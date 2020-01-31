Электромобили в Украине: 10 самых ожидаемых новинок 2020 года





Ушедший 2019 год снова показал рост продаж электромобилей. Пусть львиную долю составляют подержанные экземпляры, но все-таки активно развивает и рынок новых электрокаров. Причем – для разных брендов и классов, в разных ценовых сегментах. Я постарался отобрать наиболее интересные и важные новинки-электромобили, которые мы ожидаем увидеть в Украине на протяжении 2020 года.

Компактные электрические сити-кары

Порой кажется, что форматы электромобиля и небольшого автомобиля для города буквально созданы друг для друга: короткие поездки, невысокая скорость и динамика, критически важна экологическая чистота моторов, а лучше – даже полное отсутствие выхлопных газов. Однако новые электромобили, даже небольшие, доказывают, что подход уже немного изменился: они могут похвастать электромоторами мощностью 100 кВт и выше, порадовать динамичным драйвом, а с учетом тягового аккумулятора на 30-50 кВтч – еще и подарят возможность совершать более-менее длительные поездки. Вот три лучших примера, которые появились в 2019 году и которые мы ждем в Украине на протяжении 2020 года: Mini Cooper SE, Opel Corsa-е, Renault ZOE Z.E. 50.

В данной компании Mini Cooper SE может обеспечить самый скромный пробег на одном полном заряде аккумулятора (32,6 кВтч) – запас хода составляет 235-270 км. Зато Mini отличается высокой мощностью и хорошей динамикой: 135 кВт и 270 Нм, разгон 0-100 км/ч за 7,3 секунды, 150 км/ч максимальной скорости. Электрическая версия Opel Corsa и электрокар Renault ZOE Z.E. 50 делают ставку не столько на мощность и динамику, сколько на большой аккумулятор и запас хода. Здесь каждая модель может предложить электромотор мощностью максимум 100 кВт, зато аккумулятор на 50-52 кВтч позволяет замахнуться на запас хода 337 км (Corsa-е) или даже 375-386 км (ZOE). Плюс, скорее всего, каждый из этой пары будет доступнее Mini по цене.

Электрокар Mini Cooper SE первый не только в алфавитном порядке, но и в очередности выхода на рынок Украины: ожидаем уже в мае! Парочка Opel Corsa-е и Renault ZOE Z.E. 50 должны приехать в Украину на протяжении или даже к концу года. Ждать долго и к тому времени многое может измениться. Но пока – «ДА», эти электрокары есть в планах импортеров.

Универсальные электромобили: и для семьи, и в дальний путь

Компактные кроссоверы сегодня популярны как никогда ранее – фактически, они оттягивает на себя покупателей легковых автомобилей В/С-классов, попутно предлагая чуть больше свободы на плохих дорогах или легком бездорожье. Ожидаемо, что в таком формате также появляются модели с электрическим приводом. Последние примеры – Peugeot e-2008 и DS 3 Crossback E-Tense: оба бренда входят в состав одной автомобильно-промышленной группы (Группа PSA), также используют аналогичную платформу и технику.

Да что там: попросту говоря, с технической точки зрения они являются родственниками электрокару Opel Corsa-e, что описывал выше – тяговый аккумулятор 50 кВтч, электромотор мощностью 100 кВт. Но есть нюанс: если хэтчбек Opel Corsa-e на одном полном заряде аккумулятора может проехать до 337 км, то парочка кроссоверов предлагает запас хода лишь около 300 км – снижение примерно на 10% как плата за увеличенные габариты и клиренс.

Модели Peugeot e-2008 и DS 3 Crossback E-Tense являются родственниками не только сами себе, но также и Opel Corsa—e. Причем совпадает не только техника, но даже время появления в Украине: конец 2020 года или самое начало 2021-го. Кстати, еще в эту компанию можно записать Peugeot e-208, но о сроках появления данной модели в Украине пока говорить рано.

Также в конце года на украинский рынок должен поступить JAC iEV A50 – электрический седан-«переросток» С-класса: вариант не только дл частного/семейного использования, но также для корпоративных парков и служб такси? Ведь при 4,59-метровой общей длине и 2,71-метровой колесной базе, салон новинки должен быть достаточно просторен.

Но главные цифры касаются даже не габаритов, а емкости тяговых аккумуляторов и запаса хода. Так, для JAC iEV A50 заявлено две батареи – на 47 и 60 кВтч – которые обеспечивают запас хода до 330 км и до 500 км соответственно. При этом электромобиль обещает максимальную скорость 150 км/ч и функцию «быстрой зарядки» аккумулятора до 80% его номинальной емкости. Ждем под конец 2020 года. Остался вопрос лишь с ценой в Украине…

Можно по-разному относиться к китайским брендам и автомобилям вообще, к обещаниям запаса хода в частности. Если бы не одно «но», имя которому – JAC iEV7S: скромный, компактный, недорогой электрокар, который вдруг оказался вполне достойным в ключевых параметрах, что важны для электрокара. Сможет ли так порадовать JAC iEV A50? Возможно, узнаем уже в конце текущего года.

Премиальные электрокары: мощность плюс стиль

Главные премиальные новинки – конечно, Porsche Taycan (продажи стартуют в марте, сейчас собрано около 70 заказов-контрактов) и электрокар Audi e-tron, продажи которого в Украине уже стартовали. Если Porsche Taycan играет в своей нише, то электрокар от Audi явно нацелен на конкуренцию с уже известными моделями Jaguar I-Pace и Tesla Model X.

В этом поможет тот факт, что на протяжении 2020 года Audi e-tron превратится из одной модели в целое семейство. Так, изначально электромобиль приехал к нам в исполнении «55»: аккумулятор 95 кВтч, запас хода 411 км, максимальная мощность 300 кВт и крутящий момент 664 Нм. Спустя пару месяцев, ориентировочно весной, в гамму добавится младшая модификация Audi e-tron 50 с аккумулятором 71 кВтч и запасом хода 300 км, которая окажется более доступной по цене. Хотя и текущий прайс «от 65 тыс. евро» за Audi e-tron, по уверениям представителей бренда, является самой выгодной ценой в мире. А летом – напротив, мы сможем получить более спортивный и «дальнобойный» электромобиль Audi e-tron Sportback: с аналогичным аккумулятором 95 кВтч, он будет проезжать почти 450 км – все благодаря улучшенной аэродинамике купеобразного кузова со скошенной задней частью. Хотя у него могут появиться другие стильные конкуренты…

Две главные премиальные новинки, появление которых в Украине уже подтверждено: Porsche Taycan и Audi e-tron – последний уже стартовал с продажами в Украине. Плюс два экзотичных электрокара, что называется «с пылу с жару»: частные продавцы обещают привезти Ford Mustang Mach-E уже весной (ориентировочно около $80 тыс.), а к концу 2020 года, при благоприятном стечении обстоятельств, в Украину может приехать Tesla Model Y.

В данной статье я собрал лишь 10 моделей, которые мне кажутся наиболее важными для рынка Украины: разные сегменты и классы, разные бренды, разные цены. Но кроме вышеуказанных электромобилей, «зеленых» новинок в 2020 году будет намного больше: ждем подзаряжаемые гибриды DS 7 Crossback и Peugeot 3008 (полный привод, 300 л.с., 50 км на электротяге). Еще один схожий по габаритам и формату кроссовер – подзаряжаемый гибрид Volvo XC40 T5 TE, который должен появиться в Украине уже весной с ориентировочным ценником 49 тыс. евро. Полностью электрическая версия XC40 Recharge должна приехать к нам в 2021 году. Также ждем появления множества подзаряжаемых PHEV-гибридов для разных моделей Land Rover, Range Rover, Jaguar (F-Pace и E-Pace): в зависимости от конкретного бренда и модели, дебюты новинок на украинском рынке будут проходить во 2-4 квартале 2020 года. Добавьте к этому коммерческий транспорт – к примеру, электромобиль Renault Kangoo Z.E. в обновленной версии «Z.E. 33» с увеличенным аккумулятором уже давно доступен в Украине. Под конец 2019-го к нам привезли крупный фургон MAN eTGE, пусть даже пока на уровне «прощупываем рынок».

Поэтому в итоге: если одной фразой обрисовать ситуацию с новинками электромобилей в Украине, то пусть это будет фраза «не быстро, но все-таки процесс идет».