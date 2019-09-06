Авторы первого снимка черной дыры получили «научный Оскар» — премию Breakthrough Prize с денежным вознаграждением $3 млн

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Астрономы проекта международного проекта Event Horizon Telescope (EHT) / «Телескоп горизонта событий», которые сделали первую в истории фотографию черной дыры, получили премию Breakthrough Prize, считающейся «научным Оскаром», в области физики. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Напомним, 10 апреля международная группа астрофизиков представила общественности первое в истории изображение черной дыры. Изображение дыры в центре галактики M87 в созвездии Девы — результат двух лет обработки данных, полученных радиотелескопами по всей планете. Количество данных, содержащихся в этом историческом изображении, примерно эквивалентно объему селфи, сделанных 40 000 людей за всю жизнь.

Размер премии — $3 млн. Эта сумма будет разделена поровну между всеми 347 учеными, работавшими над проектом.

Комментируя награду, руководитель проекта Шеп Доулман из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики отметил, что это изображение фундаментального прорыва знаменует собой начало цепочки медиасобытий, связанных с черными дырами.

«Думаю, что к концу следующего десятилетия мы будем снимать высококачественные реалити-шоу о черных дырах, в которых можно будет увидеть не только, как они выглядят, но и как они действуют на космической сцене», — сказал Шеп Доулман.

На данный момент команда проекта уже работает над обработкой данных, необходимых для производства первого, вероятно, элементарного, видео черной дыры, которое может быть показано в следующем году.

Остается добавить, что премия Breakthrough Prize вручается в нескольких областях, не только в области физики. Всего в рамках Breakthrough Prize-2020 вручили премий на общую сумму $22 млн. Всех лауреатов можно узнать на сайте премии.

Источник: Breakthrough Prize