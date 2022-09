NASA отменило завтрашнюю попытку запуска ракеты SLS миссии Artemis I из-за урагана Иан

Космическое агентство NASA отменяет запуск ракеты Space Launch System, запланированный на 27 сентября, из-за усиления тропического шторма Иан, который потенциально перерастает в сильный ураган и может обрушится на Флориду уже сегодня вечером.

В NASA до сих пор не решились откатить SLS в здание сборки транспортных средств (VAB) Космического центра Кеннеди – агентство собиралось принять окончательное решение 25 сентября, однако пока перенесло рассмотрение вопроса на следующий день.

Artemis I update: @NASA is foregoing a launch opportunity Tuesday, Sept. 27, and preparing for rollback, while continuing to watch the weather forecast associated with Tropical Storm Ian.

— NASA’s Kennedy Space Center (@NASAKennedy) September 24, 2022