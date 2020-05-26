Представлены новые ноутбуки RedmiBook 13, 14 и 16 с процессорами AMD Ryzen 4000





Еще один крупный анонс сегодняшнего стрима Redmi — давно ожидаемые новые ноутбуки RedmiBook Ryzen Edition с процессорами AMD Ryzen 4000. В новом поколении 7-нм APU Ryzen 4000 (Renoir) доступны во всех моделях ноутбуков Redmi, от самой компактной RedmiBook 13 до самой крупной RedmiBook 16 (число в обозначении соответствует диагонали экрана). По данным производителя, благодаря новым APU ноутбуки стали до 60% быстрее по сравнению с прошлогодними моделями. К слову, внешне новые модели ничем не отличается от своих предшественников.

На презентации среди главных отличительных особенностей новых моделей производитель выделил очень тонкие рамки вокруг экрана — 3,26 мм (в RedmiBook 16 Ryzen Edition и в RedmiBook 14II Ryzen Edition дисплеи занимают 90% площади крышки, а в RedmiBook 13 Ryzen Edition показатель чуть ниже — 89%), металлический корпус, а также малый вес и компактные размеры. Флагманская 16-дюймовая модель оснащается аккумуляторной батарее емкостью 46 Вт·ч, может работать автономно до 12 часов и поддерживает быструю зарядку через USB-C (на 50% за 38 минут). В комплект поставки входит компактный адаптер питания (5х5х2,8 см, масса – 100 граммов) мощностью 65 Вт.

Новые RedmiBook 13, 14 и 16 предлагаются в различных конфигурациях — у каждой модели по три варианта с процессорами Ryzen 5 4500U и Ryzen 7 4700U, а также разными объемами памяти. Во всех случаях используются матрицы IPS разрешением Full HD.

RedmiBook 13

Ryzen 5 4500U + 8 ГБ ОЗУ + 512 ГБ SDD — $ 532 (акционная цена $504 во время первой молниеносной распродажи)

$504 во время первой молниеносной распродажи) Ryzen 5 4500U + 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ SSD — $560 ( $532)

$532) Ryzen 7 4700U + 16 ГБ + 1 ТБ SSD — $700 ($616)

RedmiBook 14

Ryzen 5 4500U + 8 ГБ ОЗУ + 512 ГБ SDD — $ 532 ( $490)

$490) Ryzen 5 4500U + 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ SSD — $560 ($518)

($518) Ryzen 7 4700U + 16 ГБ + 512 ГБ SSD — $630 ($602)

RedmiBook 16:

Ryzen 5 4500U + 8 ГБ ОЗУ + 512 ГБ SDD — $ 532 ( $504)

$504) Ryzen 5 4500U + 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ SSD — $560 ($ 532 )

($ ) Ryzen 7 4700U + 16 ГБ + 512 ГБ SSD — $630 ($602)

Первая молниеносная распродажа, в рамках которой ограниченная партия RedmiBook 13, 14 и 16 будет предлагаться по сниженной акционной цене пройдет в Китае 31 мая, а обычные продажи стартуют на следующий день 1 июня.

Источник: Gizmochina