14-дюймовый ноутбук RedmiBook тоже получил версию с CPU Intel Ice Lake и дискретным GPU NVIDIA





Вместе с Intel Core Edition своего 16-дюймового ноутбука RedmiBook Ryzen Edition, изначально предлагавшегося только с APU Ryzen 4000, суббренд Xiaomi выпустил еще и более компактную RedmiBook 14 II, перекроив ее в точности по тому же самому лекалу.

Версия RedmiBook 14 II на Intel получила те же процессоры: Core i5-1035G1 (4 ядра/8 потоков, 1,0/3,6 ГГц) и i7-1065G7 (4 ядра/8 потоков, 1,3/3,9 ГГц). Как и в случае с RedmiBook 16, вдобавок к встроенной графике есть дискретная видеокарта NVIDIA GeForce MX350 с 2 ГБ видеопамяти GDDR5. Оперативной памяти DDR4-3200 МГц — 8 или 16 ГБ, а объем SSD составляет 512 ГБ. В остальном же версия RedmiBook 14 II на Intel Ice Lake идентичная Ryzen Edition, который продается в Китае с прошлого месяца — 14-дюймовый IPS экран разрешением Full HD с охватом 100% цветового пространства sRGB занимает 90% поверхности крышки, корпус выполнен из алюминиевого сплава, масса — 1,3 кг. Аккумулятор имеет емкость 40 Вт·ч, чего должно хватать на 10 часов автономной работы. Есть поддержка быстрой зарядки (в комплект входит блок мощностью 65 Вт) — с 0 до 50% ноутбук заряжается за 28 минут.

В Китае RedmiBook 14 II начнет продаваться вместе с RedmiBook 16 — с 15 июля. Базовая конфигурация RedmiBook 14 II с Core i5-1035G1 оценена в $670, а вариант с i7-1065G7 — $810. Для сравнения, версия с Ryzen 5 4500U стоит около $540.

Источник: GSM Arena