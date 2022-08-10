Rockstar з GTA 6 прагне встановити нові творчі стандарти для серії, ігрової індустрії та всього ринку розваг

Майбутній GTA 6 ніяк не уникнути порівнянь з попередньою частиною і за сумісництвом другою найбільш продаваною грою всіх часів GTA V, проте Rockstar, схоже, це анітрохи не лякає, оскільки студія хоче зробити з нової частини відомого на весь світ кримінального бойовика еталон для «серії, ігрової індустрії та всього ринку розваг». Про це під час нещодавнього квартального звіту повідомив глава Take-Two Штраус Зельник.

Наприкінці минулого місяця багато шуму наробив матеріал Джейсон Шраєр з Bloomberg з подробицями щодо розробки GTA VI — у ньому, серед іншого, було підтвердження, що у грі (вперше за всю історію франшизи) з’явиться грабельний жіночий персонаж і ним стане дівчина-латиноамериканка.

Під час Штраус Зельнік підтвердив, що перед розробниками GTA 6 стоїть завдання вийти на принципово новий рівень.

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«Оскільки розробка наступної гри в серії Grand Theft Auto триває, команда Rockstar Games сповнена рішучості знову впровадити нові креативні стандарти для серії, ігрової індустрії всього ринку розваг, як це досі відбувалося з попередніми ключовими релізами» Штраус Зельник, головний виконавчий директор, Take-Two Interactive

Більшість того, що ми чули про майбутню нову GTA — це чутки та припущення, хоча, якщо відштовхуватися від цього, нас чекає суттєва зміна підходу. Нещодавно Rockstar Games ґрунтовно оновила свою корпоративну культуру — зменшила різницю в оплаті праці між розробниками-жінками та розробниками-чоловіками, яка існує за лаштунками. Також керівництво зобов’язалося не ігнорувати та відповідним чином реагувати на відверто нетолерантно образливі жарти над меншинами та маргінальними групами. Після цього з’явилися логічні припущення, що сексуальної об’єктивізації жінок та трансфобних жартів, притаманні попереднім частинам, підуть у минуле.

За деякими чутками, Rockstar цілиться з GTA 6 аж у 2025 рік. Водночас Джейсон Шраєр з Bloomberg раніше сказав, що наступного року можна не чекати.

За попередніми даними, місцем дії GTA 6 стане вигадане Маямі зі світом, який постійно розширюватиметься з часом, додаючи нові міста, які гравці зможуть досліджувати. Водночас на сюжет та створення героїв розробників надихнула нашуміла історія пари сумнозвісних злочинців — Бонні і Клайда.

До речі, під час нещодавнього звіту Rockstar також оприлюднила оновлену статистику щодо продажів GTA V і вони вже перевалили за 170 млн. Як гадаєте, чи буде понад 200 млн до виходу GTA 6?