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20% мирового рейтинга топ-100 лучших аутсорсеров The Global Outsourcing 100 заняли компании из Украины

20% мирового рейтинга топ-100 лучших аутсорсеров The Global Outsourcing 100 заняли компании из Украины

20% мирового рейтинга топ-100 лучших аутсорсеров The Global Outsourcing 100 заняли компании из Украины


Международная ассоциация IAOP (International Association of Outsourcing Professionals) опубликовала обновлённый рейтинг лучших в мире поставщиков услуг The Global Outsourcing 100. В 2020 году в топ-100 вошли сразу 20 компаний, так или иначе связанных с Украиной. При этом 7 из 20 компаний имеют офисы в Украине, а остальные 13 компаний являются украинскими.

Ежегодно ассоциация IAOP выбирает лучшие компании по четырём критериям: отзывы клиентов, полученные компанией сертификации и награды, инновационность решений и проекты корпоративной социальной ответственности. Рейтинг The 2020 Global Outsourcing 100 включает не только поставщиков услуг, но также и компании, предоставляющие аудиторские и консультационные услуги.

Полный список компаний, которые вошли в указанный рейтинг в 2020 году выглядит следующим образом (звездочкой выделены украинские компании):

Advisors:

  • Delloitte
  • KPMG

Outsorcing providers:

  • *AMC Bridge
  • Artezio
  • *Ciklum
  • *Computools
  • *Eleks
  • IBA Group
  • *Infopulse
  • *Innovecs
  • Intetics
  • *Magnise
  • *Miratech
  • *N-iX
  • NTT Data
  • *Program Ace
  • *Sigma Software
  • *Softengi
  • *Softjourn
  • TEAM International

Отметим, в 2019 году в рейтинг попали 16 компаний из Украины.

Источник: AIN

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