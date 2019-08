Wolfenstein: Youngblood — гадкие утята

Bethesda решила скрасить ожидание третьей части Wolfenstein спин-оффом про дочерей Жуткого Билли, и теперь мы переживаем за судьбу основной игры

Wolfenstein: Youngblood Жанр FPS

Платформы PlayStation 4/Xbox One/PC/Nintendo Switch

Разработчики MachineGames, Arkane Studios

Издатель Bethesda Softworks

Официальный сайт, Steam

По идее, Wolfenstein: Youngblood должна была стать безопасным способом подогреть интерес игроков к находящейся в разработке третьей части — фактически это приквел очередных приключений Блазко, который никоим образом не спойлерит сюжет следующей части, и вообще существует на периферии основных событий игровой вселенной.

На дворе восьмидесятые, Америка освобождена от нацистов, а в Европе дела все еще плохи. Семейство Блазковицев обосновалось в какой-то глуши и практически отошло от дел. У Уильяма и Ани родились близнецы, и детство у девчонок прошло за многочисленными тренировками — родители учили их сражаться, охотится и выживать, так что когда Би Джей втайне от родных сбежал в Париж и перестал выходить на связь, сестры не раздумывая отправились на поиски.

Согласитесь, звучит как минимум интересно, заманчиво выглядит и возможность проходить игру даже с теми друзьям, которые Youngblood не покупали — достаточно пригласить их присоединиться к игровой сессии, вот только эффект получился прямо противоположный ожидаемому. Если коротко — здесь абсолютно все хуже, чем в предыдущих играх серии.

Начнем с того, что сестры, несмотря на многочисленные тренировки, еще не опытные солдаты, так что множество умений, доступных Би Джею изначально, здесь приходится получать заново. За прогресс персонажа отвечает самая незатейливая ролевая система из тех, что вы можете себе представить — очки опыта начисляются за убийство врагов, сбор сокровищ и выполнение квестов. Да, квестов, потому что Wolfenstein: Youngblood больше не олдскульный коридорный шутер, а подобие популярных нынче игр-сервисов. Такая себе Destiny на минималках.

Каждое повышение уровня дает постоянный 2% бонус к наносимому урону и очко навыка, которое можно потратить в одной из трех веток умений. Уровни растут неохотно, поэтому выбирать навыки приходится с умом — прокачать все и сразу не выйдет, благо MachineGames настолько плохо реализовали стелс, что хоть на связанных с ним навыках можно сэкономить. Самое удивительное, что на уровне персонажа почему-то завязана и возможность установки апгрейдов оружия, что раздражает до невозможности и заставляет тосковать по идеальной системе прокачки навыков Би Джея посредством прохождения испытаний (фактически у героя автоматически становились мощнее те навыки, которые он регулярно практиковал), и прокачки оружия с помощью ремкомплектов в основных играх серии. Ах да, забудьте заодно про главную фишку современного Wolfenstein — парные комбинации оружия, открытие соответствующего навыка позволяет сестрам одновременно использовать только пистолеты и пистолеты-пулеметы, которые в Youngblood бесполезны чуть менее чем полностью в силу причин, о которых мы поговорим позже.

Поскольку перед нами игра-сервис в миниатюре, здесь есть все полагающиеся для таких игр элементы. Центральный хаб, в котором можно получить новые задания, пополнить запас патронов и жизней и разбросать очки навыков в спокойной обстановке (вызов меню во время миссии, само собой, не ставит игру на паузу). Засилье повторяющихся побочных, ежедневных и еженедельных заданий. Воскресающие враги и гринд. Сам Париж поделен на несколько районов, которые при первом знакомстве с ними вызывают положительные эмоции. Я не разделяю восторгов некоторых игроков относительно их внешнего вида, как по мне, выглядит город достаточно скучно, а духа восьмидесятых тут нет и в помине, однако геометрия уровней заслуживает всяческих похвал. Локации многоуровневые, со множеством боковых ходов и маршрутов, способных провести вас от точки А к точке В. В зависимости от выбранной миссии, некоторые помещения, а то и целые части локаций, могут отказаться закрытыми, так что возвращаться в локацию и во второй, и в третий раз весело. А вот в четвертый и пятый — уже не очень.

Но возвращаться придется, даже если вы не удостоите вниманием однообразные второстепенные задания, ведь и основная кампания не прочь заставить вас пробежать несколько кругов по уже известным местам, плюс гринд необходим не только для для набора уровней но и для сбора серебряных монет, которые тратятся на улучшение оружия и косметику. Формально, Youngblood позволяет проходить миссии в любом порядке, на деле же вы наткнетесь на любимый ограничитель всех игр-сервисов — высокоуровневых врагов. То есть разработчики как бы разрешают вам свободно исследовать мир, но только если вы сумеете вынести, например, вот этого трехэтажного меха, который сносит половину здоровья одним попаданием. Да и рядовые солдаты рейха способны доставить немало хлопот, большинство из них закованы в броню и потому умирают совсем не так быстро, как в том же The New Colossus, вместо фирменной ураганной мясорубки, которую ожидаешь от “Вульфа”, в Youngblood приходится подолгу ковырять вражин как в каком-то Division, сверяясь с индикаторами типа брони возле их полоски жизни, ведь легкая броня уязвима для одного типа оружия, а тяжелая — для другого. Собственно, именно поэтому наносящие мало урона пистолеты и оказываются бесполезными, равно как и навык держания по стволу в каждой руке.

Отдельно хотелось бы остановиться на прохождении ключевых сюжетных миссий, которые здесь внезапно называются рейдами. Проложив себе путь через толпу бронированных нацистов, вы доходите до “жирного” и больно бьющего босса, первая схватка с которым легко может закончиться не в вашу пользу, но не столько по причине сложности боя, сколько потому, что ваша идиотка-сестра проигнорировала укрытия, получила смертельное ранение и постепенно истекает кровью прямо по центру комнаты. В теории сестры могут спасти друг друга от смерти (опять вспоминаем Destiny), и обычно это работает во время боя с обычными противниками, но не во время сражения с боссом. Подавляющее большинство моих смертей во время боссфайтов связаны именно с попытками спасти сестру. Если обе сестры получают смертельное ранение, можно потратить одну из трех жизней на то, чтобы воскреснуть, причем воскресает только ваш персонаж, вторая сестра продолжает медленно умирать и ждать спасения. Потратили все имеющиеся жизни — проиграли. Сестра истекла кровью до того, как вы помогли ей подняться на ноги — проиграли. И, сюрприз, чекпоинтов в игре нет, стартовать придется с начала уровня, причем с тем количеством патронов и жизней, которое было у вас на момент смерти.

И ладно бы Youngblood хоть как-то использовала присутствие двух героев на экране — можно было бы придумать механики схваток с боссами, когда одна сестра отвлекает здоровяка, пока вторая задействует механизмы или особые навыки, позволяющие одержать победу, но ничего подобного нет и в помине, вы просто заливаете свинцом все вокруг, периодически активируя сигналы поддержки — жесты руками, восстанавливающие здоровье, броню или дающие временную неуязвимость, если сестры находятся рядом друг с другом. Стоит ли говорить, что навыки поддержки не открываются по мере прохождения, а покупаются за внутриигровую валюту? Ах да, иногда нужно одновременно дернуть за два рычага, чтобы открыть двери или контейнер с жизнью, вот и весь кооператив. В случае совместной игры с другим игроком опыт вы будете получать одновременно, в то время как лут каждый должен подбирать самостоятельно, что только замедляет и без того не самый динамичный геймплей.

Добавьте к вышеперечисленному плохо прописанные характеры персонажей и откровенно слабый сюжет, который начинает становиться интересным лишь в последней четверти игры, и вы поймете, почему играть в Wolfenstein: Youngblood стоит лишь в том случае, если вы заядлый фанат франшизы. Хорошо справляется игра лишь с одной задачей — после титров у вас обязательно появится желание запустить The New Order или The New Colossus, чтобы вспомнить, что такое настоящий Wolfenstein.