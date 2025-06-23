Обзор системы жидкостного охлаждения MSI MAG CORELIQUID A15 360: яркий дизайн и геймерская производительность

Современные процессоры, особенно топовые модели для игровых и рабочих систем, генерируют немало тепла, и без качественного охлаждения их потенциал может остаться нереализованным из-за троттлинга. MSI давно зарекомендовала себя на рынке системы жидкостного охлаждения и предлагает свое решение в виде MSI MAG CORELIQUID A15 360 по принципу «все в одном». Проверим ee возможности в этом редакционном обзоре.
Содержание
- 1 Технические характеристики MSI MAG CORELIQUID A15 360
- 2 Тестовый стенд
- 3 Комплектация, упаковка и внешний вид MSI MAG CORELIQUID A15 360
- 4 Установка и настройка
- 5 Программное обеспечение MSI MAG CORELIQUID A15 360 MSI MAG CORELIQUID A15 360
- 6 Температурный режим и шум
- 7 Опыт использования MSI MAG CORELIQUID A15 360 MSI MAG CORELIQUID A15 360
- 8 Цена и конкуренты
Технические характеристики MSI MAG CORELIQUID A15 360
MSI MAG CORELIQUID A15 360 — трехсекционная система жидкостного охлаждения с 360-мм радиатором, которая подходит для широкого спектра платформ, включая самые новые сокеты Intel и AMD.
|Производитель
|MSI
|модель
|MAG CORELIQUID A15 360
|Поддержка сокетов
|Intel: LGA1851, LGA1700, LGA1200; AMD: AM5, AM4
|Материал основания блока CPU
|Медь
|Помпа
|3400 об/мин
|Размеры радиатора
|394 x 119.6 x 27.2 мм
|Материал радиатора
|Алюминий
|Вентиляторы
|CycloBlade 9 ARGB, 120 x 120 x 25 мм
|Скорость вентиляторов
|500-2050 об/мин
|Воздушный поток вентиляторов
|64.89 CFM
|Особенности
|Поддержка JAF_1 для единого кабеля, подсветка ARGB, вентиляторы с последовательным подключением
|Гарантия
|3 года
Тестовый стенд
Для тестирования MSI MAG CORELIQUID A15 360 мы в этот раз собрали две тестовые системы: одна на базе процессора AMD Ryzen 7 9800X3D и вторая на основе Intel Core Ultra 9 285K. Тесты проводились на операционной системе Windows 11 24H2 ver. 26100.4061.
Конфигурация основного тестового стенда:
- корпус Cougar FV270 RGB WHITE;
- Материнская плата ASRock X870E Taichi;
- Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D;
- Охлаждение MSI MAG CORELIQUID A15 360;
- Накопитель Kingston FURY Renegade 3D NAND TLC 4TB
- Оперативная память G.Skill DDR5 32GB Trident Z5 Neo RGB;
- Блок питания MSI MPG GS 850W;
- Видеокарта Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE;
- Монитор Acer Predator XB273UV3bmiiprx.
Поскольку тестовая материнская плата ASRock X870E Taichi реализована в формате E-ATX, для нее необходим просторный и в то же время эффектный корпус. Им стал Cougar FV270 RGB WHITE от CompX в специальном исполнении — ANNIHILATION, с дополнительной 3D печатью и художественной росписью на задней стенке, стилизованной под The Last of Us.
Комплектация, упаковка и внешний вид MSI MAG CORELIQUID A15 360
MSI MAG CORELIQUID A15 360 поставляется в яркой коробке с цветным изображением системы водяного охлаждения на лицевой стороне, где подсветка ARGB сразу привлекает внимание потенциального покупателя. На коробке сразу акцентируется внимание о наличии смещенного крепления для LGA1851.
По бокам и сзади приведены спецификации и особенности продукта, такие как вентиляторы CycloBlade 9 с гибридной конструкцией лопастей и поддержка MSI CENTER для подсветки. Упаковка довольно прочная, с внутренним картонным лотком и защитной пеной сверху, что обеспечивает безопасность во время транспортировки.
В комплекте есть все необходимое для монтажа: 12 винтов для вентиляторов и радиатора, набор стоек для Intel (LGA1851/1700/1200) и AMD (AM5/AM4), пружинные винты, задняя пластина для Intel, универсальный и смещенный кронштейны для LGA1851, а также тюбик термопасты.
Водоблоку присущий дизайн со скошенными углами с логотипом MSI Dragon и брендированием MAG. Он выделяется исполнением из матового алюминия и подсветкой ARGB. Также по классике у нас в наличии алюминиевый радиатор с текстурированной поверхностью, которая не собирает отпечатков пальцев, и трубки длиной 390 мм в плетеной обертке из EPDM-резины.
Вентиляторы CycloBlade 9 с девятью лопастями, соединенными внешним кольцом, также получили яркую подсветку. Их последовательное соединение уменьшает количество кабелей, что очень удобно при монтаже.
Установка и настройка
Монтаж MSI MAG CORELIQUID A15 360 простой и понятный. Сначала нужно убедиться, что кабели вентиляторов расположены так, чтобы их длины хватило для подключения к соответствующим коннекторам в вашем корпусе и на материнской плате. Они предустановлены и соединены последовательно, что упрощает кабель-менеджмент.
Для платформы LGA1851 можно использовать смещенный кронштейн, который заменяет универсальный, чтобы лучше охлаждать процессоры Intel с нецентральным позиционированием ядра. В случае тестового стенда на AM5 пришлось снять пластиковые крепления материнской платы и установить соответствующие стойки.
Водоблок устанавливается на процессор с помощью пружинных винтов, которые закручиваются крест-накрест для равномерного давления. Процесс не вызывает никаких трудностей.
Программное обеспечение MSI MAG CORELIQUID A15 360 MSI MAG CORELIQUID A15 360
Для управления подсветкой ARGB и настройки работы вентиляторов MSI предлагает использовать MSI CENTER. Это приложение позволяет регулировать цвета и эффекты подсветки на водоблоке и вентиляторах, синхронизируя их с другими компонентами системы. Интерфейс программы достаточно простой, хотя иногда кажется немного перегруженным дополнительными функциями, которые не всегда нужны для работы с системой водяного охлаждения.
Настройка скорости вентиляторов и помпы доступна через PWM в BIOS или MSI CENTER. Так что имеем полную свободу действий, выбирая в широком пространстве вариантов между тихой работой и максимальным охлаждением.
На совместимых материнских платах MSI с разъемом JAF_1 можно подключить единый кабель для питания и подсветки, что значительно облегчает организацию кабелей. В целом, программное обеспечение работает стабильно, хотя подсветка иногда может мерцать при смене цветов, что является типичным для многих ARGB-систем.
Температурный режим и шум
Во время тестирования на Intel Core Ultra 9 285K в максимальном режиме Turbo MSI MAG CORELIQUID A15 360 показала средние результаты. В стресс-тесте Prime95 и CPU-Z при максимальных оборотах вентиляторов температура процессора достигала 87°C, а при 1000 об/мин — 89°C. Снижение скорости помпы до 10% PWM повышало температуру лишь на 3-4°C, что свидетельствует о неплохой эффективности даже на пониженных оборотах.
В играх, где нагрузка на процессор менее интенсивная, температура держалась в пределах 60-65°C при средних настройках вентиляторов, что придется по душе заядлым геймерам. Уровень шума оставался умеренным: на максимальных оборотах — 47.6 дБА, на 1000 об/мин — 31.9 дБА, а на минимуме (около 500 об/мин) — лишь 30.6 дБА.
Это делает MSI MAG CORELIQUID A15 360 интересным решение в своем классе по акустическим свойствам. Помпа на полной скорости не сильно шумная, хоть и разгоняется до 3400 об/мин.
AMD Ryzen 7 9800X3D предлагает умеренный TDP и значительно проще в охлаждении, чем Intel Core Ultra 9 285K. Если разогнать CPU до 5400-5500 МГц по всем ядрам, то энергопотребление возрастает до 153 Вт.
В играх чаще всего можно было увидеть 54-67 °C, в бенчмарках 74-84 °C (в разгоне на 5-7 °C больше), а в некоторых специфических сценариях кратковременно наблюдалось 80+ °C. При максимальной нагрузке не только процессора, но и всех компонентов ПК, температура поднималась до 85 °C при температуре в помещении — 27 °C.
Опыт использования MSI MAG CORELIQUID A15 360 MSI MAG CORELIQUID A15 360
MSI MAG CORELIQUID A15 360 оставила смешанные впечатления. С одной стороны, СРО выглядит стильно благодаря необычному дизайну и качественной подсветке ARGB, которая не слепит, но добавляет эстетики. С другой — производительность охлаждения не впечатляет, особенно если сравнивать с более дорогими моделями. В повседневных задачах и играх он справляется хорошо, но под экстремальными нагрузками отстает от лидеров сегмента.
Положительным является простота установки и продуманная система кабелей, уменьшающая беспорядок в корпусе. Совместимость с памятью и видеокартой не вызывает вопросов, а тихая работа на низких оборотах подойдет для тех, кто ценит акустический комфорт.
Цена и конкуренты
MSI MAG CORELIQUID A15 360 позиционируется в среднем ценовом сегменте с рекомендованной стоимостью от 4480 гривен, что делает его доступным вариантом для 360-мм СРО.
По сравнению с Chieftec Iceberg 360, который стоит примерно так же, MSI предлагает более тихую работу, но уступает в эффективности охлаждения Corsair NAUTILUS 360 RS ARGB Black, хотя и дороже, обеспечивает лучшие температурные показатели и гибкость в настройке помпы. Также его гарантия составляет 5 лет.
Среди конкурентов также стоит упомянуть Deepcool Mystique 360 Black который превосходит MSI по охлаждению. Основное преимущество MSI — это дизайн, подсветка и удобство монтажа, особенно на материнских платах с поддержкой EZ Conn.
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