Take-Two намекнула на релиз GTA 6 в 2024 году — продажи GTA V перевалили за 180 млн копий (всех игр серии Grand Theft Auto — 400 млн)

Горячая ожидаемая GTA 6 постепенно приближается к релизу, и, похоже, недавние слухи об анонсе в ближайшее время не безосновательны.

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Take-Two владелец Rockstar (серии Grand Theft Auto, Read Dead, Bully) и 2K (NBA, Mafia, Bioshock) в квартальном отчете (в части финансовых прогнозов) анонсировала «несколько инновационных игр», которые, как рассчитывает издатель, установят новые стандарты в индустрии видеоигр. Эти загадочные потенциально революционные игры запланированы к выходу в 2025-м финансовом году (это период с апреля 2024-го по март 2025-го), и именно с их помощью Take-Two рассчитывает за 2024-й заработать более $8 млрд. Для сравнения, В прошлом году выручка Take-Two составила $5,3 млрд, что стало рекордным результатом для компании.

Ряд авторитетных игровых сайтов, включая IGN, заключили, что Rockstar с GTA 6 целится в 2024 год, что в целом совпадает с предварительной неофициальной информацией. В то же время, сама компания пока не сообщала дату выхода новой части известного на весь мир криминального боевика.

Остается напомнить, что в прошлом году глава Take-Two Штраус Зельник рассказывал о намерении со следующей GTA установить новые творческие стандарты для серии, игровой индустрии и всего рынка развлечений. В то же время Rockstar заверяла, что GTA 6 не задержится из-за масштабной утечки геймплея и исходного кода раннего сборника игры осенью 2022 года, и что инцидент не сильно навредил бизнесу.

Что касается других интересных цифр из отчета, общие продажи игр серии GTA превысили 400 миллионов копий, из которых более 180 млн пришлось на GTA V (Так как будет свыше 200 млн до выхода GTA 6?). Тираж Red Dead Redemption уже достиг 75 миллионов, из них 53 млн — это продажи Red Dead Redemption 2. Для сравнения, в четвертом квартале 2022 года продажи GTA V и RDR 2 составили 175 млн и 50 млн копий соответственно.

Продажи игр по франшизе Borderlands превысили 80 млн копий, а Sid Meier’s Civilization — более 67 млн. Общие продажи игр BioShock достигли почти 42 миллионов, а серии NBA 2K — более 135 млн копий.