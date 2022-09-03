Трансляция первого запуска SLS с миссией NASA Artemis 1 к Луне [Начало в 19:15]

Вечером 3 сентября NASA и Boeing намерены совершить очередную (вторую) попытку запуска сверхтяжелой РН Space Launch System (SLS) с миссией Artemis 1 — космический корабль Orion должен совершить беспилотный облет Луны и вернуться на Землю. В прошлый раз (29 августа) стартовать миссии помешала проблема с утечкой водорода в одном из двигателей основной ступени ракеты и погода, которая начала стремительно ухудшаться (за сорок минут до открытия окна таймер обратного отсчета был остановлен).

Learn more about the #Artemis I mission — including the updated mission timeline — with the Artemis Press Kit: https://t.co/N8EsAWnODF Get a mission overview, learn what the weather criteria for a launch is, and more! pic.twitter.com/SkVz18iz5o — NASA_SLS (@NASA_SLS) September 2, 2022

Именно SLS в будущем должен вернуть американцев на Луну и помочь человечеству добраться до Марса ориентировочно в 2030-х годах. Сегодняшняя испытательная миссия Artemis 1 — предусматривает выведение космического корабля Orion без экипажа на орбиту и дальнейшее путешествие вокруг Луны с возвращением на Землю. Ракета SLS с кораблем Orion будет стартовать со стартового комплекса LC-39B космического центра имени Кеннеди на острове Мерритт во Флориде, откуда 53 года назад стартовал «Аполлон-10». И, конечно, планируется прямая трансляция этого исторического события

Наблюдаем за первым запуском SLS вживую

Двухчасовое стартовое окно откроется в 21:17 по киевскому времени. Официальный прогноз погоды для возможности предполагает 60-процентную вероятность благоприятных условий для запуска. Как и в прошлый раз, метеоданные будут постоянно обновляться, так что все еще может измениться как на лучшую, так и на худшую сторону.

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NASA транслирует событие вживую на официальном сайте, канале YouTube и приложении NASA — стрим начнется в 19:15 по киевскому времени. Как и в прошлый раз, можно наблюдать за подготовительными этапами, в частности, заправкой основной и верхней ступеней ракеты криогенными компонентами топлива. Также планируются неофициальные трансляции от космических энтузиастов — тот же NASASpaceflight или украинский Alpha Centauri (окна трансляции на YouTube ниже). За обновлениями также можно следить в соцсетях — в официальных аккаунтах NASA SLS, ULA и Boeing в Twitter — 1, 2 и 3.

Официальная трансляция NASA

Неофициальная трансляция NASASpaceflight

Неофициальная трансляция Alpha Centauri

Artemis 1— первый тестовый полет корабля «Орион» (старое название миссии Orion EM-1) с использованием ракеты SLS. Это демонстрационный полет с выходом на окололунную орбиту и возвращением на Землю для проверки работоспособности корабля, проходящего без экипажа. По плану, корабль Orion должен провести в космосе три недели, включая три дня на ретроградной лунной орбите. Длительность миссии — 42 дня. Она завершится приводнением корабля у побережья Флориды. Если все пойдет по плану, уже 11 октября Orion вернется на Землю.

Подробнее о программе «Артемида» и деталях первого полета читайте в нашем предыдущем материале.