Трансляция первого запуска SLS с миссией NASA Artemis 1 к Луне [Начало в 19:15]

Вечером 3 сентября NASA и Boeing намерены совершить очередную (вторую) попытку запуска сверхтяжелой РН Space Launch System (SLS) с миссией Artemis 1 — космический корабль Orion должен совершить беспилотный облет Луны и вернуться на Землю. В прошлый раз (29 августа) стартовать миссии помешала проблема с утечкой водорода в одном из двигателей основной ступени ракеты и погода, которая начала стремительно ухудшаться (за сорок минут до открытия окна таймер обратного отсчета был остановлен).

