Новости Софт 28.12.2023 в 14:10 comment views icon

130 услуг и почти 20 млн пользователей в «Дие», 137 разработок на $2,3 млн в Brave1 ─ Федоров подвел итоги 2023 года

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Вице-премьер-министр — Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров подвел итоги 2023 года в сфере, находящейся в его подчинении.

Команда Минцифры активно работала над развитием «Дии» и получила более 2 млн отзывов. Отмечается, что 82% украинцев довольны услугами «Дии». За этот год в приложении и на портале появилось 39 новых услуг. В настоящее время в «Дие» уже доступно более 130 услуг и около 20 млн пользователей.

130 услуг и почти 20 млн пользователей в «Дие», 137 разработок на $2,3 млн в Brave1 ─ Федоров подвел итоги 2023 года

Команда Минцифры уже второй год работает над направлением оборонных технологий. В апреле команда запустила кластер Brave1, в рамках которого профинансировали 137 разработок на $2,3 млн.

«Каждая технология — это продукт, который изменяет подход к ведению войны: начиная с морских дронов и БпЛА и завершая плащом-невидимкой и развитием РЭБ-устойчивых продуктов», ─ заявляет Федоров.

В рамках «Армии дронов» в рядах Сил обороны создали 43 ударных роты и обучили почти 20 тыс. операторов дронов.

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«У нас есть кейсы, когда за одну ночь ударная рота поразила 80 единиц вражеской техники», ─ говорит Федоров.

Благодаря партнерам в Украине работает около 47 тыс. терминалов Starlink и более 900 систем хранения энергии Tesla Powerwall.

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Вместе с тем продолжается реформа Государственной службы статистики.

«Превращаем Госстат в информационную систему, которая в режиме реального времени собирает и обрабатывает информацию. В октябре впервые в онлайн-формате провели пилотный опрос о занятости и безработице украинцев — без походов по квартирам, заполнения анкет и переноса всего в компьютер», ─ продолжает Михаил Федоров.

Кроме того, Минцифры работает над приложением «Мрия», которое «изменит образовательный процесс для детей, родителей и учителей». Презентовать приложение планируется уже в начале следующего года, чтобы запустить пилотный проект в первых школах.

Больше цифр – на сайте Минцифры.

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