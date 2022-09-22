NASA успешно завершило испытания топливной системы ракеты SLS миссии Artemis 1

Космическое агентство NASA провела успешные испытания топливной системы ракеты Space Launch System после недавнего ремонта, что может говорить о готовности к запуску.

Напомним, старт миссии Artemis 1 был запланирован на конец августа, но ему помешала утечка водорода в топливоводе одного из двигателей. Наземная команда Космического центра Кеннеди трижды пыталась устранить её, но потерпела неудачу и вынуждена была отложить миссию.

Вскоре команда определила, что утечка была вызвана кратковременным избыточным давлением в основном баке ракеты-носителя SLS. Чтобы предотвратить повторение того же инцидента, команда скорректировала процедуры заполнения бака ракеты топливом. Применялись более медленные изменения температур и давлений, чтобы предотвратить быстрые изменения, которые могут вызвать утечку. Инженеры команды также заменили водородные уплотнители после обнаружения небольшого углубления в одном из них, которое могло способствовать утечке.

Хотя инженеры столкнулись с ещё одной утечкой водорода во время испытания топливной системы, им удалось устранить неполадку и довести утечку до «допустимых значений». Это позволило им провести тест на предварительное повышение давления, в его ходе давление в баке с жидким водородом было доведено до уровня, который он испытает непосредственно перед фактическим запуском.

Курс UI/UX Design Навчіться у вільний час розробляти вебінтерфейси, які подобатимуться клієнтам, та заробляйте від $1000 РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Директор по запуску Artemis 1 Чарли Блэквелл-Томпсон сказал, что испытание прошло «действительно хорошо», и команда смогла выполнить все поставленные задачи. Теперь NASA оценит данные теста, прежде чем принять решение относительно возможности запуска Space Launch System в намеченную дату 27 сентября.

Источник: Engadget