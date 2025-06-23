Обзоры Устройства 23.06.2025 в 07:00 comment views icon

Обзор системы жидкостного охлаждения MSI MAG CORELIQUID A15 360: яркий дизайн и геймерская производительность

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Назар ЯворськийПроджектмен

Репутація Ультра

Обзор системы жидкостного охлаждения MSI MAG CORELIQUID A15 360: яркий дизайн и геймерская производительность

Современные процессоры, особенно топовые модели для игровых и рабочих систем, генерируют немало тепла, и без качественного охлаждения их потенциал может остаться нереализованным из-за троттлинга. MSI давно зарекомендовала себя на рынке системы жидкостного охлаждения и предлагает свое решение в виде MSI MAG CORELIQUID A15 360 по принципу «все в одном». Проверим ee возможности в этом редакционном обзоре.

Обзор системы жидкостного охлаждения MSI MAG CORELIQUID A15 360: яркий дизайн и геймерская производительность
MSI MAG CORELIQUID A15 360
Від 4480 грн.

Плюсы:

простота установки благодаря вентиляторам с последовательным соединением и универсальному креплению для Intel и AMD; тихая работа на низких оборотах вентиляторов; поддержка крепления со смещением для LGA1851, что улучшает охлаждение новых процессоров Intel; удобное подключение через единый кабель на совместимых материнских платах MSI; стильный дизайн.

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Минусы:

помпа остается слышимой даже на пониженных оборотах.

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8.5/10
Оценка
ITC.ua

Технические характеристики MSI MAG CORELIQUID A15 360

MSI MAG CORELIQUID A15 360 — трехсекционная система жидкостного охлаждения с 360-мм радиатором, которая подходит для широкого спектра платформ, включая самые новые сокеты Intel и AMD.

Производитель MSI
модель MAG CORELIQUID A15 360
Поддержка сокетов Intel: LGA1851, LGA1700, LGA1200; AMD: AM5, AM4
Материал основания блока CPU Медь
Помпа 3400 об/мин
Размеры радиатора 394 x 119.6 x 27.2 мм
Материал радиатора Алюминий
Вентиляторы CycloBlade 9 ARGB, 120 x 120 x 25 мм
Скорость вентиляторов 500-2050 об/мин
Воздушный поток вентиляторов 64.89 CFM
Особенности Поддержка JAF_1 для единого кабеля, подсветка ARGB, вентиляторы с последовательным подключением
Гарантия 3 года

Тестовый стенд

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Для тестирования MSI MAG CORELIQUID A15 360 мы в этот раз собрали две тестовые системы: одна на базе процессора AMD Ryzen 7 9800X3D и вторая на основе Intel Core Ultra 9 285K. Тесты проводились на операционной системе Windows 11 24H2 ver. 26100.4061.

Конфигурация основного тестового стенда:

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Поскольку тестовая материнская плата ASRock X870E Taichi реализована в формате E-ATX, для нее необходим просторный и в то же время эффектный корпус. Им стал Cougar FV270 RGB WHITE от CompX в специальном исполнении — ANNIHILATION, с дополнительной 3D печатью и художественной росписью на задней стенке, стилизованной под The Last of Us.

Комплектация, упаковка и внешний вид MSI MAG CORELIQUID A15 360

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MSI MAG CORELIQUID A15 360 поставляется в яркой коробке с цветным изображением системы водяного охлаждения на лицевой стороне, где подсветка ARGB сразу привлекает внимание потенциального покупателя. На коробке сразу акцентируется внимание о наличии смещенного крепления для LGA1851.

По бокам и сзади приведены спецификации и особенности продукта, такие как вентиляторы CycloBlade 9 с гибридной конструкцией лопастей и поддержка MSI CENTER для подсветки. Упаковка довольно прочная, с внутренним картонным лотком и защитной пеной сверху, что обеспечивает безопасность во время транспортировки.

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В комплекте есть все необходимое для монтажа: 12 винтов для вентиляторов и радиатора, набор стоек для Intel (LGA1851/1700/1200) и AMD (AM5/AM4), пружинные винты, задняя пластина для Intel, универсальный и смещенный кронштейны для LGA1851, а также тюбик термопасты.

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Водоблоку присущий дизайн со скошенными углами с логотипом MSI Dragon и брендированием MAG. Он выделяется исполнением из матового алюминия и подсветкой ARGB. Также по классике у нас в наличии алюминиевый радиатор с текстурированной поверхностью, которая не собирает отпечатков пальцев, и трубки длиной 390 мм в плетеной обертке из EPDM-резины.

Вентиляторы CycloBlade 9 с девятью лопастями, соединенными внешним кольцом, также получили яркую подсветку. Их последовательное соединение уменьшает количество кабелей, что очень удобно при монтаже.

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Установка и настройка

Монтаж MSI MAG CORELIQUID A15 360 простой и понятный. Сначала нужно убедиться, что кабели вентиляторов расположены так, чтобы их длины хватило для подключения к соответствующим коннекторам в вашем корпусе и на материнской плате. Они предустановлены и соединены последовательно, что упрощает кабель-менеджмент.

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Для платформы LGA1851 можно использовать смещенный кронштейн, который заменяет универсальный, чтобы лучше охлаждать процессоры Intel с нецентральным позиционированием ядра. В случае тестового стенда на AM5 пришлось снять пластиковые крепления материнской платы и установить соответствующие стойки.

Водоблок устанавливается на процессор с помощью пружинных винтов, которые закручиваются крест-накрест для равномерного давления. Процесс не вызывает никаких трудностей.

Программное обеспечение MSI MAG CORELIQUID A15 360 MSI MAG CORELIQUID A15 360

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Для управления подсветкой ARGB и настройки работы вентиляторов MSI предлагает использовать MSI CENTER. Это приложение позволяет регулировать цвета и эффекты подсветки на водоблоке и вентиляторах, синхронизируя их с другими компонентами системы. Интерфейс программы достаточно простой, хотя иногда кажется немного перегруженным дополнительными функциями, которые не всегда нужны для работы с системой водяного охлаждения.

Настройка скорости вентиляторов и помпы доступна через PWM в BIOS или MSI CENTER. Так что имеем полную свободу действий, выбирая в широком пространстве вариантов между тихой работой и максимальным охлаждением.

На совместимых материнских платах MSI с разъемом JAF_1 можно подключить единый кабель для питания и подсветки, что значительно облегчает организацию кабелей. В целом, программное обеспечение работает стабильно, хотя подсветка иногда может мерцать при смене цветов, что является типичным для многих ARGB-систем.

Температурный режим и шум

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Во время тестирования на Intel Core Ultra 9 285K в максимальном режиме Turbo MSI MAG CORELIQUID A15 360 показала средние результаты. В стресс-тесте Prime95 и CPU-Z при максимальных оборотах вентиляторов температура процессора достигала 87°C, а при 1000 об/мин — 89°C. Снижение скорости помпы до 10% PWM повышало температуру лишь на 3-4°C, что свидетельствует о неплохой эффективности даже на пониженных оборотах.

В играх, где нагрузка на процессор менее интенсивная, температура держалась в пределах 60-65°C при средних настройках вентиляторов, что придется по душе заядлым геймерам. Уровень шума оставался умеренным: на максимальных оборотах — 47.6 дБА, на 1000 об/мин — 31.9 дБА, а на минимуме (около 500 об/мин) — лишь 30.6 дБА.

Это делает MSI MAG CORELIQUID A15 360 интересным решение в своем классе по акустическим свойствам. Помпа на полной скорости не сильно шумная, хоть и разгоняется до 3400 об/мин.

AMD Ryzen 7 9800X3D предлагает умеренный TDP и значительно проще в охлаждении, чем Intel Core Ultra 9 285K. Если разогнать CPU до 5400-5500 МГц по всем ядрам, то энергопотребление возрастает до 153 Вт.

В играх чаще всего можно было увидеть 54-67 °C, в бенчмарках 74-84 °C (в разгоне на 5-7 °C больше), а в некоторых специфических сценариях кратковременно наблюдалось 80+ °C. При максимальной нагрузке не только процессора, но и всех компонентов ПК, температура поднималась до 85 °C при температуре в помещении — 27 °C.

Опыт использования MSI MAG CORELIQUID A15 360 MSI MAG CORELIQUID A15 360

MSI MAG CORELIQUID A15 360 оставила смешанные впечатления. С одной стороны, СРО выглядит стильно благодаря необычному дизайну и качественной подсветке ARGB, которая не слепит, но добавляет эстетики. С другой — производительность охлаждения не впечатляет, особенно если сравнивать с более дорогими моделями. В повседневных задачах и играх он справляется хорошо, но под экстремальными нагрузками отстает от лидеров сегмента.

Положительным является простота установки и продуманная система кабелей, уменьшающая беспорядок в корпусе. Совместимость с памятью и видеокартой не вызывает вопросов, а тихая работа на низких оборотах подойдет для тех, кто ценит акустический комфорт.

Цена и конкуренты

MSI MAG CORELIQUID A15 360 позиционируется в среднем ценовом сегменте с рекомендованной стоимостью от 4480 гривен, что делает его доступным вариантом для 360-мм СРО.

По сравнению с Chieftec Iceberg 360, который стоит примерно так же, MSI предлагает более тихую работу, но уступает в эффективности охлаждения Corsair NAUTILUS 360 RS ARGB Black, хотя и дороже, обеспечивает лучшие температурные показатели и гибкость в настройке помпы. Также его гарантия составляет 5 лет.

Среди конкурентов также стоит упомянуть Deepcool Mystique 360 Black который превосходит MSI по охлаждению. Основное преимущество MSI — это дизайн, подсветка и удобство монтажа, особенно на материнских платах с поддержкой EZ Conn.

8.5/10
Оценка ITC.ua
Дизайн, эргономика
9
Интересный дизайн, удобное монтирование.
Производительность
8
Средняя производительность, как для своего сегмента.
Цена
8.5
Цена в пределах возможностей.

Вывод:

MSI MAG CORELIQUID A15 360 — это стильная система жидкостного охлаждения с намеком на универсальность. Она привлекает внимание своим интересным дизайном с ненавязчивой подсветкой, что делает ее интересной для тех, кто хочет добавить эстетики своему ПК.

Простота установки, вентиляторы с последовательным соединением и поддержка смещенного крепления для LGA1851 добавляют практичности, особенно для пользователей новых платформ Intel.

Однако по производительности охлаждения MSI MAG CORELIQUID A15 360 не дотягивает до лидеров своего класса, уступая несколько градусов даже в среднем ценовом сегменте. Она хорошо справляется с повседневными задачами и играми, но под экстремальными нагрузками немножко проседает.

MSI MAG CORELIQUID A15 360 подойдет тем, кто ищет доступное решение с акцентом на внешний вид и удобство, но не ставит максимальную эффективность охлаждения в приоритет. Если вы готовы пожертвовать несколькими градусами ради дизайна и акустического комфорта, то эта СРО может стать вашим выбором.

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