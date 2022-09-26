NASA отменило завтрашнюю попытку запуска ракеты SLS миссии Artemis I из-за урагана Иан

Космическое агентство NASA отменяет запуск ракеты Space Launch System, запланированный на 27 сентября, из-за усиления тропического шторма Иан, который потенциально перерастает в сильный ураган и может обрушится на Флориду уже сегодня вечером.

В NASA до сих пор не решились откатить SLS в здание сборки транспортных средств (VAB) Космического центра Кеннеди – агентство собиралось принять окончательное решение 25 сентября, однако пока перенесло рассмотрение вопроса на следующий день.

Artemis I update: @NASA is foregoing a launch opportunity Tuesday, Sept. 27, and preparing for rollback, while continuing to watch the weather forecast associated with Tropical Storm Ian. Learn more: https://t.co/A7M6KfWynN pic.twitter.com/Ul12GiPEte — NASA’s Kennedy Space Center (@NASAKennedy) September 24, 2022

«Во время встречи в субботу утром команды решили отказаться от подготовки к запуску 27 сентября и настроить системы для отката ракеты и космического корабля «Орион» в здание сборки транспортных средств», — говорится в сообщении НАСА.

Artemis 1 должна стать первым испытательным полетом NASA в рамках миссии Artemis, направленной на возвращение астронавтов на Луну к 2025 году. Первый полет должен опробовать систему космического запуска ракеты и ее космического корабля, чтобы убедиться в их безопасности для космонавтов. После запуска Artemis 1 проведет более месяца в полете, совершив петлю вокруг природного спутника Земли на длинной орбите, а затем вернется на нашу планету, приземлившись в Тихом океане у побережья Калифорнии.

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В то время как первая попытка запуска не удалась из-за проблем с двигателем, вторая была прервана из-за большой утечки топлива.

В пятницу официальные лица NASA высказывали уверенность в том, что ракета Artemis I готова к запуску после успешного испытания проблемной топливной системы. Команде Artemis I удалось заполнить ракету жидким водородным топливом, необходимым для фактического запуска, и довести его утечку до «допустимого значения».

NASA также получило от Космических сил разрешение, которое позволяет ракете оставаться на стартовой площадке без проверки батарей в ее системе прекращения полета — функции безопасности, которая уничтожает ракету, если что-то пойдет не так во время ее полета.

Помимо уже отмененной даты запуска 27 сентября, NASA также наметило 2 октября в качестве потенциальной резервной даты запуска на случай, если что-то пойдет не так. Но если NASA решит откатить ракету, это, вероятно, означает, что о резервной дате запуска не может быть и речи. Четырехмильный путь до VAB занимает несколько часов и потенциально может отложить запуск до ноября. С другой стороны, оставить ракету снаружи не очень безопасно в связи с предстоящими погодными условиями — представители NASA заявляют, что ракета на стартовой площадке сможет выдерживать порывы ветра со скоростью до 85 миль в час.

Источник: The Verge, Nasa