нечто подобное было у ряда моделей Honda, но система работала только по правую сторону, а в случае Hyundai Tucson – работает и справа, и слева. И вот подобные мелочи, улучшения, инновации – они везде: центральная подушка безопасности между двумя передними сиденьями, электропривод крышки багажника с «умным» Hands-Free открыванием, упомянутая беспроводная зарядка мощностью 15 Вт, диффузор для переднего пассажира, свой «климат» для задних…

Номинально – просто кроссовер: несущий кузов, 4-цилиндровый турбодизель CRDI, АКПП-«робот» DCT, система выбора режимов езды и блокировка муфты для бездорожья. Однако – вот вам еще одно откровение! – насколько много внимания уделено различным системам для безопасности и комфорта. Причем очень многие решения реализованы уже на том техническом базисе, который есть во многих автомобилях: почему так не догадались сделать другие, это же просто гениально и гениально просто?!

Цена автомобиля Hyundai Tucson и его конкуренты

Кроссовер Hyundai Tucson в текущий момент предложен украинским покупателям с тремя типами моторов (бензин 2.0 MPI на 156 л.с., турбодизель 1.6 CRDI на 136 л.с., гибрид 1.6 T-GDI HEV), с передним или полным приводом HTRAC, с «механикой» (6МТ) или двумя «автоматами» (6АТ или 7DCT), в четырех фиксированных комплектациях. Итого: 13 вариантов для покупателя! Опций всего две – пакет PANORAMA и декор-пакет TEAL.

Гамму модели открывает комплектация Express: фронтальные и боковые подушки безопасности, надувные боковые шторки безопасности, центральная подушка между передними сидениями, система стабилизации, кондиционер, круиз-контроль, выбор ездовых режимов Drive Mode, подогрев передних сидений, аудиосистема с 5-дюймовым монохромным LCD-дисплеем, поддержка Bluetooth, приборы SuperVision c 4,2-дюймовым дисплеем, 17-дюймовые колесные диски, пр. Цена Hyundai Tucson Express 2.0 MPI 6МТ 2WD – от 705 тыс. грн. или чуть больше $25 тыс., версия 2.0 MPI 6AТ 2WD – от 737 тыс. грн. или $26,3 тыс.

В следующей комплектации Dynamic добавлено: ассистенты контроля рядности и удержания в полосе движения (LKA и LFA), система предупреждения о превышении скорости (ISLW), функция предупреждения возможного столкновения (FCA-A), 2-зонный климат-контроль, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, задние датчики парковки, камера заднего вида, подогрев руля, датчик дождя, мультимедиа с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, пр. Цена Hyundai Tucson в комплектации Dynamic (в зависимости от мотора/трансмиссии): версия 2.0 MPI 6AТ 2WD – от 787 тыс. грн. или $28 тыс.; версия 2.0 MPI 6AТ 4WD – от 835 тыс. грн. или почти $30 тыс.; версия 1.6 CRDI 7DCT 2WD – от 888 тыс. грн. или $31,7 тыс.; версия 1.6 CRDI 7DCT 4WD – от 935 тыс. грн. или $33,4 тыс.; версия 1.6 T—GDI HEV 6AT 2WD – от 1,01 млн грн. или $36,7 тыс.

На шаг выше расположена комплектация Elegance, которая дополнительно предлагает: систему мониторинга «слепых зон» зеркал заднего вида (BCW), контроль перекрестного трафика при движении задним ходом (RCCW), предупреждение для безопасного выхода из автомобиля (SEW), электропривод крышки багажника с интеллектуальным открытием Hands-free, беспроводную зарядку для смартфона, полностью светодиодные фары и фонари, контурную подсветку салона, 18-дюймовые колесные диски, декор Dark Chrome для решетки радиатора, декор Satin Chrome для молдингов окон, ЖК-приборы на основе 10,25-дюймового дисплея, пр. Цена Hyundai Tucson в комплектации Elegance (мотор/трансмиссия): версия 2.0 MPI 6AТ 4WD – от 910 тыс. грн. или $32,5 тыс.; версия 1.6 CRDI 7DCT 4WD – от 1,01 млн грн. или $36,7 тыс.; версия 1.6 T—GDI HEV 6AT 4WD – от 1,124 млн грн. или $40 тыс.

Наконец, на вершине модельной линейки находится комплектация Тор: видео-мониторинг слепых зон (BVM), круговой обзор (SVM), кожаная отделка салона, вентиляция передних сидений, 10,25-дюймовый дисплей системы мультимедиа, премиум-аудиосистема KRELL, 3-зонный «климат», подогрев задних сидений, 19-дюймовые колесные диски, пр. Цена Hyundai Tucson в комплектации Тор (мотор/трансмиссия): версия 2.0 MPI 6AТ 4WD – от 997,5 тыс. грн. или $35,6 тыс.; версия 1.6 CRDI 7DCT 4WD – от 1,1 млн грн. или $39,2 тыс.; версия 1.6 T—GDI HEV 6AT 4WD – от 1,22 млн грн. или $43,6 тыс.

Уровень оснащение и широта выбора версий – это откровение в плане рыночного позиционирования автомобиля. Кроссовер Hyundai Tucson на улице – в комплектации Elegance, автомобиль в салоне – комплектация Dynamic: как отражение того, что чаще всего выбирают покупатели. Оба варианта были представлены с 2-литровым бензиновым мотором и традиционным 6-ступенчатым автоматом: обратите внимание на привычный рычаг АКПП, да и в целом переработанную консоль. Центральный сенсорный 8-дюймовый дисплей есть в любой представленной комплектации, «цифровая приборка» и LED-фары/фонари появляются в исполнении Elegance. Немного отличаются колесные диски. В целом все выглядит так, что даже оснащения Dynamic будет достаточно для большинства покупателей, а версия Elegance является почти ТОП-ом. Удалось немного проехать на бензиновой связке «2,0 литра + АКПП»: слова плохого не скажу, вполне годный вариант! Мотор позволяет активно стартовать (разгон со светофора, выезд со второстепенной дороги), нормально набирает 50-60 км/ч и «тухнет» лишь на скорости под «сотню». Взбодрить его может АКПП: работает плавно и быстро, умеет быстро сбрасывать передачи вниз. И вот, после очередного сброса передачи, бензиновый двигатель оказывается в зоне 4-4,5-5 тыс. об/мин. – здесь он «просыпается», находит в себе второе дыхание (а также находит заметный рев), но в итоге довольно неплохо разгоняет автомобиль: этого хватит при трассовых обгонах на скорости 100 км/ч или чуть больше. Словом, варианта «2,0 литра + АКПП» обычному водителю будет вполне достаточный и для города, и для трассы. Парочка оказалась лучше, чем у многих конкурентов. Кстати…

Номинально у нового Hyundai Tucson масса конкурентов. Однако реально – после той «раздачи», которую готовится устроить Hyundai Tucson, уцелеют лишь считанные модели. К примеру, Volkswagen Tiguan (за ним приходят покупатели, нацеленные на мощность 220 л.с. и готовые к ценнику 1+ млн грн.) и Toyota RAV4 (ну потому, что это Toyota и есть преданная армия фанатов). Да и для них вопрос конкуренции откроется заново с масштабным стартом продаж гибридных версий Hyundai Tucson.

В остальном – под ударом оказывается весь средний класс кроссоверов. Модели Mazda CX-30 и Mazda CX-5 хороши салоном и поведением на дороге, но Hyundai Tucson может предложить экономичный дизель, мощный гибрид, лучшую комплектацию. Обновленный Peugeot 3008 делает ставку на яркий дизайн, большие дизели, мощный гибрид с полным приводом. На что Hyundai Tucson отвечает средними комплектациями (как с передним, так и с полным приводом), плюс он может удивить своим оснащением даже на фоне некогда прежде «космического» Peugeot. Новое поколение Ford Kuga (скоро будет детальный обзор) отлично едет и это один из немногих автомобилей, кто может соперничать с Hyundai Tucson по перечню всевозможных систем/функций. Однако в данном случае недостает удачных средних версий автомобиля с такой же средней ценой, которые в изобилии предлагает «кореец». Кроме того, интересными конкурентами могут выступать Nissan Qashqai (уходящее поколение продается по привлекательным ценам, а новое обещает передовую технику) или обновленный Mitsubishi Eclipse Cross (просторный салон, хороший комфорт, но нет широкого выбора версий, отсутствует дизель). Наконец, если говорить о мощных и дорогих версиях с ценой 1+ млн грн, то еще отмечу комфортный и экономичный автомобиль Honda CR-V Hybrid – но и здесь у Hyundai Tucson найдется, что противопоставить: обычный гибрид уже доступен для Украины, а со временем должен появится и подзаряжаемый.

Конкурентов в данном классе много. Однако это тот случай, когда им нужно опасаться Hyundai Tucson, а не наоборот: широчайший выбор моторов, трансмиссий, комплектаций. Плюс известный бренд и развитая дилерская сеть. Новый Hyundai Tucson – сила!

Стоимость содержания и реальный расход топлива Hyundai Tucson

Средний городской расход топлива стабильно находился у отметки 6,5 л на 100 км пути. На пустых дорогах и при плавном стиле езды можно было получить минимальный расход 4,7-5 л на 100 км, при большим количестве пробок и/или динамичной езде максимум достигал 8,2-8,5 л на 100 км пути. На трассе при скорости 80-90 км/ч автомобиль укладывается в 4,5-4,8 л на 100 км, при скорости 110-120 км/ч расход возрастает до 6-6,5 л на 100 км пути.

Общая гарантия – 5 лет или 100 тыс. км пробега в зависимости от того, что наступит ранее. Плюс учитывайте ограничения по гарантии на различные узлы и агрегаты автомобиля (впрочем, так у многих компаний/брендов). Регламентное ТО необходимо проводить раз в год или каждые 15 тыс. км пробега. Стандартное ТО обойдется в сумму порядка 5,5 тыс. грн. Цены на автомобиль и сервисное обслуживание указаны по состоянию на конец марта без различных скидок при покупке автомобиля или его обслуживании.

В итоге

Что такое новый Hyundai Tucson? Ответ в стиле «популярный универсальный кроссовер» не раскрывает весь потенциал этого автомобиля. На самом деле, новый Hyundai Tucson – это один из локомотивов продаж, который снова тянет бренд Hyundai к вершинам автомобильного рынка, попутно буквально сметая и разрушая соперников на своем пути.

Видно, насколько сильно создатели вложились в эту модель, подарив все лучшее, что могли придумать и вместить в рамках кузова. Поэтому новый Hyundai Tucson в дополнение к статусу «популярный универсальный кроссовер» заслуживает еще и титул «откровения класса». Но – внимание! – прежде всего, в вопросах «космического» дизайна и уровня оснащения. Пока в ездовом характере запомнился лишь комфорт. Однако если вы жаждете эмоций и динамики, то подождите гибридных версий Hyundai Tucson: они обещают еще и «космический» драйв». Думаю, что эта встреча с новым Hyundai Tucson была не последней – и этот автомобиль обязательно найдет, чем нас удивить еще больше!

Плюсы:

+ Широкий выбор версий – на любой вкус и кошелек, под любые предпочтения

+ Отличное оснащение – порой неожиданные, но приятные и продуманные решения

+ Довольно хороший комфорт – подвеска, аэродинамика, поведение мотора/КПП

Минусы:

— Разница в цене с «японцами» могла бы быть более заметна… но все равно прайс нормальный

Технические характеристики Hyundai Tucson 1.6 CRDI 7DCT 4WD Top

Кузов – кроссовер, 5 дверей, 5 мест

Габариты – 4,5 х 1,87 х 1,65 м

Колесная база – 2,68 м

Клиренс – 170 мм

Багажник – от 598 л (5 мест) до 1 777 л (2 места)

Грузоподъемность – 480-635 кг (в зависимости от комплектации)

Минимальная снаряженная масса – 1 540 кг (в зависимости от комплектации)

Мотор – турбодизель, R4 1,6 л

Мощность – 136 л.с. при 4 000 об/мин.

Крутящий момент – 320 Нм при 2 000-2 250 об/мин.

Удельная мощность и момент – 88 л.с. на 1 т; 208 Нм на 1 т

Привод – полный привод HTRAC, режим LOCK

Трансмиссия – 7-ст. «автомат» DCT (преселективная роботизированная АКПП)

Разгон 0-100 км/ч – 11,6 секунды

Максимальная скорость – 180 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 5,4 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 5 л на 100 км

Шины тестового автомобиля – Michelin Pilot Alpin 5 SUV 235/50R19

Страна производства – Чехия

Минимальная цена автомобиля – от 705 тыс. грн. или $25 тыс.

Цена тестового автомобиля – около 1,12 млн грн. или около $40 тыс.