BYD обновила Denza Z9 GT: до 1140 л.с. и более 1000 км пробега

В то время как китайские ученые создают перспективные аккумуляторы для электромобилей с запасом хода более 1000 км, BYD объявила о выпуске серийного авто, который уже имеет такую автономность.





Речь идет об обновленном универсале BYD Denza Z9 GT в полностью электрической версии. По заявлению производителя, это самый дальнобойный серийный батарейный электромобиль в мире. Максимальный запас хода по циклу CLTC достигает 1036 км. Такой результат обеспечивает тяговый аккумулятор Blade емкостью 122,496 кВт-ч. В то же время стоит отметить, что по данным регистрации в китайском MIIT, обновленный Denza Z9 BEV имеет запас хода 1068 км по циклу CLTC. Почему компания не заявила именно эту модификацию как «самую дальнобойную в мире», пока не уточняется.

Обновленный Denza Z9 GT и в дальнейшем предлагают в двух вариантах — полностью электрическом (BEV) и гибридном PHEV. Электрическая версия доступна с задним (RWD) или полным приводом (AWD) и двумя вариантами батарей: 102,33 кВт-ч и 122,496 кВт-ч. В зависимости от конфигурации, покупателям доступны пять вариантов запаса хода по циклу CLTC: 820 км, 860 км, 880 км, 1002 км и 1036 км.





Новая заднеприводная модификация оснащается электромотором мощностью 370 кВт (496 л.с.) и разгоняется до 240 км/ч. Полноприводная версия имеет передний электродвигатель мощностью 230 кВт (308 л.с.) и два задних по 310 кВт (416 л.с.) каждый. Совокупная отдача системы достигает 850 кВт (1140 л.с.), что на 140 кВт (188 л.с.) больше, чем раньше. Максимальная скорость AWD-версии составляет 270 км/ч.

PHEV-модификация получила батарею ёмкостью 63,82 кВт-ч — почти вдвое большую, чем у текущей версии. Она обеспечивает до 400 км чистого электрического пробега по циклу CLTC. Силовая установка сочетает 2,0-литровый турбодвигатель с максимальной мощностью 152 кВт (204 л.с.) и три электромотора суммарной мощностью 640 кВт (858 л.с.). Максимальная скорость ограничена на 230 км/ч. Габариты авто остались без изменений: длина 5 195 мм, ширина 1 990 мм, высота 1 480 мм, колесная база — 3 125 мм.

В интерьере сохранили симметричную архитектуру. Центральное место занимает 17,3-дюймовый дисплей мультимедийной системы, дополненный двумя 13,2-дюймовыми экранами с разрешением 2.5K. Система поддерживает объединение десяти экранов и голосовое управление. Обработку информации обеспечивает 4-нм чип интеллектуальной платформы DiLink. За расширенные функции помощи водителю отвечает система DiPilot 300 God’s Eye B 5.0, которая входит в стандартное оснащение.

Источник: carnewschina