Обзор системы жидкостного охлаждения MSI MAG CORELIQUID A15 360: яркий дизайн и геймерская производительность

Современные процессоры, особенно топовые модели для игровых и рабочих систем, генерируют немало тепла, и без качественного охлаждения их потенциал может остаться нереализованным из-за троттлинга. MSI давно зарекомендовала себя на рынке системы жидкостного охлаждения и предлагает свое решение в виде MSI MAG CORELIQUID A15 360 по принципу «все в одном». Проверим ee возможности в этом редакционном обзоре.

MSI MAG CORELIQUID A15 360 Від 4480 грн. Плюсы: простота установки благодаря вентиляторам с последовательным соединением и универсальному креплению для Intel и AMD; тихая работа на низких оборотах вентиляторов; поддержка крепления со смещением для LGA1851, что улучшает охлаждение новых процессоров Intel; удобное подключение через единый кабель на совместимых материнских платах MSI; стильный дизайн. Купить в Elmir.ua Минусы: помпа остается слышимой даже на пониженных оборотах. Купить в Elmir.ua 8.5 /10 Оценка

Технические характеристики MSI MAG CORELIQUID A15 360

MSI MAG CORELIQUID A15 360 — трехсекционная система жидкостного охлаждения с 360-мм радиатором, которая подходит для широкого спектра платформ, включая самые новые сокеты Intel и AMD.

Производитель MSI модель MAG CORELIQUID A15 360 Поддержка сокетов Intel: LGA1851, LGA1700, LGA1200; AMD: AM5, AM4 Материал основания блока CPU Медь Помпа 3400 об/мин Размеры радиатора 394 x 119.6 x 27.2 мм Материал радиатора Алюминий Вентиляторы CycloBlade 9 ARGB, 120 x 120 x 25 мм Скорость вентиляторов 500-2050 об/мин Воздушный поток вентиляторов 64.89 CFM Особенности Поддержка JAF_1 для единого кабеля, подсветка ARGB, вентиляторы с последовательным подключением Гарантия 3 года

Тестовый стенд

Для тестирования MSI MAG CORELIQUID A15 360 мы в этот раз собрали две тестовые системы: одна на базе процессора AMD Ryzen 7 9800X3D и вторая на основе Intel Core Ultra 9 285K. Тесты проводились на операционной системе Windows 11 24H2 ver. 26100.4061.

Конфигурация основного тестового стенда:

Поскольку тестовая материнская плата ASRock X870E Taichi реализована в формате E-ATX, для нее необходим просторный и в то же время эффектный корпус. Им стал Cougar FV270 RGB WHITE от CompX в специальном исполнении — ANNIHILATION, с дополнительной 3D печатью и художественной росписью на задней стенке, стилизованной под The Last of Us.

Комплектация, упаковка и внешний вид MSI MAG CORELIQUID A15 360

MSI MAG CORELIQUID A15 360 поставляется в яркой коробке с цветным изображением системы водяного охлаждения на лицевой стороне, где подсветка ARGB сразу привлекает внимание потенциального покупателя. На коробке сразу акцентируется внимание о наличии смещенного крепления для LGA1851.

По бокам и сзади приведены спецификации и особенности продукта, такие как вентиляторы CycloBlade 9 с гибридной конструкцией лопастей и поддержка MSI CENTER для подсветки. Упаковка довольно прочная, с внутренним картонным лотком и защитной пеной сверху, что обеспечивает безопасность во время транспортировки.

В комплекте есть все необходимое для монтажа: 12 винтов для вентиляторов и радиатора, набор стоек для Intel (LGA1851/1700/1200) и AMD (AM5/AM4), пружинные винты, задняя пластина для Intel, универсальный и смещенный кронштейны для LGA1851, а также тюбик термопасты.

Водоблоку присущий дизайн со скошенными углами с логотипом MSI Dragon и брендированием MAG. Он выделяется исполнением из матового алюминия и подсветкой ARGB. Также по классике у нас в наличии алюминиевый радиатор с текстурированной поверхностью, которая не собирает отпечатков пальцев, и трубки длиной 390 мм в плетеной обертке из EPDM-резины.

Вентиляторы CycloBlade 9 с девятью лопастями, соединенными внешним кольцом, также получили яркую подсветку. Их последовательное соединение уменьшает количество кабелей, что очень удобно при монтаже.

Установка и настройка

Монтаж MSI MAG CORELIQUID A15 360 простой и понятный. Сначала нужно убедиться, что кабели вентиляторов расположены так, чтобы их длины хватило для подключения к соответствующим коннекторам в вашем корпусе и на материнской плате. Они предустановлены и соединены последовательно, что упрощает кабель-менеджмент.

Для платформы LGA1851 можно использовать смещенный кронштейн, который заменяет универсальный, чтобы лучше охлаждать процессоры Intel с нецентральным позиционированием ядра. В случае тестового стенда на AM5 пришлось снять пластиковые крепления материнской платы и установить соответствующие стойки.

Водоблок устанавливается на процессор с помощью пружинных винтов, которые закручиваются крест-накрест для равномерного давления. Процесс не вызывает никаких трудностей.

Программное обеспечение MSI MAG CORELIQUID A15 360 MSI MAG CORELIQUID A15 360

Для управления подсветкой ARGB и настройки работы вентиляторов MSI предлагает использовать MSI CENTER. Это приложение позволяет регулировать цвета и эффекты подсветки на водоблоке и вентиляторах, синхронизируя их с другими компонентами системы. Интерфейс программы достаточно простой, хотя иногда кажется немного перегруженным дополнительными функциями, которые не всегда нужны для работы с системой водяного охлаждения.

Настройка скорости вентиляторов и помпы доступна через PWM в BIOS или MSI CENTER. Так что имеем полную свободу действий, выбирая в широком пространстве вариантов между тихой работой и максимальным охлаждением.

На совместимых материнских платах MSI с разъемом JAF_1 можно подключить единый кабель для питания и подсветки, что значительно облегчает организацию кабелей. В целом, программное обеспечение работает стабильно, хотя подсветка иногда может мерцать при смене цветов, что является типичным для многих ARGB-систем.

Температурный режим и шум

Во время тестирования на Intel Core Ultra 9 285K в максимальном режиме Turbo MSI MAG CORELIQUID A15 360 показала средние результаты. В стресс-тесте Prime95 и CPU-Z при максимальных оборотах вентиляторов температура процессора достигала 87°C, а при 1000 об/мин — 89°C. Снижение скорости помпы до 10% PWM повышало температуру лишь на 3-4°C, что свидетельствует о неплохой эффективности даже на пониженных оборотах.

В играх, где нагрузка на процессор менее интенсивная, температура держалась в пределах 60-65°C при средних настройках вентиляторов, что придется по душе заядлым геймерам. Уровень шума оставался умеренным: на максимальных оборотах — 47.6 дБА, на 1000 об/мин — 31.9 дБА, а на минимуме (около 500 об/мин) — лишь 30.6 дБА.

Это делает MSI MAG CORELIQUID A15 360 интересным решение в своем классе по акустическим свойствам. Помпа на полной скорости не сильно шумная, хоть и разгоняется до 3400 об/мин.

AMD Ryzen 7 9800X3D предлагает умеренный TDP и значительно проще в охлаждении, чем Intel Core Ultra 9 285K. Если разогнать CPU до 5400-5500 МГц по всем ядрам, то энергопотребление возрастает до 153 Вт.

В играх чаще всего можно было увидеть 54-67 °C, в бенчмарках 74-84 °C (в разгоне на 5-7 °C больше), а в некоторых специфических сценариях кратковременно наблюдалось 80+ °C. При максимальной нагрузке не только процессора, но и всех компонентов ПК, температура поднималась до 85 °C при температуре в помещении — 27 °C.

Опыт использования MSI MAG CORELIQUID A15 360 MSI MAG CORELIQUID A15 360

MSI MAG CORELIQUID A15 360 оставила смешанные впечатления. С одной стороны, СРО выглядит стильно благодаря необычному дизайну и качественной подсветке ARGB, которая не слепит, но добавляет эстетики. С другой — производительность охлаждения не впечатляет, особенно если сравнивать с более дорогими моделями. В повседневных задачах и играх он справляется хорошо, но под экстремальными нагрузками отстает от лидеров сегмента.

Положительным является простота установки и продуманная система кабелей, уменьшающая беспорядок в корпусе. Совместимость с памятью и видеокартой не вызывает вопросов, а тихая работа на низких оборотах подойдет для тех, кто ценит акустический комфорт.

Цена и конкуренты

MSI MAG CORELIQUID A15 360 позиционируется в среднем ценовом сегменте с рекомендованной стоимостью от 4480 гривен, что делает его доступным вариантом для 360-мм СРО.

По сравнению с Chieftec Iceberg 360, который стоит примерно так же, MSI предлагает более тихую работу, но уступает в эффективности охлаждения Corsair NAUTILUS 360 RS ARGB Black, хотя и дороже, обеспечивает лучшие температурные показатели и гибкость в настройке помпы. Также его гарантия составляет 5 лет.

Среди конкурентов также стоит упомянуть Deepcool Mystique 360 Black который превосходит MSI по охлаждению. Основное преимущество MSI — это дизайн, подсветка и удобство монтажа, особенно на материнских платах с поддержкой EZ Conn.

8.5 /10 Оценка ITC.ua Дизайн, эргономика 9 Интересный дизайн, удобное монтирование. Производительность 8 Средняя производительность, как для своего сегмента. Цена 8.5 Цена в пределах возможностей.