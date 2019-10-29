15 тыс. станций, 350 МВт, 300 млн евро, в лидерах — Днепровская область. Госэнергоэффективности отчиталось о развитии солнечной энергетики в частном сегменте





Как известно, Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины (Госэнергоэффективности) ежеквартально отчитывается о развитии рынка возобновляемой энергетики в целом и росте частных СЭС в частности. Сегодня был опубликован свежий отчет, относящийся к минувшему кварталу. На сей раз отчет особо показателен несколькими красивыми числами.

Если по состоянию на 30 сентября 2018 году в Украине насчитывалось более 6000 частных домохозяйств с солнечными установками (если точнее, 6031), то по состоянию на 30 сентября 2019 года таковых уже почти 15 тыс. (14 790). Около 3000 тыс. новых домашних СЭС суммарной мощностью 70 МВт подключились в минувшем квартале. И хотя в абсолютном выражении показатель впечатляет, на фоне общего количества частных домохозяйств (порядка 6,5 млн) результат впечатляет не так сильно. С другой стороны, динамика по рынку в целом положительна. В годовом выражении рост более чем двухкратный, тогда как в квартальном — на 24%.

Суммарная установленная мощность по итогам третьего квартала возросла на 25% — до 345 МВт. Если же рассматривать финансовую сторону вопроса, то эти 345 МВт мощностей соответствуют инвестициям на общую сумму 300 млн евро.

Лидером по количеству и мощности домашних СЭС является Днепровская область — почти 2000 домохозяйств с СЭС (≈ 50 МВт). На втором месте идет Тернопольская область — 1370 (≈ 37 МВт), а замыкает тройку лидеров Киевская область —1350 (≈ 27 МВт). На втором графике с мощностью СЭС ошибка — Киевская и Ивано-Франковская перепутаны местами.

Источник: Госэнергоэффективности