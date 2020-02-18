20% мирового рейтинга топ-100 лучших аутсорсеров The Global Outsourcing 100 заняли компании из Украины

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Международная ассоциация IAOP (International Association of Outsourcing Professionals) опубликовала обновлённый рейтинг лучших в мире поставщиков услуг The Global Outsourcing 100. В 2020 году в топ-100 вошли сразу 20 компаний, так или иначе связанных с Украиной. При этом 7 из 20 компаний имеют офисы в Украине, а остальные 13 компаний являются украинскими.

Ежегодно ассоциация IAOP выбирает лучшие компании по четырём критериям: отзывы клиентов, полученные компанией сертификации и награды, инновационность решений и проекты корпоративной социальной ответственности. Рейтинг The 2020 Global Outsourcing 100 включает не только поставщиков услуг, но также и компании, предоставляющие аудиторские и консультационные услуги.

Полный список компаний, которые вошли в указанный рейтинг в 2020 году выглядит следующим образом (звездочкой выделены украинские компании):

Advisors:

Delloitte

KPMG

Outsorcing providers:

*AMC Bridge

Artezio

*Ciklum

*Computools

*Eleks

IBA Group

*Infopulse

*Innovecs

Intetics

*Magnise

*Miratech

*N-iX

NTT Data

*Program Ace

*Sigma Software

*Softengi

*Softjourn

TEAM International

Отметим, в 2019 году в рейтинг попали 16 компаний из Украины.

Источник: AIN