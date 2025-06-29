Рецензия на фильм «F1: Фильм» / F1: The Movie

26 июня в кинотеатрах стартовал прокат спортивной драмы «F1: Фильм» — очередного пышного блокбастера, на этот раз с бюджетом плюс-минус в $250 млн. от режиссера Джозефа Косински, да еще и с большой звездой Брэдом Питтом в главной роли. В этом обзоре без тени сомнения констатируем, что у нашумевшей новинки есть все шансы порадовать не только поклонников адреналиновых гоночных страстей, но и зрителей, весьма далеких от них.

Плюсы: великолепные сцены адреналиновых гонок; харизма Брэда Питта; фильм качественно выделяется среди слишком оторванных от реальности типичных представителей сезона блокбастеров; он будет интересен не только поклонникам Формулы-1; Минусы: кино полностью соткано из типичных жанровых тропов и архетипических образов; как следствие, имеем запредельную предсказуемость всего происходящего на экране; 7.5 /10 Оценка

ITC.ua

«F1: Фильм» / F1: The Movie

Жанр спортивная драма, гоночный экшн

режиссёр Джозеф Косински

В ролях Брэд Питт, Дамсон Идрис, Кэрри Кондон, Тобайас Мензис, Хавьер Бардем, Ким Бодниа, Сара Найлс, Шей Вигем

Премьера кинотеатры

Год выпуска 2025

Сайт IMDb, официальный сайт

Когда-то в 90-е Сонни Хейз был очень перспективным и многообещающим гонщиком Формулы-1, однако страшная авария поставила крест на успешной карьере амбициозного парня. Тридцать лет спустя, перебиваясь случайными заработками и живя в старом фургоне, он прозябает в безвестности, но другой судьбы для себя, кажется, отнюдь не желает.

Однажды к Сонни обращается его давний коллега и приятель Рубен Сервантес, который сейчас владеет командой Формулы-1 APXGP, с предложением присоединиться. Дела, впрочем, у них идут из рук вон плохо, но кто знает, вдруг Хейз поможет хоть как-то спасти провальный сезон. Покрутив носом для галочки, он все же соглашается прийти на помощь. На месте ветеран знакомится со своим новым напарником — дерзким молодым талантом Джошуа Пирсом. Несмотря на то, что двум поколениям гонщиков трудно найти общий язык, Сонни все же принимает этот профессиональный вызов.

Окинув взглядом фильмографию постановщика Джозефа Косински, нетрудно сделать вывод, что кинодел специализируется на красочных блокбастерах один громче другого. Начав свою карьеру с чрезвычайно стильного «Трона: Наследие» (2010), Косински отметился плодотворным сотрудничеством с Томом Крузом. Сначала в «Обливионе» (2013), который понравился многим зрителям, но явно не добрал в прокате, а позже — в «Топ Гане: Меверик» (2022), ставшим самым прибыльным фильмом в карьере Круза. Выбивается из этого списка разве что «Дело храбрых» (2017) со своим довольно скромным бюджетом в $38 млн. и куда более камерный научно-фантастический триллер «Спайдерхед» (2022).

Именно «Топ Ган: Меверик», этот эталонный олдскульный блокбастер, авторы которого предпочитали свежий океанический воздух душным студиям, стал венцом карьеры режиссера, по крайней мере на сегодняшний день. В «F1» Косински пытается идти по той же тропе.

Если звезда в центре истории, то не меньшего калибра, чем Круз или Брэд Питт. Если съемки скоростных транспортных средств, то в максимально приближенных к реальным условиях, с установленными в кабине самолета или болида камерами, а значит — с неподдельными эмоциями как пилота, так и зрителя. В наше время это дорогого стоит — в июле посыпятся слишком оторванные от реальности супергеройские блокбастеры, которые такое вряд ли готовы предложить. Если же речь идет о драматургии, то максимально безопасной и осторожной, а оттого — прогнозируемой и шаблонной.

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Загибаем пальцы: начальные недоразумения между упрямым опытным мамонтом и заносчивым новичком — есть (подкрепляется конфликт поколений соответствующим музыкальным оформлением — Led Zeppelin и Queen с одной стороны и модный хип-хоп — с другой). Стандартная романтическая линия главного героя — есть. Коварный недоброжелатель, которому в итоге все равно утрут нос — на месте. Эволюция характеров еще до недавнего времени непримиримых напарников и, наконец, обязательные победные брызги шампанского и праздничные фейерверки — куда же без них.

Однако кино от этого хуже не становится — слишком уж это феерический киноатракцион, чтобы обращать внимание на такие мелочи, как типичные жанровые тропы. Они откровенно служат склеивающим материалом для этапов этого пышного шоу и банально меркнут на фоне тех эмоций, когда Брэд Питт усаживается за руль болида, а рев моторов сообщает, что сейчас нас ждет что-то чертовски захватывающее. И кажется еще немного, и ты сам почувствуешь запах прожженной резины, что будто просачивается сквозь экран.

Другое дело, что воздушные чудеса на виражах от Тома Круза были все-таки еще более захватывающими, впечатляющими и адреналиновыми, чем скоростные заезды на земле, но это, опять же, не делает «F1» лентой менее зрелищной. Даже человеку, далекому от многочисленных тонкостей и нюансов Формулы-1 (а таким человеком и является автор текста — признаюсь, предпочитаю старый добрый футбол), будет интересно наблюдать за страстями на здешних трассах.

Приберегли создатели фильма достаточно сюрпризов для тех, кто в теме: в кадре то тут, то там мелькают звезды гонок, в том числе и легендарный семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, который также выступил одним из продюсеров и, говорят, давал профессиональные консультации киноделам. Его интервью, приуроченное к премьере, вы можете почитать вот здесь. Украинские же поклонники Формулы-1 запросто узнают голос спортивного комментатора Макса Подзигуна.

«F1» — классический, эталонный блокбастер, выполненный по всем лекалам большого развлекательного кино.

В этом и его преимущество — вы точно знаете, чего ожидать от шумного аттракциона подобного толка. И он эти ожидания оправдывает сполна. В каком-то смысле фильм похож на своего главного героя: он такой же динозавр, но при этом своего обаяния совсем не растерял. Как ни крути, а старикам здесь место, не при Хавьере Бардеме будь сказано.