Тест-драйв Volkswagen Multivan за $60 тыс.: а стоит ли он того?

Часто для водителей Volkswagen Multivan – это идеал полноразмерного европейского вэна: известная марка и модель, вместительный и удобный салон, широкий выбор версий, много передового оснащения. Но за все нужно платить: Volkswagen Multivan оказывается одним из самых дорогих автомобилей своего класса. Может ли он оправдать свой ценник статусом лидера?

Позиционирование

Данный автомобиль называется Volkswagen Multivan, но более правильно говорить Volkswagen T6 – это целое семейство полноразмерных пассажирских вэнов и коммерческих фургонов: Transporter, Caravelle, Mulivan, California. Они используют идентичный кузов (длина 5-5,4 м и база 3-3,4 м), но отличаются внешним видом (бампер, фары, колеса), отделкой в салоне, уровнем оснащения, моторами и трансмиссиями.

Первое поколение коммерческого автомобиля от Volkswagen появилось еще в 1950 году – модель называлась Type 2 (поскольку Type 1 – это Beetle), но ввиду использования общего имени Transporter за моделью закрепился код T1. Автомобиль оказался крайне успешен: почти 70 лет выпуска и шесть поколений. Описанный в статье Volkswagen Multivan относится к серии Т6, которая дебютировала в 2015 году как версия 2016 модельного года.

Тестовый Volkswagen Multivan представлен в специальной версии Comfort Plus – именно она стала отправной точкой для материала. Но вкратце разберем и другие версии Volkswagen Т6.

Как едет?

Все говорят «Volkswagen Multivan жесткий» – и я туда же: «жесткий». Но кажется, что проблема уж слишком преувеличена. Да, автомобиль ощутимо потряхивает на больших ямах и лежачих полицейских – в ситуациях, когда идет почти вертикальный ход подвески. Однако на пологих волнах или колеях Volkswagen Multivan умеет плавно покачиваться, намекая на комфорт. И еще обязательно отмечу давление в шинах: традиционно для коммерческих фургонов принято поддерживать высокое давление – к примеру, ко мне автомобиль попал с давлением в шинах 3,5 бар. Но информационная табличка требует 2,8-3,1 бар в зависимости от загрузки: и когда я выставил давление согласно рекомендации, то езда уже стала мягче. Почему это так важно? Потому, что если следить за давлением и подбирать хорошие шины, то проблему жесткости Volkswagen Multivan можно попытаться хотя бы частично, но все-таки решить.

Как обычно бывает: если подвеска жесткая – то крены меньше и управляемость лучше. В случае с вэном высотой почти два метра, говорить об отсутствии кренов было бы наивно, они есть. Но простота управления Volkswagen Multivan и правда хороша: нормальные реакции на поворот не тяжелого и в меру острого руля (чуть больше трех оборотов), понятные усилия на органах управления… Самое удивительно даже не устойчивость в повороте, или ощущения на руле, или прогнозирование торможения с помощью усилия и хода педали. Нет. Самое удивительно, что все эти качества складываются в одну общую картину: 5-метровый 2-тонный вэн Volkswagen Multivan едет так, будто это легковой автомобиль – очень просто и понятно.

Внешность по-современному аккуратна и по-фирменному сдержана: узнаваемый силуэт (явно читается наследник Т4 и Т5) украшают лишь оригинальные колесные диски. Самый запоминающийся элемент внешности – светодиодные фары с рисками дневных ходовых огней: в зеркале заднего вида Multivan «внушает» побольше Touareg. Под капотом – турбодизель 2,0 л: он отрабатывает заявленные 140 л.с. и 340 Нм, но не более того. А вот DSG-коробка хороша: мягкие и незаметные переключения, есть спорт-режим. Таблицу давления в шинах владельцу Multivan нужно выучить, как таблицу умножения в школе.

Жаль, но на фоне такой «легковой» управляемости двигатель не пытается «прыгнуть выше головы». Он отрабатывает свои 140 л.с., быстро прогревается, уверенно тянет на средних оборотах – но вот, собственно, и все. Из конкретных замечаний к мотору: повышенная шумность и вибрации. Все это, пускай и в минимальных дозах, но все-таки проникает в салон. Зато роботизированная АКПП DSG работает за двоих: в обычном режиме – быстро и незаметно переключает передачи, держит «эконом»-диапазон 1,5-2,5 тыс. об/мин; в спортивном – дает мотору «покрутиться» на 2-3,5 тыс. об/мин., умеет быстро сбрасывать передачи и подтормаживать мотором. Словом, в ездовых повадках неплохо, но без откровений…

Хотите откровений? Тогда просто загляните в салон. Здесь каждая мелочь, каждый пункт выполнены с максимальным вниманием. В передней части салона для водителя – ручка на стойке крыше (автомобиль-то высокий) и мягкая отделка верхней части двери, куда человек может облокотить руку. Есть подлокотники, по два на каждом из сидений первого и второго ряда: итого восемь штук на весь салон (а ведь у некоторых конкурентов нет ни одного). Приборы – большие и понятные, центральный дисплей – цветной и с физическими шайбами, руль – в коже и с кнопками, в основании сиденья – карман на мелочи, подножки – с подсветкой и надписью Multivan. Да и вообще: вот если вы потянули руку и ждете, чтобы там была полочка, подстаканник, регулировка, ниша – именно это там будем.

Признаю: порой заметна простота Transporter, которой не ждешь в вэне за $60 тыс. – пластик передней панели жесткий, центральный дисплей не взаимосвязан с бортовым компьютером, а на приборной панели установлен монохромный экран. Но это лишь мелкие придирки к салону, который в остальном проработан просто-таки феноменально удобно. Обычные сиденья вдруг дают удобную посадку, подлокотники предлагают регулировку по углу наклона, есть подсветка порогов, везде много ящиков, полочек, ниш.

Пассажирская часть салона впечатляет еще больше. Два центральных пассажирских сиденья могут вращаться, сдвигаться, наклоняться. Задний 3-местный диван также подвижен. В боковой панели – раскладной столик, пара кармашков, много подстаканников. Под сиденьями обустроены ниши. Для задней части салона предусмотрен свой полноценный климат-контроль: с отдельным блоком управления, выбором температуры и скорости обдува. Боковая сдвижная дверь лишь одна, по правой стороне, зато проем большой и забираться внутрь удобно (когда центральное пассажирское сиденье повернуто лицом в салон). Другая сторона тоже не пустует – здесь обустроена форточка для вентиляции.

Этого вы ждали от Volkswagen Multivan? Да, все это есть! Но снова и снова Volkswagen радует мелочами. Шторки на окна – да пожалуйста, все четыре. Рядом с подстаканником поставим розетку – пусть будет на всякий случай. В потолке обустроены блоки с дефлекторами вентиляции и подсветкой – так не простые, а с возможностью регулировки направления света. А еще задний ряд раскладывается в горизонталь, затем можно сложить центральные сиденья – и получить хоть какую-то, но кровать. Причем, когда вы хотите передвинуть диван или провернуть кресло, то не нужно задумываться о том, как это сделать: все ручки и шнурки-фиксаторы на виду, а рядом наклеена информационная табличка. 100% ordnung!

При беглом взгляде вы можете не оценить все великолепие и проработку этого салона. Но при детально разборе – впечатляет: все двигается, регулируется, открывается, раскладывается. Есть прочный столик, кармашки и подстаканники, свой «климат», много ламп освещения. Лишь одно замечание, но важное: в езде по плохой дороге порой скрипели или дребезжали панели салона – и это на «свежем» тестовом автомобиле. А что будет с многочисленными подвижными панелями спустя 3-5 лет эксплуатации? Впрочем, тут уже все зависит от качества дорог, а также аккуратности водителя и его пассажиров или семьи. Но пока автомобиль и салон новый – это рай перфекциониста.

Подведем промежуточные итоги. В вопросах езды автомобиль далеко не безгрешен: в чем-то лучше конкурентов, где-то хуже – но в итоге выходит примерно «среднее арифметическое». А вот где Volkswagen Multivan безоговорочно хорош и укладывает соперников на лопатки – так это в проработке салона: по-настоящему Multi-функциональный и van-просторный.

Есть ли инновации?

Автомобили Volkswagen серии Т6 – это несущий кузов, передний или полный привод, «механика» или DSG-«автомат», широкий выбор дизельных моторов. Однако даже на фоне, казалось бы, привычной конструкции, этот автомобиль получил немало интересных решений.

К примеру, в зависимости от версии, Volkswagen Multivan может быть оснащен 2-литровым би-турбодизелем мощностью 180 л.с., полным приводом с муфтой Haldex пятого поколения (облегчение конструкции на 1,7 кг и новая система регулировки давления), подвеской с регулировкой жесткости амортизаторов (комфортный/спортивный/нормальный режим). Да, все это особенности максимальных версий автомобиля, но даже тестовый Volkswagen Multivan предлагал интересную технику. К примеру, мотор 2.0 TDI – с турбиной VTG (изменяемая геометрия турбинного колеса) – это позволяет лучше подстроить работу турбины под давление потока выхлопных газов, в результате чего достигается широкая полка крутящего момента: 340 Нм при 1 750-2 500 об/мин. В паре с мотором работает 7-ступенчатая роботизированная преселективная коробка DSG. И если вам стало плохо от очередного упоминания «7-ст. DSG», то успокою: это специальная усиленная трансмиссия DQ500 (0BT), которая дебютировала в 2010-м году еще на Volkswagen T5 и получила пакет мокрых сцеплений (работают в масляной ванне). Данная трансмиссия рассчитана под крутящий момент до 600 Нм, она может работать с передним или полным приводом. Кстати, при семи передачах (общий диапазон передаточных чисел достигает 6,25) отсутствует отдельная задняя передача – фактически вращение разворачивается в другую сторону через несколько замкнутых пар шестеренок. Даже эксклюзив есть – карбоновое покрытие для синхронизаторов. Словом, это крепкий и выносливый «робот» DSG, который изначально создан под коммерческие вэны и кроссоверы.

Несущий кузов, поперечное расположение 4-цилиндрового мотора, передний или полный привод – все просто? Не совсем: двигатель предлагает турбину с изменяемой геометрией, «робот» DSG рассчитан под большие нагрузки, плюс у коробки есть спорт-режим и возможность выбора передач вручную. Да и техно-оснащение на уровне: полностью светодиодные фары с автоматическим переключением «ближний/дальний» (по сигналу RGB-камеры в основании зеркала заднего вида), цветной дисплей по центру передней панели в салоне, электрический обогрев лобового стекла, отдельный «климат» для пассажирской части салона. В качестве опции для автомобиля предлагаются адаптивный «круиз», система экстренного торможения, уже упомянутый полный привод и т.д. – но это тема уже для следующего блока.

Цены и конкуренты

Семейство Volkswagen Т6 включает в себя несколько моделей: коммерческий фургон Transporter Kasten, грузопассажирский фургон Transporter Kombi, пассажирский вэн Caravelle, бизнес-вэн Mulivan, вэн для путешествий California, плюс бортовой грузовик и вариант «шасси-кабина». Добавьте к этому широкий выбор моторов (102/140/180 л.с.) и трансмиссии (МКПП/АКПП и передний/полный привод), пакетное оснащение и возможность заказать опции поштучно: в итоге получится очень широкая линейка автомобилей с разным назначением, внешностью, отделкой, ценой. Здесь все описать невозможно, поэтому в качестве индикатора возьмем пакетные версии автомобилей, который сегодня и формируют основу продаж Т6.

Гамму открывает коммерческий фургон Volkswagen Transporter Kasten Pro за 870-900 тыс. грн. ($31-32 тыс.): стандартная или увеличенная база, турбодизель 2,0 л 102 л.с., 5-ст. «механика», черные не крашенные бамперы, стальные колесные диски, подушка безопасности водителя, ESP и ABS, кондиционер Climatic, электропакет (стекла и зеркала), двойное пассажирское сиденье в передней части салона. Следующий шаг – это коммерческий фургон Volkswagen Transporter Kasten GT за 926 тыс. грн. ($33 тыс.): усиленная подвеска и грузоподъемность до 3 200 кг, турбодизель 140 л.с. и 6-ст. «механика», доп-обогрев мотора.

Грузопассажирские версии начинаются с модели Volkswagen Transporter Van Plus 985 тыс. грн. ($35 тыс.): длинная база, турбодизель 102 л.с. и 5-ст. МКПП, 5- или 6-местный салон (два ряда сидений и грузовой отсек в задней части), стальные колесные диски, ESP и ABS, кондиционер, аудио-подготовка, электро-пакет.

Вот реальные примеры пассажирских версий Т6 (полностью грузовые фургоны остались «за кадром» как отдельный коммерческий транспорт). Синий автомобиль – грузопассажирский Transporter Van Plus: простая отделка в салоне, обычные фары и колеса, зато есть кондиционер (даже почти «климат»), а двойное пассажирское сиденья спереди означает, что перед нами 6-местный фургон.

Если нужен полностью пассажирский фургон – то это Volkswagen Transporter Kombi CITY или CITY lite за 1,014-1,127 млн. грн. ($36-40 тыс.): стандартная или увеличенная база, двигатель 102 л.с. и 5-ст. «механика» или 140 л.с. в паре с 6-ст. «механикой», полностью независимая подвеска, подъемная задняя дверь, ESP, ABS ASR, две фронтальные подушки безопасности, многофункциональный дисплей БК, кондиционер и угольный фильтр. Но по-прежнему стальные колеса, черные бамперы, обычные фары-галоген, радио-подготовка.

Пассажирский вэн с улучшенной отделкой и оснащением – это Volkswagen Caravelle Saksonia за 1,39-1,5 млн. грн. ($50-54 тыс.): стандартная или длинная колесная база, двигатель 140 л.с. в паре с 6-ступенчатой «механикой» или 7-ступенчатым DSG-«автоматом», полностью окрашенные бамперы, фронтальные и боковые подушки безопасности, надувные шторки безопасности, модульный 8-местный салон, климат-контроль Climatronic, отдельное управление климатом в пассажирской части салона, сдвижная правая дверь с электродоводчиком, круиз-контроль, многофункциональный руль в коже, 16-дюймовые легкосплавные колеса, мультимедиа Composition Color с цветным дисплеем, и т.д.

Продолжаем: серый автомобиль – пассажирский вэн Caravelle Saksonia с увеличенной базой и большим багажником: хорошее место водителя (почти не отличить от Multivan), красивые колесные диски, многосекционные фары, климат-контроль в пассажирской части салон. Столика и поворотных кресел нет, но шторки и форточка на месте, а доступ к третьему ряду обеспечивает откидывающее сиденье возле двери.

Тестовый автомобиль – это Volkswagen Multivan Comfort Plus за 1,66 млн. грн. ($59,5 тыс.): стандартная база, турбодизель 140 л.с. и 7-ст. DSG-«автомат», мультимедиа Composition Media с 6,33-дюймовым сенсорным дисплеем, полностью светодиодные (LED) фары, многослойное лобовое стекло с подогревом, 3-зонный «климат» (своя климатическая зона для пассажирской части салона), подогрев сидения, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, парк-пилот спереди и сзади, пр.

Максимальная пакетная версия – Volkswagen Multivan Alpen за 2,175 млн. грн. ($79 тыс.): полный привод, турбодизель на 180 л.с., 7-ст. DSG-«автомат», цветной дисплей в комбинации приборов, сдвижные двери справа и слева, обивка сидений «алькантара», хром-пакет, многофункциональный передвижной стол, адаптивная подвеска (комфорт/спорт), мультимедийная система Discover Media с навигацией, камера заднего вида, улучшенная звукоизоляция салона, электропривод и память настройки сиденья водителя, пр.

Завершаем: черный автомобиль – максимальная версия Multivan Alpen: полный привод, мощный мотор, настраиваемая подвеска, обивка «кожа/алькантара», электропривод дверей, больше хрома снаружи и внутри, поворотный стол на отдельном основании. Если говорить о раздельных моделях, то по итогам 2018 года Volkswagen не являлся лидером в своем классе. Но если свести все модификации в одно семейство и посчитать итоговый результат – то именно Volkswagen Т6 был лидером продаж. Здесь каждый может найти подходящий автомобиль: семейство Т6 в разных исполнениях заходит в разные сегменты рынка – и встречает разных конкурентов.

Максимально доступный автомобиль данного класса? Сразу отмечу Renault Trafic: он хорош подвеской и невысокой ценой. Но чем выше запросы – тем хуже становится ситуация для «француза»: уж слишком простым выглядит этот автомобиль для требовательного клиента. С другой стороны – есть Mercedes Vito/V-класс: большой и престижный. Но его ценник только начинается с отметки около 1,5 млн. грн., а средние и максимальные версии достигают в цене 1,6-2,1 млн. грн., при этом Mercedes может уступать Volkswagen Multivan в оснащении.

Наконец, средний сегмент – пара Citroen/Peugeot, брат-близнец Toyota Proace, Hyundai H-1, Ford Transit Custom. Причем в данном случае самым опасным конкурентов является французская пара: доступные коммерческие и пассажирские модели, удачные средние версии ценой 1-1,3 млн. грн., есть «механика» и «автомат», можно заказать передовое оснащение (электропривод дверей, сенсорный дисплей, адаптивный «круиз»). Даже есть даже полу-эксклюзив, вроде Traveller VIP или версий с полным приводом. Проблема «французов» – в отсутствии более мощного мотора (максимум 150 л.с.), не столь тщательной проработке салона (лучше Trafic, но хуже Multivan), да и по статусу на полшага, но все-таки не дотягивает.

Контрастные конкуренты: снизу – простой, но доступный Renault Trafic, сверху – премиальный Mercedes V-класса. Но кажется, что самые опасные – пара Citroen/Peugeot, плюс новоприбывшая Toyota Proace. Однако Т6 находит, что ответить каждому из них.

Стоимость содержания

В среднем автомобиль в городе потреблял 9,5-10 л топлива на 100 км пути. Без пробок и при плавной езде можно было получить расход 7,5-8 л на 100 км. При сильных пробках, большой нагрузке, динамичных разгонах (и объединении этих факторов в произвольном порядке) – расход возрастал примерно до 11 л топлива на 100 км пути. На трассе при скорости 80-90 км/ч автомобиль потребляет около 6-6,5 л на 100 км, с ростом скорости до 110-120 км/ч расход возрастал до 7,5-8 л на 100 км пути.

Общая гарантия на автомобиль составляет четыре года или 120 тыс. км пробега. Периодичность технического обслуживания – раз в год или 20 тыс. км пробега. Стандартное ТО обходится в 6,3-10,5 тыс. грн., больше обширные и дорогие ТО (60 и 90 тыс. км) потребуют 18,3-26,7 тыс. грн.

Цены на автомобиль и ТО указаны по состоянию на февраль, без учета дополнительных скидок и акций при покупке автомобиля или его обслуживании. Однако отмечу, что до конца февраля действует акция – дифференцированная скидка до 12% на избранные автомобили со склада.

В итоге

Возвращаясь к вопросу заголовка: стоит ли Volkswagen Multivan своих денег? Если разделить цену на условные балы за характеристики и возможности автомобиля, то начнется долгое и мучительное сравнение с конкурентами. Но если выбирать без оглядки на цену, то Volkswagen Multivan (точнее семейство Т6) действительно является одним из лучших автомобилей на рынке по совокупности качеств. Поэтому на вопрос «заслужил ли Volkswagen Multivan титула лидера класса?», я все-таки ответу «да». Хотя это победа не нокаутом, а лишь по очкам.

Плюсы:

+ Продуманный и удобный салон – как для пассажиров, так и для водителя

+ Широчайший выбор: каждый может выбрать версию «под себя» и свой кошелек

+ Много редких опций: адаптивный «круиз», настраиваемая подвеска, LED-фары…

Минусы:

— За все надо платить: один из самых дорогих автомобилей в классе

— Как для обычного семейного вэна «на каждый день» – все-таки жесткая подвеска

Технические характеристики Volkswagen Multivan Comfort Plus

Кузов – вэн, 7 мест

Габариты – 4,9 х 1,9 х 1,95 м

Колесная база – 3 м

Клиренс – 178 мм

Багажник – объем 5,8 куб. м для 2-местной конфигурации салона (сиденья только спереди)

Грузоподъемность – 995 кг

Минимальная снаряженная масса – 2 005 кг

Мотор – турбодизель, R4, 2,0 л

Мощность – 140 л.с. при 3 500 об/мин

Крутящий момент – 340 Нм при 1 750-2 500 об/мин

Удельная мощность и момент – 70 л.с. на 1 т; 170 Нм на 1 т

Привод – передний привод

Трансмиссия – 7-ст. АКПП DSG (преселективный «робот» с двумя сцеплениями)

Динамика 0-100 км/ч – 14,7 с

Максимальная скорость – 172 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 10,2 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 6,7 л на 100 км

Шины тестового автомобиля – Michelin X-Ice Xi3 235/55R17

Минимальная цена автомобиля – 1,66 млн. грн. или $59,5 тыс.

Цена тестового автомобиля – 1,66 млн. грн. или $59,5 тыс.

Автомобиль предоставлен – Порше Украина, Volkswagen Коммерческие автомобили