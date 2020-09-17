Тест-драйв Renault Arkana: «первый взгляд», первые впечатления





Кроссовер Renault Arkana может стать самой «горячей» темой осени 2020 года в автомобильном мире Украины: «народный» купе-кроссовер, собранный в Запорожье (ЗАЗ) из машинокомплектов, поставляемых московским заводом Группы Renault. Кто-то увидит здесь «зраду» (торговля со страной-агрессором), кто-то распознает «перемогу» (восстановление работоспособности украинского предприятия и поступления в бюджет). Моя задача, как автомобильного журналиста, отойти в сторону от политики и экономики, сконцентрировав внимание лишь на итоговом продукте. Признаться – это непросто. Но Arkana того заслуживает.

Не верь глазам своим… А, стоп – верь!

Кроссовер Renault Arkana (название звучит как «арканА» с ударением в конце слова) выглядит достойно для своего класса и цены: это и правда купе-кроссовер. Причем дизайну удался и в общих пропорциях, и в деталях. Массивная нижняя часть поставлена на внушительные колеса (только 17-дюймовые, даже в базовых версиях), лихо заваленные стойки кузова и динамичный скос крыши, оригинальные фары и фонари – сразу узнается Renault! Снова вспомню «базу»: все версии Renault Arkana по умолчанию получаются полностью светодиодные фары Full LED. А заднюю часть украшают характерные «усы» габаритных фонарей в фирменном дизайне: ночью современные автомобили Renault не спутать с другими – и Arkana не исключение.

Облик вышел цельным, сбитым, динамичным. Настоящее «купе», пусть и 5-дверное (как бы странно не звучало данное определение). Но и слово «кроссовер» здесь не лишнее. Автомобиль предлагает внушительный клиренс 205-208 мм (в зависимости от типа привода) и отличные углы въезда/съезда – 21/26 градусов соответственно. В дизайне Renault Arkana проступают черты флагманской модели Renault Koleos. Потому даже не верится, что ближайшим родственником является Renault Duster. Ну как Duster… Вообще-то модель Renault Arkana построена на платформе Global Access, которая «выросла» из платформы В0. По заверениям представителей Renault, в модели Arkana шасси обновилось на 55%, а оставшиеся 45% остались не тронутыми во имя надежности и выносливости.

Дизайн явно удался: этакий «Audi Q3 Sportback на минималках» и с характерными деталями Renault – прежде всего, запоминаются фары и фонари. Роскошные легкосплавные колесные диски являются особенностью максимальных версий, но даже «база» получает 17-дюймовые колеса (правда на стальных дисках) и светодиодные фары Full LED. Автомобиль немаленький: 4,55-метровая длина и 2,72-метровая колесная база. Лихо заваленная задняя часть означает небольшой проем для обзора. Версия с передним приводом довольствуется полунезависимой задней подвеской, версии с полным приводом получают полностью независимую подвеску. Кстати, Renault Arkana предлагает вариант «полный привод + автомат»: сильный аргумент против родственных Duster и Kadjar.

Чего не скажешь о салоне. Если в дизайне экстерьера новинка претендует на позицию «между Kadjar и Koleos», то в убранстве интерьера это скорее позиция «Duster плюс»: прямые линии, недорогие отделочные материалы, почти прямоугольные дефлекторы вентиляции. Красивый руль и оригинальный блок «климата» уже знакомы и ситуацию не спасают. Равно, как и минимальное внимание к мелочам: АВТО-режим – только у водительского стеклоподъемника, приборная панель с парой стрелочных указателей и выглядит просто. Главная и заметная перемена лишь одна – крупный 8-дюймовый сенсорный дисплей по центру передней панели. У него простое и понятное меню, есть возможность выбора домашней страницы, подготовлена украинская локализация. Но порой система подтормаживает в работе.

Сзади неожиданно много места для ног. И ожидаемо немного для головы: я с ростом 1,75 м поместился без проблем, но запаса над головой уже почти не осталось. Для задних пассажиров предложены отдельные USB-разъемы (в зависимости от комплектации – можно получить подогрев сидений), да плюс найдется подлокотник с подстаканниками. Но на этом все бонусы кончились: дефлекторов вентиляции нет, регулировки угла наклона спинки не ждите. В багажнике также чувствуется незавершенность в мелочах: крышка и погрузочный проем огромны, полезный объем впечатляет (508 л для версии 4х2) – но где крючки, полки, ниши?

Впечатления от салона – это последствия впечатления от внешности: не дотягивает. Сам по себе интерьер нормальный, мне нравится руль и «климат», появилась декоративная глянцевая вставка, есть фоновая разноцветная подсветка. Радует комплектация: контроль «слепых зон», подогрев руля и лобового стекла (по всей площади), обзор на четыре камеры по периметру автомобиля. Но внимания к мелочам не хватает, сиденья показались излишне мягкими, приборы слишком просты для столь яркого автомобиля. Хотя, возможно, это все смазанные впечатления после первого быстрого знакомства. Еще будет полноценный обзор и тест-драйв Renault Arkana, изучим и разберем все детали, замеряем динамику и расход. Поэтому на показатель «10+ литров» не обращайте внимания: это первый тест, да и новинка порой провоцирует «наступить»…

Маленькие, но откровения – мотор TCe, вариатор CVT X-Tronic, система Multi-Sense

В статьях, обсуждениях, разговорах о модели Renault Arkana частенько вспоминается Duster – мол «платформа прежняя, только кузов красивый сверху накинули». Но это не совсем так. Кроссовер Renault Arkana сохранил некоторые узнаваемые черты характера. К примеру, хороший комфорт и готовность подвески к проезду любых неровностей: энергоемкость завидная. Кто скажет, что это плохо на наших дорогах? На первый взгляд, минус шасси лишь один – излишняя поперечная раскачка да заметные крены в поворотах. Здесь бы добавить, что система Multi-Sense для изменения настроек шасси позволяет зажать электронно-управляемые амортизаторы или стабилизаторы поперечной устойчивости. Но правда в том, что ничего подобного в модели Renault Arkana нет.

Зато есть новый 1,33-литровый бензиновый турбо-мотор, разработанный совместно с Daimler – 150 л.с. мощности и 250 Нм момента. Хороший двигатель: он отлично тянет уже с 2-2,5 тыс. оборотов, здесь насыщенная середина на 3-4 тыс. об/мин, при этом минимум запаздываний на управление педалью акселератора. Если сказать одной фразой, то пусть будет фраза «мотор легкий на подъем». И шумит мало: до 4-4,5 тыс. об/мин его слышно ровно настолько, чтобы информировать водителя о разгоне, но не давить ему на уши. А вот после – уже давит? если прожать педаль акселератора до упора, то двигатель наберет пять тысяч и орет. При этом темп разгона не становится заметно лучше. Словом, новый мотор лучше всего проявляет себя на низких и средних оборотах – тихая и уверенная тяга. А новый «автомат» (который на самом деле CVT-вариатор X-Tronic), только того и ждет. Он пытается имитировать переключения передач при разгоне, пытается подтормаживать двигателем при замедлениях, пытается минимизировать традиционные вариаторные запаздывания. И в комплексе картина выходит недурственной, маленький бензиновый турбо-мотор да «автомат»-вариатор находят общий язык, образуя приятную пару. Пусть кроссовер Renault Arkana не превращается в гоночный автомобиль даже в «Sport»-режиме системы Multi-Sense, но скучно с ним не будет. По крайней мере «по мотору». Никогда бы прежде не подумал, что напишу такое о платформе В0.

Из деталей складывается общий характер, в котором главные роли играют 1,33-литровый турбо-мотор TCe (150 л.с. и 250 Нм), «автомат» CVT X—Tronic, да система Multi—Sense. Последняя слабо влияет на рулевое управление (руль всегда нейтрально легкий), но заметно меняет характер работы двигателя и трансмиссии в «Sport»- или «Eco»-режиме. Управление ездовыми настройками – через 8-дюймовый сенсорный дисплей. В качестве альтернативного силового агрегата также доступен 1,6-литровый атмосферный мотор (114 л.с. и 156 Нм), альтернативная коробка – 5-ст. или 6-ст. «механика».

Renault Arkana – хит продаж или провал?

С кроссовером Renault Arkana все непросто. У него есть свои плюсы: внешний дизайн, подвеска для плохих дорог, турбо-мотор. И за это просят от 497,9 тыс. грн. ($17,8 тыс.) или даже от 467,9 тыс. грн. ($16,7 тыс.) по программе Renault Bonus. У него есть свои минусы: обустройство салона и непростая история происхождения. Но уже сейчас становится понятно, что автомобиль точно не будет статистом рынка, тут ставки уж очень высоки.

И вот почему. По словам представителей Renault, проект по сборке модели Arkana на ЗАЗ готовился долго, это не сиюминутное решение. О будущих моделях Renault, которые могут производиться на ЗАЗ-е, сейчас не говорят (хотя лично я жду Logan и небольшой фургон). Пока в автомобиле Renault Arkana из украинской составляющей лишь сборка, но ключевое слово здесь «пока». Ведь расширение локализации связано как с объемами продаж Renault Arkana, так и с возможным запуском (или не запуском) других моделей Renault. Главное, чтобы под информационный шум избежать соблазна «протянуть» очередные налоги или сборы. Автомобили Renault достаточно хороши, чтобы выиграть рыночную борьбу без каких либо допингов. Да и сборка ЗАЗ может быть вполне себе нормальной (говорю это, как прошлый владелец двух автомобилей сборки ЗАЗ – Opel и Daewoo). Наконец, что касается Renault Arkana, то мы еще обязательно вернемся к данной модели в формате полноценного обзора. Возможно, даже подводя первые итоги продаж – примут украинцы автомобиль или нет? Рынок ответит.