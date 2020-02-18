20% мирового рейтинга топ-100 лучших аутсорсеров The Global Outsourcing 100 заняли компании из Украины
Международная ассоциация IAOP (International Association of Outsourcing Professionals) опубликовала обновлённый рейтинг лучших в мире поставщиков услуг The Global Outsourcing 100. В 2020 году в топ-100 вошли сразу 20 компаний, так или иначе связанных с Украиной. При этом 7 из 20 компаний имеют офисы в Украине, а остальные 13 компаний являются украинскими.
Ежегодно ассоциация IAOP выбирает лучшие компании по четырём критериям: отзывы клиентов, полученные компанией сертификации и награды, инновационность решений и проекты корпоративной социальной ответственности. Рейтинг The 2020 Global Outsourcing 100 включает не только поставщиков услуг, но также и компании, предоставляющие аудиторские и консультационные услуги.
Полный список компаний, которые вошли в указанный рейтинг в 2020 году выглядит следующим образом (звездочкой выделены украинские компании):
Advisors:
- Delloitte
- KPMG
Outsorcing providers:
- *AMC Bridge
- Artezio
- *Ciklum
- *Computools
- *Eleks
- IBA Group
- *Infopulse
- *Innovecs
- Intetics
- *Magnise
- *Miratech
- *N-iX
- NTT Data
- *Program Ace
- *Sigma Software
- *Softengi
- *Softjourn
- TEAM International
Отметим, в 2019 году в рейтинг попали 16 компаний из Украины.
Источник: AIN