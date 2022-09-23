20 компаний-гигантов, которые правили интернетом — с конца 1990-х и до сегодня

В 1998 году большинство сайтов были новостными агрегаторами или легко понятными поисковиками. На сегодняшний день бренды часто распределены между многими форматами, например, сайтами и мобильными приложениями, либо множеством сервисов и суббрендов, как у корпорации Meta.

Благодаря данным рейтинга ComScore ниже воочию можно увидеть – кто эволюционировал с момента создания, а кто навсегда канул в интернетовскую Лету.

Америка переходит в онлайн

Для миллионов людей конца 90-х культовый компакт-диск AOL стал ключом, открывшим дверь во всемирную паутину. На пике своего развития примерно 35 миллионов человек пользовались Интернетом с помощью AOL и компания подняла пузырь доткомов до головокружительных высот, достигнув оценки в 222 миллиарда долларов в 1999 году.

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Бренд никогда полностью не исчезал из видимости: компания продолжала развиваться, пока ее вместе с Yahoo не приобрела Verizon. Последняя также возлагала большие надежды на компанию под названием Oath, которая превратилась в «третий вариант» для рекламодателей и пользователей, которым надоели Google и Facebook. К сожалению, эти амбиции не оправдались.

В 2019 году Oath была переименована в Verizon Media, а в 2021 году снова была продана.

Интернет-города

В момент, когда интернетом начали пользоваться уже намного больше людей – появились веб-хостинги AngelFire и GeoCities. Последний, в частности, оказал огромное влияние на ранний интернет, разместив миллионы веб-сайтов и предоставив людям возможность реально участвовать в создании онлайн-контента.

Название службы — «GeoCities» — связано с тем, что сайты пользователей были сгруппированы по «виртуальным городам», которые были названы на основе реально существующих. Если физически собрать все это сообщество «домашних» страниц — получился бы третий по величине город в Америке после Лос-Анджелеса.

Хостинг оказалось под угрозой полного уничтожения, когда Yahoo окончательно закрыла GeoCities в 2009 году, но, к счастью, некоммерческая организация Архив Интернета открыла страницу «GeoCities Special Collection 2009», на которой можно было запросить архивацию какого‐либо из множества сайтов, хранящихся на GeoCities.

От продажи книг до всемирного признания

Amazon.com была создана в 1994 году американским предпринимателем Джеффом Безосом, тогда она мало чем походила на сегодняшнюю крупнейшею в мире платформу электронной коммерции.

Все начиналось с онлайн-продажи книг, к которым постепенно начали добавлять другие товары: электронику, видеоигры, мебель, еду и ювелирные изделия. Сотрудники компании работали сутки напролет и ночевали в машинах, а люди активно подхватили и полюбили идею продаж в интернете, привыкнув к такому шоппингу окончательно.

«Amazon.com стал самым успешным продавцом в Интернете» — гласит заголовок Нью-Йорк Таймс в 1998 году.

Журнальный магнат

Бренд Meredith вряд ли вызовет какие-либо эмоции у людей, который услышат это название. Однако когда-то компания контролировала многие из самых популярных журнальных брендов США (People, AllRecipes, Martha Stewart, Health и т. д.), включая их цифровые версии. Meredith также владела множеством местных телевизионных сетей.

После приобретения культового Time Inc. в 2017 году Meredith стала крупнейшим издателем журналов в мире.

Однако с тех пор компания продала многие из своих наиболее ценных активов (Time, Sports Illustrated, Fortune). В декабре 2021 года Meredith объединилась с Dotdash IAC.

«Окей, Гугл»

Когда у людей возникают животрепещущие вопросы, они все чаще обращаются за ответами в интернет, но разнообразие таких источников сокращается. Еще в 2013 году About.com, Ask.com и Answers.com были одними из крупнейших веб-сайтов в Америке. Однако сегодня Google, похоже, закрепил за собой статус универсального источника ответов.

Умные колонки и голосовые помощники продолжают появляться на рынке, тем самым активизируя интерес к поисковым запросам в Google — поэтому вряд ли он столкнется с конкуренцией со стороны какой-либо компании, не вошедшей в эти топ-20.

Мир соцсетей

Социальные сети давно переросли свою стадию «попробую ради интереса», и стали глобальной цифровою нитью, которая соединяет людей по всему миру. В то время, как Facebook быстро вошел в топ-20 к 2007 году, другим брендам, основанным на социальных сетях, потребовалось больше времени, чтобы превратиться в интернет-гигантов.

Twitter и Snapchat, например, присоединились к списку только в 2018 году.

Остались самые стойкие

Сегодняшних интернет-гигантов не сравнить с лидерами двадцатилетней давности. Многие из компаний в топ-20 управляют многочисленными платформами и потоками контента, хотя их названия могут быть незнакомы для нас.

Например, Mediavine и CafeMedia представляют собой службы управления рекламой. Другие управляют распространением музыкального контента или, как Hearst управляют группой более мелких медиа-ресурсов. И наконец технологические гиганты.

Примечательно, что и в 1998 году три из пяти ныне лучших веб-ресурсов входили в топ-20. В быстро развивающейся цифровой экосистеме это потрясающая стойкость.

Источник: Visualcapitalist