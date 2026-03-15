Рецензия на сериал "Скарпетта" / Scarpetta

11 марта на стриминговой платформе Prime Video одновременно вышли все 8 эпизодов криминально-детективного триллера «Скарпетта», сюжет которого основан на одноименной книжной серии американской авторки криминальных романов Патрисии Корнуэлл. Прототипом главной героини послужила бывшая главная судебно-медицинская экспертка штата Вирджиния Марчелла Фаринелли Фиеро. Насколько интересно наблюдать за расследованиями госпожи Скарпетты в исполнении Николь Кидман — читайте в рецензии ниже.

Плюсы: звездный актерский состав; какие-то элементы расследования способны заинтересовать; Минусы: абсолютно ужасные сантабарбарбарские страсти; актеры по большей части отбывают номер; две глобальные сюжетные линии только утомляют; неинтересные и даже раздражающие персонажи; расследование отходит на второй план; 3.5 /10 Оценка

«Скарпетта» / Scarpetta

Жанр криминальный триллер, детектив

Шоуранерка Лиз Сарнофф

В ролях Николь Кидман, Джейми Ли Кертис, Бобби Каннавале, Саймон Бейкер, Ариана ДеБоз

Премьера Prime Video

Год выпуска 2026

Блестящая судмедэкспертка, главная в штате Вирджиния, Кей Скарпетта вынуждена подняться с постели прямо посреди ночи и отправиться на место преступления — возле железнодорожных путей была найдена мертвая обнаженная женщина с отрезанными кистями и связанными за спиной конечностями. Жестокие манипуляции с телом жертвы представляют собой неутешительное зрелище, напоминающее монстров где-то из Silent Hill, однако для самой Скарпетты имеют вполне конретное значение.

Дело в том, что 28 лет назад она, будучи молодой специалисткой, уже сталкивалась с серийным убийцей с таким же почерком, и с тех пор была уверена, что с ним покончено. Теперь Кей должна снова объединить усилия с ныне бывшим копом и мужем своей сестры Питом Марино, чтобы найти то ли чудом восставшего из мертвых негодяя, то ли его подражателя, и предотвратить будущие смерти.

Авторка книжной серии, по мотивам которой снят сериал, Патрисия Корнуэлл наштамповала аж 29 книг о Кей Скарпетте, первая из которых «Postmortem» была издана в далеком 1990-м, а (на данный момент) последняя «Sharp Force» — в прошлом году. Это жанровое массмаркетовое чтиво, которое, впрочем, имеет свою преданную аудиторию — недаром же Корнуэлл поставила историю на конвейер, а Скарпетта не сходит с полок книжных магазинов на протяжении трех с половиной десятилетий.





В начале 90-х, когда серия стремительно набирала обороты, ходили слухи, что титульную героиню могла сыграть Деми Мур. В конце 2010-х поговаривали о заинтересованности в киноадаптации со стороны Анджелины Джоли. Однако если тогда и были какие-то планы, то им не суждено было осуществиться — до конкретики дело дошло лишь в 2021-м, когда права на экранизацию были куплены компанией Comet Pictures, принадлежащей Джейми Ли Кертис. Разработка была объявлена совместно с Blumhouse Television.

Если вы ознакомились с официальным синопсисом и, исходя из него, настроились на криминальный триллер, в частности полицейский, а в нашем случае, выходит, судмедэкспертный процедурал, то дзуськи вам.

Примерно 90% драматургии «Скарпетты» отданы на семейные ссоры мыльнооперного толка. То есть практически все повествование построено на пустых дрязгах, и мы перманентно должны наблюдать за тем, как Николь Кидман грызется с Джейми Ли Кертис, Джейми Ли Кертис ссорится с Арианой ДеБоз. Потом они общаются на повышенных тонах все втроем, затем Кидман ссорится с Саймоном Бейкером, среди них где-то там затесался и Бобби Каннавале. Вот только что две героини переспали, монтажная склейка, и угадайте с одного раза, что они делают дальше.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Все, что остается зрителю, это смотреть на арки калибра «мой муж, кажется, влюблен в мою сестру», «между нами искра, но у тебя есть семья», «я крутая айтишница, моя жена умерла, но я общаюсь с ее цифровой копией, и тут еще симпатичная полицейская нарисовалась, что делать?». И если вам вдруг мало «драмы», то это касается лишь актуальной в контексте времени сюжетной линии.

А еще есть полноценная ветка, посвященная прошлому многострадальных адептов токсичных отношений. Там, правда, даже менее интересно. И пусть создатели, далеко не всегда удачно, заморочились над тем, чтобы молодые версии персонажей соответствовали типажам старших (в кадре фигурирует, например, сын Бобби Каннавале, весьма похожий на отца), смотреть на эти выстраданные, бесконечные споры и бесполезные метания — настоящая пытка у экрана.

Где-то в середине сезона неожиданно появляется побочный квест с астронавтами, в частности упоминаются представители болот. Но выглядит это будто собаке пятая нога, причем собака явно при смерти.

Беда «Скарпетты» в том, что это чрезвычайно скучное и неинтересное убийство вашего времени, которое не годится даже для просмотра «на фоне». Оно распыляется на вышеуказанные семейные страсти, тогда как на само расследование остается не так много пространства. Да и его вряд ли назовешь увлекательным. Если дебютный эпизод еще как-то держит внимание, то на втором начинаешь скучать, а на третьем рискуешь окончательно потерять нить повествования. Представьте, как это издевательство над зрителем смотреть до конца.

Николь Кидман играет сугубо на опыте, просто отрабатывая гонорар. Какую-то идиотскую энергию в торжество уныния привносит Джейми Ли Кертис, которая после новейшего «Хэллоуина» снова сотрудничает с режиссером Дэвидом Гордоном Грином. Но это не спасительная для сериала партия — в персонажку будто вселился дух подростка, выбирающий сплошь глубокие декольте. Об остальных сказать толком нечего — парад столь скорбных лиц вы можете увидеть, например, в очереди к стоматологу.

«Где мобильный Гвен?» — звучит в одном из диалогов, в котором речь идет о жертве маньяка. «Наверное, убийца забрал» — раздается в ответ. «Скучно! Можно обсудить что-то другое?» — вмешивается в разговор героиня Ли Кертис. И такая реплика как нельзя лучше характеризует это ужасное шоу.