19+млн пользователей в «Дія» и экспорт приложения в Колумбию и Замбию — главное из презентации Минцифры в Вашингтоне

23 мая в Вашингтоне состоялся первый саммит Diia in DC с участием главы Минцифры Михаила Федорова, где команда приложения «Дія» поделилась актуальной статистикой, видением и планами дальнейшего развития популярного сервиса государственных услуг, в том числе и экспорта технологий за рубеж.

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Актуальная статистика

На сегодня приложение «Дія» — это 19+ миллионов уникальных пользователей, 14 документов и 29 государственных услуг, которые доступны в смартфоне. Этот результат проект достиг за три года — приложение впервые презентовали в 2019 году, а официальный запуск состоялся в 2020 году. С начала полномасштабного вторжения россии «Дія» добавила еще 5 млн новых пользователей — в начале февраля 2022 года их насчитывалось 14 млн. Несмотря на войну, разработчики активно развивают проект и постоянно добавляют новые документы/услуги — только вчера в приложении появилась услуга замены водительского удостоверения. Также Михаил Федоров в конце апреля в интервью упоминал два интригующих ИИ-проекта, которые находятся в работе — виртуальный помощник «Надія» и система «Голос громадян», которая будет сканировать соцсети в реальном времени.

Экспорт «Дія» за границу и сотрудничество с USAID

В начале года в Давосе презентовали эстонское государственное приложение mRiik на базе «Дія», что стало первым экспортом украинского сервиса за границу. Сейчас mRiik тестируется, а полноценный запуск эстонской Дії изначально планировался на середину этого года (обновлений пока не было).

В начале года Агентство США по международному развитию (USAID) поддержало идею создания аналогов применения «Дія» в других странах и выделило $650 тыс. на проведение технико-экономических обоснований. Тогда сообщалось, что Молдова среди первых стран заинтересовалась этим предложением.

Сейчас команда Минцифры работает над внедрением «Дія» еще на двух континентах и ​​ведет переговоры с 10 странами, несколько из которых поддерживает USAID. В частности, упоминаются Колумбия и Замбия. Это во время мероприятия анонсировала Администратор USAID Саманта Пауэр.

Международное признание приложения «Дія» является одним из приоритетных направлений работы Минцифры — в прошлом году главные документы (загранпаспорт, водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства) получили перевод на английский — это нужно, чтобы цифровые документы в «Дія» признавали другие страны ЕС. Тот самый желанный цифровой безвиз с ЕС, который существенно облегчит доступ к услугам в Европе.

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В мае Украина вошла в доверительный список ЕС (и стала первой страной — не членом ЕС, которую включили в этот список), благодаря чему украинцы теперь могут подписывать европейские контракты, документы и заявления с помощью «Дія. Підпис-EU». Это международный вариант уже хорошо знакомой нам электронной подписи «Дія. Підпис», которая отвечает требованиям ЕС, а именно регламенту eIDAS Европейского Союза. Вариант «Дія. Підпис-EU», генерируемый по международному стандарту ECDSA, доступен в приложении вместе с базовым «Дія. Підпис-EU», создаваемым по украинскому стандарту (ДСТУ).