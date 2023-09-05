Новости Игры 05.09.2023 в 15:57

Анонс Grand Theft Auto VI уже через месяц? Все что известно о новой части культового криминального боевика Rockstar

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Юрій Орос

Автор новин

GTA 6 — в сеть попала аудиозапись из отчета Штрауса Зельника перед инвесторами Take-Two (владельцы Rockstar). В ней он рассказал о планах анонсировать Grand Theft Auto VI в октябре этого года — с релизом еще через год.

Анонс Grand Theft Auto VI уже через месяц? Все что известно о новой части культового криминального боевика Rockstar

Аудиозапись вызвала дискуссии о правдоподобности, некоторые обращают внимание на странное произношение VI как «ви-ай», и записали ее в категорию ИИ-сгенерированных, передає GameRant. Однако Twitter удалил медиафайл вскоре после обращения правообладателя, что уже дает аргумент за правдивость. Главное помнить, что планы имеют свойство меняться.

Пользуясь возможностью, собираем все, что сейчас известно о GTA 6.

Дата анонса и релиза GTA 6

Если верить аудиозаписи главы Take-Two — анонс должен состояться 23 октября 2023 года. А по сути через год — 24 октября 2024 года запланирован релиз.

Ранее Take-Two намекнула на релиз GTA 6 в 2024-м году. Об этом можно догадаться из амбициозных финансовых планов компании на 25-й финансовый год (это период с апреля 2024-го по март 2025-го).

Платформы, на которых выйдет GTA 6

Первыми новинку из серии Grand Theft Auto обычно получают консоли, на этот раз это должны быть PS5 и Xbox Series X|S. GTA 5 и Red Dead Redemption 2 сначала выходили на актуальных консолях Sony и Microsoft, а для освоения ПК требовалось около года. Порты на Switch, PS4 и Xbox One маловероятны.

Сеттинг GTA 6

Серия должна вернуться к Vice City, игровому аналогу Майами. Однако есть шанс, что Vice City будет только первым городом, а Rockstar якобы будет добавлять «новые миссии и города на регулярной основе».

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Анонс Grand Theft Auto VI уже через месяц? Все что известно о новой части культового криминального боевика Rockstar
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Роман Іванина

Кріпак-фрілансер

Анонс Grand Theft Auto VI уже через месяц? Все что известно о новой части культового криминального боевика Rockstar

Герой GTA 6

Согласно предварительным утечкам, игроков ждет история о двух грабителях банков, вдохновленная Бонни и Клайдом. Героев вероятно будут звать Джейсон и Люсия, которая возможно станет первой женщиной-протагонисткой в эпоху 3D GTA.

Творческие стандарты и утечка геймплея GTA 6

В прошлом году глава Take-Two Штраус Зельник рассказывал о намерении со следующей GTA установить новые творческие стандарты для серии, игровой индустрии и всего рынка развлечений. В то же время Rockstar заверяла, что GTA 6 не задержится из-за масштабной утечки геймплея и исходного кода раннего сборника игры осенью 2022 года, и что инцидент не сильно навредил бизнесу.

Rockstar з GTA 6 прагне встановити нові творчі стандарти для серії, ігрової індустрії та всього ринку розваг

 

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Павло Осадчук

копірайтер з досвідом у Web3 і крипті

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