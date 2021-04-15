Тест-драйв Volkswagen ID.3 Pro S Max: все на максимум





В недавнем прошлом уже выходил первый тест-драйв Volkswagen ID.3 – данную статью можно считать дополнением предыдущей. Однако электромобиль интересный и обещает стать знаковым, есть заметные перемены в технике и оснащении, удалось замерять динамику разгона. Словом: есть о чем рассказать и в этот раз…

Внешность проще, но техника круче

В прошлом мы знакомились с электрокаром Volkswagen ID.3 в исполнении «1ST»: это была этакая специальная версия, подготовленная именно к запуску модели. Но теперь героем статьи стал электрокар Volkswagen ID.3 Pro S Max. Обозначение «Pro S» указывает на максимальную техническую составляющую (электромотор и аккумулятор), а приставка «Max» подчеркивает уровень комплектации. Впрочем – обо всем по порядку.

Итак, электрокар Volkswagen ID.3 в исполнении Pro S по-прежнему построен на специальной платформе МЕВ и предусматривает установку одного электромотора (150 кВт, 204 л.с., 310 Нм) в приводе задних колес. Глобально конструкция не изменилась: несущий кузов и независимые подвески «по кругу», довольно высокий «сендвич»-пол с внутренней установкой тягового аккумулятора.

Общие формы, пропорции, размеры кузова не изменились: это по-прежнему 5-дверный хэтчбек (который напоминает минивэн) с длиной 4,26 м (типичный С-класс) и колесной базой 2,765 м (а вот это уже параметр D-класса). В некоторых деталях данный электромобиль стал даже проще: к примеру, исчезла серебристая декоративная отделка на стойках крыши. Но ярлычки Pro S на передних крыльях неспроста…

Версия Volkswagen ID.3 Pro S Max отличается наличием самого крупного аккумулятора в линейке данной модели. Номинальная емкость составляет 82 кВт, реально используется 77 кВтч. Данный аккумулятор отличается не только большим количеством ячеек, но также увеличенными физическими габаритами. В итоге все это привело к утяжелению электрокара: если Volkswagen ID.3 62 кВтч весит чуть больше 1,7 тонны, то версия с максимальным аккумулятором на 82 кВтч тяжелее примерно на 200 кг – итого около 1 930-1 935 кг.

Кроме того, ввиду его больше емкости увеличилось и время полной зарядки: примерно 7-8 часов при использовании зарядного устройства переменного тока мощностью 11 кВт и около суток (не день, а сутки) при использовании обычной бытовой розетки. Доступна функция «быстрой зарядки»: традиционные 80% емкости аккумулятора за вполне традиционные полчаса. Однако итог того стоит – заявлен запас хода в 550 км (по циклу WLTP).

Платформа МЕВ позволяет устанавливать разные электромоторы и аккумуляторы. С точки зрения техники, исполнение Pro S является ТОП-версий для электрокара Volkswagen ID.3: номинальная емкость 82 кВтч, реально используется 77 кВтч, запас хода до 550 км.

Салон и багажник: отличия в деталях, которые важны

Внутри отличий больше. На первый взгляд – прежняя передняя панель в стиле минимализма: пара дисплеев, кнопочный блок управления светом, декоративная подсветка, мягкий пластик, руль с глянцевыми кнопками на спицах. Общий стиль максимально упрощен: забудьте о том, что в прошлом для управления автомобилем требовалось следить за различными датчиками, переключать разные селекторы. Все, теперь современный электрокар – это гаджет на колесах.

Такому восприятию способствует и крупный проекционный дисплей: особенность версии Pro S Max. Проекция выводится прямо на лобовое стекло, дополняя обзор реального мира. Словом, это та самая «дополненная реальность», только теперь с автомобильным уклоном: скорость движения, подсказки различных систем вождения. К примеру, системы Travel Assist – реально настоящий помощник в движении, который контролирует разгон/торможение и поддержание дистанции до впередиидущего автомобиля, а также следит за рядностью.

Салон в целом знаком, отличия лишь в деталях. К примеру – в проекции на лобовое стекло и наличии многочисленных систем помощи водителю. Что ж, довольно приятные и полезные «бонусы», подчеркивающие максимальный уровень оснащения для этой модели.

А еще разницу с первой версий Volkswagen ID.3 можно не только увидеть, но и почувствовать. Ведь электрокар Volkswagen ID.3 Pro в исполнении S Max получил передние сиденья ergoComfort, которые отличаются выдвижной поддержкой для ног (благо для рослых людей) и массажем в области поясницы (благо для людей любого роста). Добавьте подлокотники, мягкую набивку, выверенные профиль с небольшой боковой поддержкой – и получите удобное сиденье-кресло: пусть не для гонок в виражах, но для обычных ежедневных комфортных поездок.

Сзади также нашлись перемены. Прежде всего, диван теперь явно отформован под двух пассажиров: по центру присутствует ниша, которую можно прикрыть откидным подлокотником. При наличии центральной консоли, разделяющей передних пассажиров и предлагающей беспроводную зарядку смартфона, задним пассажирам также достались определенные «пряники» – в виде разъемов USB Type C для зарядки девайсов. Наконец, слегка отличает багажник: он стал более организован и лучше продуман: добавились пластиковые ограничители-направляющие и 2-уровневый пол.

Все перемены по мелочам только в «плюс»: более удобные сиденья, выдвижная поддержка для ног, массаж поясницы… Хотя нет, стоп – решение с нишей-выемкой по центру заднего дивана лично я так и не понял. А вот лучшую организацию багажника приветствую.

На ходу: разные режимы езды – неизменная динамика

Именно так. Памятуя об утяжелении электрокара с максимальным аккумулятором, я не ждал от него ураганной динамики. Да и если поискать точные данные, то вместо ожидаемых «0-100 км/ч за 7,3 секунды» (для версии с аккумулятором 62 кВтч), для более тяжелой модификации Volkswagen ID.3 с аккумулятором на 82 кВтч уже встречаются цифры 7,7 секунды. Хотя максимальная скорость заявлена на одинаковом уровне – 160 км/ч.

Словом, ожидания были на уровне «выедет из 8 секунд и уже хорошо». Электрокар выехал, стабильно показывая 7,9 секунды. Но вот что удивительно: данные замера динамики были примерно схожи в любом выбранном ездовом режиме – что «эко», что «спорт», что «комфорт». Разница не превышала тысячных долей секунды, которыми можно пренебречь. А вот ощущение от управления разгоном заметно отличались: в «спорт»-режиме реакции на нажатие педали акселератора подчеркнуто острые, а вот в «эко»-режиме максимально сглажены. Но выходит «топни, как следует» – и получится одинаковый результат в любом режиме.

На выбор предложено четыре ездовых режима: три фиксированных плюс индивидуальный. В каждом режиме меняются настройки различных систем электрокара – и слегка меняется расчетный запас хода (плюс-минус 2-5 км). Однако замер 0-100 км/ч неизменно дает отметку около 7,9 секунды.

Остальные ездовые нюансы уже известны. Так, запоминается отменная маневренность и возможность электромобиля разворачиваться на пятачке. Благодарность за это принадлежит огромному вывороту колес, ради которого можно и руль покрутить – примерно 3,5 оборотов от упора до упора. Подвеска «собранная»: здесь нет жесткости BMW i3, нет мягкости Nissan LEAF, здесь есть лишь упругость на ходу и тишина в работе. Возможно, для многих покупателей такая настройка подвески будет оптимальной.

Словил себя на мысли: являясь электромобилем, располагая задним приводом, предлагая «длинный» руль – вдруг, но Volkswagen ID.3 напоминает любой другой автомобиль Volkswagen с привычным ДВС и передним приводом. Вот она, «фирменная порода».

Каждая поездка начинается с оригинального селектора, установленного под правую руку – кроме привычной позиции «D» также предусмотрен вариант «B» (повышенная интенсивность рекуперации). Надпись «READY» на дисплее сигнализирует о готовности к движению: ведь привычного звука работы ДВС здесь нет – абсолютная тишина! Кстати, еще и потому, что общая звукоизоляция довольно хороша. Разгон или замедление в движении сопровождаются движением ползунка на индикаторе: синяя полоска – ускорение, разгон; зеленая полоска – замедление, рекуперация.

Подводим итоги, размышляя о цене…

Каждый продукт следует оценивать с учетом его цены. Итак: конкретно за вот этот электромобиль Volkswagen ID.3 Pro S Max, который стал героем статьи, просят $56 тыс.; хотя можно найти вариант и дешевле – к примеру, электрокар Volkswagen ID.3 Pro S (аккумулятор 82 кВтч, но не максимальная комплектация) под заказ обещают привезти за $51-52 тыс.

Ценник $52-56 тыс. – это много за электромобиль такого формата, класса, размера? Конечно, немало: многие скажут, что за такие деньги лучше выбрать Tesla Model 3. Вот только давайте напомню, сколько просили за первую Tesla Model 3 в Украине – порядка $80 тыс.! Но прошло два года – и данный электромобиль стал довольно популярен. В том числе – и благодаря снижению цены. Аналогичная участь ждет Volkswagen ID.3: он обязан стать популярным.

Однако сегодня, прямо сейчас, электрокар Volkswagen ID.3 является настоящим эксклюзивом для Украины: редкий, оригинальный, необычный электромобиль. Особенно в виде ТОП-версии Pro S Max, которая предлагает максимальную технику и максимальное оснащение – запрашивая за это максимальный прайс. Что ж, эксклюзив всегда в цене!