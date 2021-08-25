Тест-драйв Jaguar I-PACE NEW: незаметные обновления, заметный результат





Первый тест-драйв электромобиля Jaguar I-PACE оставил смешанные чувства: отличный салон, проработанная инженерия, но замечания ко всему, что касается электромобильности (запас хода, расход энергии, зарядка). И вот мы встречаем обновленный вариант Jaguar I-PACE. Что изменилось? Сейчас расскажу – в формате «ТОП-5 вопросов и ответов».

А это точно обновленный электромобиль Jaguar I-PACE?

Да, точно. Правда, внешне опознать обновленный вариант непросто: обтекаемый каплеобразный силуэт, узкие светодиодные фары, огромные колесные диски, контрастные черные вставки – все это осталось на месте. Но есть один «лайфхак» на данную тему. Достаточно просто взглянуть на решетку радиатора (точнее, ее имитацию) – и все станет ясно. Раньше она была сплошь черно-серой, теперь получила серебристый окрас Atlas Chrome на сотах. Приглядываясь в передней части, попутно можно заметить многочисленные прорези-воздуховоды. Аналогичной цели служит и заднее антикрыло. Тщательная работа с аэродинамикой (Cx=0,29) по-прежнему является особенностью Jaguar I-PACE.

Однако не только отделка передней части выделяет Jaguar I-PACE нового модельного года. Также в список изменений входит более мощное зарядное устройство: теперь 3-фазное мощностью 11 кВт, против 1-фазного мощностью 7 кВт ранее. Что все это значит? Во-первых, возможность более скоростной зарядки: отныне за час можно получить +53 км запаса хода, а полностью зарядить аккумулятор можно за 8,5-9 часов (ранее около 12 часов). Во-вторых, при этом снизилась нагрузка на каждую фазу питания. В-третьих, поддерживается «быстрая зарядка» с допустимой мощностью 100 кВт: обещано за 15 минут +127 км запаса хода.

Кроме того, электромобиль Jaguar I-PACE получил ряд важных технических перемен еще раньше, при подготовке модификаций 2020 модельного года. Так, был немного расширен диапазон использования батареи (реально-используемая емкость), изменилось распределение момента по осям и логика работы электромоторов, повышена эффективность рекуперации, доработана терморегуляция (позволяет дольше держать жалюзи радиатора закрытыми, что улучшает аэродинамику). В итоге, по расчетам инженеров, все доработки комплексно позволили выиграть +20 км запаса хода. Хотя заявленный запас хода остался без изменений: от 415 до 470 км по циклу WLTP.

Обновленный электромобиль Jaguar I—Pace узнается лишь по измененной фальш-решетке радиатора. В остальном – прежний стильный и динамичный облик. Общая конструкция также осталась прежней: два электромотора (суммарная отдача 294 кВт или 400 л.с. и 696 Нм), аккумулятор «в базе» (номинально 90 кВтч). Однако по мелочам доработок масса: зарядка, рекуперация, терморегуляция…

И это все? Или что-то еще изменилось?

В обновленном электромобиле Jaguar I-PACE изменился салон. Точнее – дисплеи в салоне. Панель приборов по-прежнему построена на основе 12,3-дюймого дисплея, который предлагает несколько вариантов отображения информации: можно выбрать одну или две круглые шкалы, вывод навигационной карты или данных бортового компьютера, просмотреть название трека или радиостанции. Аналогичный функционал был и прежде. Главная суть перемен в том, что немного изменился дизайн разных элементов, отображаемых этим самым дисплеем.

А вот система мультимедиа изменилась кардинально: теперь электрокар Jaguar I-Pace получает новую систему PIVI PRO. Вытянутый прямоугольный 10-дюймовый дисплей предлагает совершенно новое меню, удобные стартовые страницы из трех вкладок, широкие возможности настройки и кастомизации. Система не «тормозит», очень логична в управлении (до большинства функций можно добраться за 1-2 клика), предусмотрено обновления «по воздуху», плюс Android Auto и Apple CarPlay. Забегая вперед: мультимедиа PIVI PRO также стала одним из главных обновлений для Jaguar F-PACE (расскажу позже), плюс она уже появилась на многих других автомобилях Jaguar, а также Land Rover. И это не может не радовать – удобна и простая в управлении, но очень многофункциональная система!

В остальном салон знаком. Передняя панель выполнена больше в «классическом» дизайне, нежели в «футуристическом». Запоминается центральная консоль с двумя раздельными ножками, на которых собранные органы управления движением: кнопки P-R-N-D (подобно АКПП), выбор режимов езды, регулировка клиренса. На верхушке – сенсорный блок «климата» и две большие шайбы, с помощью которых можно устанавливать необходимую температуру или интенсивность обдува вентиляции. Снизу – кармашек с беспроводной зарядкой для смартфона (кстати, еще одна обновка нового модельного года). К диапазонам регулировки сидений и удобству посадки не придерешься. Равно, как и качеству сборки или отделочным материалам: вот он, настоящий премиум!

Общие формы передней панели не изменились, а вот наполнение дисплеев стало более современным. Больше внимания уделили мелочам: добавлен ионизатор воздуха с очистителем (РМ 2,5) и беспроводная зарядка. Простор салона пусть без излишеств (этакая уютная гостиная в английском стиле), но вполне достаточный: спереди ожидаемо просторно, сзади также хватает места для ног и над головой. Лишь при посадке приходится сильно пригибаться или «подныривать» под дверной проем. Основной багажник довольно большой, погрузочный проем огромен. Плюс спереди имеется еще один мини-багажник – пригодится для дорожного набора.

Как на ходу? Быстрый? Комфортный? Экономичный?

Если говорить глобально – то «на ходу» электромобиль не изменилось. Возможно, это и хорошо. Потому, что кроссовер Jaguar I-PACE быстр и динамичен в разгоне, приятен в управлении, предлагает неплохой уровень комфорта. Однако здесь обязательное уточнение: в среднем положении «пневмы». Ведь при подъеме кузова вверх, похоже, выбирается ход подвески и электрокар становится более жестким. Правда, в таком режиме клиренс переваливает за 20 см: немало! Зато в стандартном положении кузова (клиренс около 17 см), электрокар Jaguar I-PACE едет классно и четко. Минимальные крены в поворотах, быстрые реакции при повороте руля, общее чувство цельности и единения с электромобилем. Словом, если не пытаться превратить Jaguar во внедорожник Land Rover, а просто ездить по ровным трассам (и не очень ровным, но все-таки дорогам), то вы будете больше радоваться и наслаждаться процессом управления, нежели огорчатся кочкам.

Главное достижение обновленного Jaguar I-PACE в том, что теперь вот так просто «ездить и наслаждаться» можно больше, чем еще пару лет назад. Похоже, все вышеописанные технические перемены не прошли даром: теперь электрокар едет куда больше прежнего! Мой средний расход энергии составлял 19-22 кВтч на 100 км (что в городе, что на трассе при скорости около «сотни»). При реально-используемой емкости аккумулятора в 85 кВтч, это дает нам 400+ км реального запаса хода. Если поехать более динамично и частенько «пулять», то расход энергии достигал 25-27 кВтч на 100 км, что дает 300+ км запаса хода. А теперь сравните с прошлыми результатами: ранее в среднем расход был 25-27-30 кВтч на 100 км, при динамичной езде переваливал за 30+ кВтч, реальный запас хода составлял 250-300 км, с очень большой натяжкой можно было получить 300+ км на одном полном заряде аккумулятора.

Расход – меньше, динамики – больше. Теперь 0-100 км/ч возможны за 4,6-4,7 секунды! При этом электрокар реально позволяет ездить с расходом около 20 кВтч, что дает расчетный запас хода 400+ км на одной полной зарядке аккумулятора. При максимально плавной езде расход можно «уронить» даже до 18,5-19 кВтч на 100 км, при динамичном драйве получалось 25-27 кВтч на «сотню». Предусмотрена настройка эффективности рекуперации: при максимальном режиме замедление может достигать 0,4g, а электрокар управляется буквально «в одну педаль». Но лично мне так ездить неудобно, намного проще и мягче попросту подтормаживать педалью. Тем более, что первоначальные плавные замедления все равно происходят за счет рекуперации и энергия собирается в аккумулятор. При смене ездовых режимов также несколько меняется дизайн приборной панели и расчетный запас хода. Кстати, центральный дисплей предлагает пояснение для каждого ездового режима: как бы и так все понятно, но все же подобная забота в мелочах приятна.

А сколько стоит такой электрокар? И есть ли альтернативы?

Электрокар Jaguar I-PACE предлагается только с аккумулятором номинальной емкостью 90 кВтч и двумя электромоторами суммарной мощностью 400 «лошадей». Но можно выбрать комплектацию и заказать сверху дополнительные опции. Ниже привожу примеры цен для электромобиля Jaguar I-PACE уже 2022 модельного года.

Старт дает Jaguar I—PACE в исполнении S по цене от 69,8 тыс. евро. В середине гаммы модели Jaguar I-PACE расположены версии Black или SE по цене от 72,5-76,4 тыс. евро. Наконец, на вершине находится максимальное исполнение HSE: спортивные сиденья и кожа Windsor, электропривод настроек сидений (16 позиций) с памятью, система Jaguar Drive Control, адаптивные светодиодные фары, 20-дюймовые колесные диски, 2-зонный «климат», аудиосистема Meridian, адаптивный «круиз», ЖК-панель приборов и ЖК-дисплей системы PIVI PRO, удержание в полосе движения, контроль «слепых зон» зеркал заднего вида, круговой обзор, функция экстренного торможения, пр. Цена Jaguar I—PACE HSE – от 82 тыс. евро.

Но даже версии HSE изначально положена лишь пассивная подвеска на пружинах, а «пневма» является опцией за 1 420 евро. Плюс если добавить другое опциональное оборудование, которое было в тестовом электрокаре, то его цена составит 85,9 тыс. евро или почти $102 тыс.

Альтернатива? Когда электромобиль Jaguar I-PACE лишь стартовал на рынке – что в мире, что в Украине – то стал первым электрическим премиум-кроссовером столь известного производителя. Единственной альтернативой был кроссовер Tesla Model X: более габаритный, но также и более дорогой. Однако сейчас у электромобиля Jaguar I-PACE имеется масса прямых конкурентов. Во-первых, Audi e-tron: комфортный и просторный, с более низкой ценой и аналогично великолепным качеством отделки салона, с более широким выбором версий. Во-вторых, уже стартовали продажи «официала» Mercedes EQC: у него схожие технические параметры и (неожиданно) схожий динамичный характер, но классическая внешность и более низкий стартовый ценник. В-третьих, у нас уже можно найти и купить Tesla Model Y: кроссовер среднего класса, но с вполне «достаточными» характеристиками и выбором из нескольких версий. В-четвертых, если уж брать по максимуму как «обратная сторона медали», то существует Porsche Taycan Cross Turismo – в стартовых версиях он вполне может выступить альтернативой Jaguar.

В диапазоне $80-100 тыс. прямых конкурентов-электромобилей немного. Но вполне достаточно, чтобы усложнить жизнь Jaguar I—PACE: есть варианты дешевле и меньше, есть дороже и больше, есть более динамичные и более «дальнобойные». С другой стороны: а почему не Jaguar I—PACE? Хороший салон, впечатляющая динамика, вышколенные ездовые повадки, вполне достойный запас хода – это сильный игрок своего класса.

В итоге: исправленному – верить!

Электромобиль Jaguar I-PACE изначально был хорош в своем дизайне, отделке салона, ходовых качествах. Главные замечания вызывали именно вопросы электрической мобильности. Похоже, что за минувшие пару-тройку лет инженеры Jaguar поднакопили опыт, наработки, отзывы клиентов – и смогли комплексно улучшить свой электромобиль именно там, где это требовалось: запас хода, расход энергии, возможности встроенной зарядки.

И такие обновления оказались очень своевременными, все это позволяет электрокару Jaguar I-PACE по-прежнему активно бороться за покупателя с новыми конкурентами. Вот так едва заметные внешние перемены обновленного электромобиля Jaguar I-PACE на деле означают важные внутренние изменения, которые явно пошли ему на пользу.

Технические характеристики Jaguar I—PACE

Кузов – кроссовер, 5 дверей, 5 мест

Габариты – 4,68 х 2,01 х 1,57 м

Колесная база – 2,99 м

Клиренс – 174 мм (регулируется пневматической подвеской в пределах 114-204 мм)

Багажник – от 505 л (5 мест) до 1 453 л (2 места), дополнительный передний багажник

Снаряженная масса – 2 133 кг

Мотор – два электромотора

Мощность – 400 л.с.

Крутящий момент – 696 Нм

Удельная мощность и момент – 188 л.с. на 1 т; 326 Нм на 1 т

Привод – полный привод

Трансмиссия – редуктор для электромоторов

Разгон 0-100 км/ч – 4,8 секунды

Максимальная скорость – 200 км/ч

Расход энергии (паспортный), WLTP – 22-25,2 кВтч на 100 км

Аккумулятор – номинальная емкость 90 кВт, реально используемая 85 кВтч

Запас хода (паспортный), WLTP – 407-470 км

Производитель – Jaguar, Великобритания

Место сборки – Австрия, Грац

Шины тестового автомобиля – Goodyear Eagle Sport All-season 245/50R20

Минимальная цена электромобиля – от 69,8 тыс. евро или около $82 тыс.

Цена тестового электромобиля – 85,9 тыс. евро или около $100 тыс.