Рецензия на фильм «Искупление грехов» / Absolution

19 июня в кинотеатрах стартовал показ криминального триллера «Искупление грехов», главную роль в котором исполнил один из «последних героев боевика» Лиам Нисон, который с этими самыми боевиками задумал покончить. Еще до просмотра казалось, что лента — типичный представитель поздней фильмографии актера-ветерана, не в пример будущему «Голому пистолету», в котором он появится в образе ̶ш̶к̶о̶л̶ь̶н̶и̶ц̶ы̶ Фрэнка Дребина-младшего. Однако есть здесь определенные нюансы, и о них рассказываем в обзоре ниже.

Плюсы: приземленная человеческая драма в обертке «типичного кино с Нисоном»; актер прекрасно чувствует себя в кадре без оружия и вне экшн-сцен; трагическая фигура главного героя действительно находит отклик; Минусы: кино не для вас, если вы ожидали стандартный боевик с Лиамом Нисоном; медленный темп и определенная затянутость часть зрителей заставят скучать; имеющийся экшн выглядит слабо; 6.5 /10 Оценка

ITC.ua

«Искупление грехов» / Absolution

Жанр криминальный триллер, боевик

режиссёр Ганс Петтер Муланд

В ролях Лиам Нисон, Рон Перлман, Йолонда Росс, Фрэнки Шоу, Дэниел Димер, Терренс Пуллиам, Омар Гоним, Том Кэмп, Райан Хомчик, Дианна Тарраза, Джош Дренер, Брюс Сосия, Уильям Ксифарас (II), Хавьер Молина, Мэтью Дела

Премьера кинотеатры

Год выпуска 2025

Сайт IMDb

Бывший боксер, а ныне престарелый гангстер из Бостона, уже 30 лет работающий на местного криминального босса Чарли Коннера, начинает замечать за собой тревожную забывчивость. Доходит до того, что мужчина не помнит, где находится его собственное жилье. После визита к врачу он узнает о страшном диагнозе — запущенной форме хронической травматической энцефалопатии. Это означает, что у него осталось очень мало времени, прежде чем он не сможет позаботиться о себе сам.

После такой шоковой новости бандит приходит к выводу, что видимо именно сейчас подходящий момент переосмыслить приоритеты. Поэтому он позволяет себе завести отношения с женщиной, но главное — без промедлений набирает номер своей отчужденной дочери, с которой практически не общался до этого. Пришло время для обозначенного в названии искупления грехов.

Что-то зачастили истории о стариках, страдающих нейродегенеративным недугом — буквально в апреле в детективном триллере «Спящие псы» с неутешительным диагнозом сталкивался персонаж Рассела Кроу, который, как и местный пенсионер, изрядно прикладывался к бутылке. Постигла деменция и наемного убийцу в исполнении Майкла Китона в «Киллер уходит прочь» (2023). Да и для самого Нисона подобная роль не в новинку, если вспомнить «Флэшбек» (2022) Мартина Кэмпбелла. То был типичный для фильмографии актера, ничем не примечательный, выработанный на автопилоте и опыте пенсионерский триллер-боевик, о котором сегодня мало кто вспомнит.

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«Искупление грехов» вроде бы из той же оперы, но не совсем: в ленте норвежского постановщика Ханса Петтера Муланда, уже работавшего с Нисоном в «Холодной мести» (2019), явно не спешат вручать Лиаму пистолет. Напротив, с позиции жанра перед зрителем предстает не столько триллер (или тем более боевик), сколько криминальная драма об одиноком старике, предпринимающем попытки хоть как-то исправить ошибки прошлого. Фирменная нисоновская угрюмость и одновременно заметная уязвимость, читающаяся в усталом взгляде, здесь уместны как никогда. А вот усы и бакенбарды — это, кажется, что-то новенькое.

Как бы странно не звучало такое сравнение, но у местного гангстера есть нечто общее с… Рокки Бальбоа. С той разницей, что боксер в исполнении Слая начинал свой тернистый путь с работы на мелкого мафиози, а уже потом смог вырваться в большой спорт. У героя Нисона все с точностью наоборот — когда-то он выступал на ринге, о чем нам вскользь сообщают в процессе развития событий, а теперь выполняет поручения криминального босса с крепким лицом Рона Перлмана.

В дополнение имеем сюжетную ветку, где старик пытается наладить отношения со взрослым ребенком: у Бальбоа это был сын, которого в шестой части сыграл Майло Вентимилья, здесь у нашего страдальца дочь. В одной из сцен он возьмется дать пару боксерских наставлений темнокожему внуку, что как бы отсылает к «Криду», в другой — окажется на предприятии среди крупных рыбных туш, в то время как Рокки изо всех сил колотил туши мясные.

Впрочем, у нас тут драма криминальная, а не спортивная, поэтому в какой-то момент главному герою, смахнув слезы и преодолев сомнения, все-таки придется взяться за оружие. Те немногочисленные крохи, которые с натяжкой можно назвать экшн-сценами, выглядят нелепо. Настолько же, как и то, что 72-летний старик-алкоголик (7 июня Лиаму Нисону исполнилось 73, с чем его попутно поздравляем) с одного удара вырубает каждого встречного мордоворота.

Никуда не годятся и странные, сюрреалистические сновидения бандита, где фигурирует много воды и его отец. Эти эпизоды призваны добавить драматизма, однако они сильно выбиваются из повествования и кажутся банально лишними.

«Искупление грехов» имеет средние отзывы от критиков и довольно низкую оценку от зрителей на IMDb — всего 5,2 балла. В этом контексте лента Муланда выглядит несколько недооцененной. Такой результат обусловлен в первую очередь тем, что фильм не оправдал зрительских ожиданий, которые преимущественно основывались на том, что нас ждет очередной боевичок категории B.

Вместо этого мы получили медитативную, порой неуклюжую, но во всех смыслах человеческую криминальную драму. Уверенного в пределах своих амбиций середняка, хоть немного выделяющегося среди однообразных триллерно-боевиковых замесов нисоновского толка. За последние пять лет среди них, за исключением прошлогоднего «На земле святых и грешных», эта картина получила самый высокий процент положительных рецензий от обозревателей, и это красноречивый показатель.

«Искупление грехов» стоит обходить стороной тем, кто надеялся на что-то экшеновое или хотя бы триллерное. Это тихое, спокойное и бесконечно грустное кино, больше рассчитанное на зрелую аудиторию. Интересно, что же Лиам Нисон учудит в грядущем «Голом пистолете» в противовес здешним мрачности и печали.