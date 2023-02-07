Виток GTA 6 не завдав шкоди бізнесу Take-Two, але компанія готується до економії та незначного скорочення персоналу – глава компанії

Генеральний директор Take-Two Interactive Штраус Зелник прокоментував ситуацію з витоком матеріалів гри GTA 6, який стався восени минулого року. Керівник не стурбований тим, що виток може вплинути на бізнес. Але в недавньому інтерв’ю ресурсу IGN він назвав цю подію «емоційним питанням», а також зосередився на впливі на розробників, які працюють над грою.

«Ми дійсно дуже серйозно ставимося до витоків, і вони розчаровують усіх нас, це дійсно засмучує і печалить команду», – сказав він. «Однак із погляду бізнесу це не впливає на нас. Але як особисті та емоційні питання, вони торкаються наших команд».

Проте на співробітників Take-Two Interactive може вплинути економічна ситуація. Компанія прозвітувала про фінансові результати діяльності за підсумками роботи в попередньому кварталі, і вони виявилися гіршими за попередні очікування. Сума чистих замовлень склала $1,38 млрд, хоча очікування становили $1,41 млрд. Take-Two Interactive готується вжити заходів щодо скорочення витрат, які, за її прогнозами, дозволять заощадити близько $50 млн на рік. У тому числі скорочення витрат вплине на персонал компанії.

Штраус Зелник заявив, що звільнення не є «планом». Водночас він зазначив, що хоча масових звільнень він не очікує, деякі робочі місця можуть бути скорочені, а компанія «не гарантує довічну зайнятість».

У Take-Two Interactive зазначають, що відхилення від прогнозних показників та планове зниження витрат є результатом «макроекономічних умов». Вони призвели до того, що споживчі витрати були спрямовані на більш відомі франшизи блокбастерів та ігри, які були у продажу.

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Компанія також опублікувала оновлену інформацію про продаж двох своїх найбільших ігор: Grand Theft Auto 5 та Red Dead Redemption 2. GTA 5 перевищила позначку 175 млн проданих копій – за минулий квартал було продано ще близько 5 млн копій. Це була третя гра, що найбільше продається в США у 2022 році за обсягом продажів і друга найпопулярніша гра в Steam минулого року. Red Dead Redemption 2 за квартал розійшлася тиражем 4 млн копій, а загальний обсяг продажів досяг рівня 50 млн копій.

Джерело: IGN