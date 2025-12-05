"Звездные Войны. Легенды: Солдаты Смерти" — атмосферный зомби-хоррор во вселенной Star Wars

Когда я слышу словосочетание «Звездные Войны», то в голове сразу вырисовываются эпические космические битвы, поединки на световых мечах, драматическая музыка и вечная борьба Света с Тьмой. Это вселенная, которая часто ассоциируется с приключениями и героизмом. Но у нее есть и другие стороны в виде книг и ответвления под названием «Легенды», он же «Расширенная вселенная», где авторам позволяют экспериментировать с жанрами. Поэтому теперь представьте заброшенный звездный разрушитель, где по темным коридорам бродят зомби-штурмовики, оставляя за собой скользкий след крови и гниения. Именно такую картину нарисовал писатель Джо Шрайбер в своем романе «Солдаты Смерти», изданном еще в 2009 году. В 2025-м его издало в Украине издательство VARVAR Publishing под названием «Звездные Войны. Легенды: Солдаты Смерти». И это, наверное, самый смелый и противоречивый эксперимент во всей этой истории с легендами из «Звездных Войн».

«Звездные Войны. Легенды: Солдаты Смерти» / Death Troopers

Автор Джо Шрайбер

Издательство Varvar Publishing

язык украинский

Количество страниц 288

Обложка Твердая

Год издания 2025

Размер 140×197 см

События «Солдат Смерти» разворачиваются незадолго до событий фильма «Новая надежда». Имперская тюремная баржа «Чистка», транспортирующая пятьсот самых опасных преступников галактики, внезапно выходит из строя посреди своего пути к колонии-тюрьме, а помощи ждать неоткуда. Единственной надеждой становится неожиданно найденный заброшенный звездный разрушитель, дрейфующий неподалеку как гигантский металлический гроб. Капитан отправляет на него абордажную группу, чтобы найти нужные запчасти, но возвращается лишь половина. Солдаты приносят с собой нечто значительно хуже обычной неисправности двигателей, потому что это опасный вирус, влияющий не только на людей, а на другие расы.

Вирус действует быстро и жестоко. За считанные часы он убивает почти весь экипаж и узников «Чистки», превращая их в кровожадных зомби. Не тех стильных ходячих мертвецов из «Resident Evil», а настоящих полугнилых и голодных, лишенных всякой человечности существ, которые руководствуются лишь базовым инстинктом пожирать живую плоть.

В своем романе Джо Шрайбер удачно использует классическую формулу хоррора, где есть изолированная среда, неизвестная угроза и небольшая группа людей плюс андроид, которые хотят и должны выжить. Такое работает в «Чужом», это работало в «Ничто», и это почти работает здесь. «Почти», потому что здесь есть нюансы, о которых я расскажу дальше.

Уровень жестокости в «Солдатах Смерти» был беспрецедентным для вселенной «Звездных Войн» на момент выхода книги в 2009 году. Здесь нет никаких намеков или завуалированных описаний, ведь автор подробно изображает расчленение, каннибализм и смерти детей.

Кажется, писатель сознательно ориентировался на классику жанра типа уже упомянутого выше «Чужого» Ридли Скотта и других подобных историй, а заброшенный звездный разрушитель становится идеальным аналогом космического корабля «Ностромо». Это огромное, темное, скрипучее и опасное место, где за каждым углом ждет смерть. Пустые коридоры, мерцающее освещение и эхо далеких шагов создают густую, клаустрофобическую атмосферу, которая постоянно держит в напряжении не хуже кино.

Среди выживших на «Чистке» оказывается небольшая группа персонажей. Умная и компетентная главный врач Загара Коди становится большим двигателем сюжета, исследует вирус, ищет способ спасти остальных и вообще является лучше всего прописанным персонажем книги. Захара не стереотипная «женщина в беде», ведь она активная, независимая и чрезвычайно важна для выживания группы.

Рядом с ней братья-подростки Кейл и Триг Лонго, заключенные вместе со своим отцом. Их сюжетная линия о семье, потере и взрослении в условиях апокалипсиса тоже работает хорошо. А еще есть капитан охраны Джерет Сарторис. Он жестокий садист, который получает свой шанс на искупление через самопожертвование. Его персонаж наиболее предсказуем, но и необходим для жанра и имеющейся истории в целом, потому что он классический «плохой человек, который оказывается не таким уж и плохим».

Где-то на середине книги на сцену выходят два известных фанатам персонажа, которые оказывается тоже были заключены на «Чистке». Я не буду спойлерить и не скажу кто именно, однако отмечу, что кому-то подобное решение покажется странным и неуместным. И все же они неплохо соединились с историей, добавляя ей еще большей узнаваемости и привычной динамики «Звездных Войн». Но здесь проблема в том, что они немного убивают созданное же автором напряжение, потому что мы знаем, что эти герои точно выживут для появления в фильмах, поэтому у них определенная сюжетная «броня». И она, возможно, распространится и на главных героев, а может и нет.

Это превращает вторую половину книги из чистого хоррора-выживача в обычное приключение в стиле «Звездных Войн» с элементами ужасов. Вместо того чтобы бояться за судьбу персонажей, вы уже просто наблюдаете за тем, как двое «бессмертных» героев проходят через нашествие зомби. С одной стороны, читать от этого вообще не становится скучнее, наоборот, количество событий только возрастает. С другой, можно только представить насколько сильнее работала бы история, если бы ни один из персонажей не имел гарантии выживания.

Важным сюжетным элементом являются и особенности распространения вируса. Загара Коди выясняет определенные нюансы о нем, что логично и правдиво объясняет, почему эпидемия не распространилась на всю Галактику, и позволяет завершить историю в рамках установленного канона. Потому что если бы вирус не имел ограничений, вся галактика превратилась бы в зомби-апокалипсис, а это противоречило бы дальнейшим событиям «Звездных Войн».

Стиль письма Джо Шрайбера динамичный и прямолинейный. Он пишет быстро и без лишних литературных выкрутасов, а еще сосредотачивается только на экшене и атмосфере. Это однозначно делает книгу суперлегкой для чтения, поэтому вы, как и я, сможете проглотить ее за вечер-два. Этому способствует и небольшой объем романа в 283 страницы.

Сцены боев с зомби написаны ярко и кинематографично, последнее также актуально для всей книги в целом, здесь часто меняется точка зрения, что позволяет увидеть события глазами разных персонажей. В то же время это означает, что героям не хватает глубины, но это нормально для книг такого жанра. Здесь важна не их проработка, а то, выживут ли они, как решат проблему и тому подобное. Ну и конечно много второстепенных персонажей выполняют функцию «зомби-корма», поэтому появляются только для того, чтобы погибнуть ужасной смертью и поднять ставки ближе к финалу.

На запойное чтение романа также влияет и общий стремительный темп повествования. После начальной завязки и установления атмосферы книга превращается в одну длинную сцену погони, где герои бегут от одного ужасного момента к другому. Это точно держит в напряжении, но оставляет мало пространства для размышлений или эмоциональных пауз. Однако для хоррора подобное, наверное, все же является преимуществом, ведь история не размывается и не теряет темпа.

Развязка книги «Звездные Войны. Легенды: Солдаты Смерти» проста и эффективна. И хотя здесь не будет эпического финала или грандиозной победы над Злом, все же автору удалось прописать адекватный конец для понятной и приземленной истории о выживании.

Интересно, что наследие романа оказалось неожиданно большим и влиятельным на вселенную «Звездных войн» в целом. В том же 2009 году, когда роман вышел в США, к MMORPG Star Wars Galaxies выпустили обновление, основанное на этой истории, а в 2012 году вирус из романа был добавлен в новый канон Disney через мобильную игру Star Wars Commander, хотя его свойства там отличаются.

Само же название «Солдаты смерти», они же Death Troopers было позже использовано уже в официальном каноне для элитного подразделения имперских штурмовиков в черной броне, которые впервые появились в фильме «Бунтарь Один. Звездные Войны. История». Как видим, название оказалось слишком крутым, чтобы оставить его только в «Легендах».

Напоминаю, что в Украине книга «Звездные Войны. Легенды: Солдаты Смерти» издана в VARVAR Publishing. У нее твердая обложка, 288 страниц текста и хорошее, а главное очень жанровое оформление. Мне также понравилась бумага и удобный для чтения шрифт. А вот ляссе нет, как и иллюстраций.