16-дюймовый ноутбук RedmiBook теперь доступен c 10-нм CPU Intel Ice Lake

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Суббренд Redmi компании Xiaomi сегодня представил новую версию ноутбука RedmiBook 16 — к Ryzen Edition на 7-нм APU Ryzen 4000 (Renoir) теперь присоединилась Intel Core Edition с 10-нанометровыми CPU Intel Core 10-го поколения (Ice Lake).

Версия на Intel — и тут никаких сюрпризов — дороже. Модификация с Core i5-1035G1 (4 ядра/8 потоков, 1,0/3,6 ГГц) оценивается в $712, а вариант с более производительным i7-1065G7 (4 ядра/8 потоков, 1,3/3,9 ГГц) — $812. Для сравнения, цены на RedmiBook 16 Ryzen Edition:

Ryzen 5 4500U + 8 ГБ ОЗУ + 512 ГБ SDD — $ 532

Ryzen 5 4500U + 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ SSD — $560

Ryzen 7 4700U + 16 ГБ + 512 ГБ SSD — $630

Справедливости ради, в случае RedmiBook 16 Intel Core Edition в дополнение к встроенной графике установлена дискретная видеокарта NVIDIA GeForce MX350, тогда как Ryzen Edition довольствуется только встроенным GPU — Vega 6 или Vega 7 в зависимости от конфигурации. Однако, как показывают некоторые тесты (2), разница в производительности между Vega 7 и MX350 не слишком большая, а более требовательные игры не потянет ни одна, ни вторая. Из других отличий — вторая тепловая трубка в СО и более быстрая память DDR4-3200 МГц вместо DDR4-2666 МГц.

В остальном различий ни по дизайну, ни по характеристикам между Ryzen Edition и Intel Core Edition нет. Экран диагональю 16,1 дюйма с разрешением Full HD и хватом 100% цветового пространства sRGB занимает 90% площади крышки. Оперативной памяти установлено 16 ГБ, а объем твердотельного накопителя — 512 ГБ. Корпус выполнен из алюминиевого сплава и весит 1,8 кг. Набор портов представлен USB-C (х2) USB-A 3.1, USB-A 2.0, HDMI и комбинированным 3,5 мм. Аккумуляторная батарея имеет емкость 46 Вт·ч, обеспечивает до 12 часов автономной работы и поддерживает быструю зарядку через USB-C (на 50% за 38 минут).

Обе конфигурации RedmiBook 16 на CPU Intel Ice Lake поступят в продажу с 15 июля в единственном сером цвете.

Источник: Gizmochina