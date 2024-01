25 номинаций у «Человека-бензопилы» и 10 — у «Атаки Титанов». Все номинанты на премию Crunchyroll Anime Awards 

Сезон наград в области кино и телевидения в самом разгаре (до «Оскара» еще два месяца), и сейчас эстафету принял Crunchyroll ( принадлежит Sony ) — известный стриминг аниме и манг объявил номинантов ежегодной премии Anime Awards в индустрии японской анимации. Это своеобразный «Оскар для аниме».

На награды претендуют аниме, выходившие с начала осеннего сезона 2022 — победителей, которых определят по результатам голосования (отдать голос за фаворитов в 25 различных номинациях можно на сайте до 28 января 09:59), объявят 2 марта в Токио. В этом году премию будут вручать в восьмой раз. Среди ведущих будут трехкратная лауреатка «Грэмми» Megan Thee Stallion (слева на фото ниже) и японская певица LiSA (справа на фото ниже).

Лидеры по количеству номинаций

Лидером по количеству номинаций стал нашумевший «Человек-бензопила» / Chainsaw Man студии — новый сериал MAPPA о юном охотнике на демонов сразу стал попкультурным феноменом. Он претендует аж на 25 наград, включая главную как «Аниме года». В этой категории конкуренцию «Человеку-бензопиле» составят еще несколько достойных соперников, а именно: / «Боччи-рокерша!» / Bocchi the Rock!, третий сезон «Клинок, уничтожающий демонов или Истребитель демонов» / Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Swordsmith Village Arc, второй сезон «Магическая битва» /Jujutsu Kaisen Season 2, «Любимое дитя» / Oshi No Ko и второй сезон «Сага о Винланде» / Vinland Saga Season 2.

Человек-бензопила, который является бесспорным фаворитом, претендует на награды еще в нескольких ключевых категориях, в частности как «Лучший экшен», «Лучшая драма» и «Лучший саундтрек». На втором месте оказалась «Магическая битва», номинированная на 17 случаев, а третье разделили Demon Slayer и Oshi no Ko — у каждого по 12 номинаций. Финальный (четвертый) сезон «Атаки Титанов» (главного аниме последних лет), совершивший сагу об Эрене и Титане и наделавший немало шума, претендует на 10 наград.

Аниме Хаяо Миядзаки «Мальчик и цапля», завоевавшее широкое признание и выигравшее «Золотой глобус — 2024», не получило ни одной номинации на Crunchyroll Anime Awards по одной простой причине — одним из обязательных условий к претендентам является старт проката за пределами сентября 2023 года. Международный прокат «Мальчика и цапли» начался с Тайваня 6 октября 2023, но существует вероятность, что недавняя работа гениального японского мультипликатора сможет номинироваться на Crunchyroll Anime Awards 2025.

В прошлом году Cyberpunk: Edgerunners стало лучшим аниме на Crunchyroll Anime Awards, тогда как больше всего наград получили «Истребитель демонов», «Атака титанов» и «Семья шпиона» — по шесть у каждого аниме-сериала.

Полный список претендентов на Crunchyroll Anime Awards 2024

Аниме года

Bocchi The Rock!

Chainsaw Man

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Swordsmith Village Arc

Jujutsu Kaisen Season 2

Oshi No Ko

Vinland Saga Season 2

Лучшее продолжение

Attack on Titan (Attack On Titan Final Season The Final Chapters Special 1)

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba (Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Swordsmith Village Arc)

Jujutsu Kaisen (Jujutsu Kaisen Season 2)

One Piece

Spy X Family (Spy X Family Season 1 Cour 2)

Vinland Saga (Vinland Saga Season 2)

Лучший новый сериал

Bocchi the Rock!

Chainsaw Man

Heavenly Delusion

Hell’s Paradise

Oshi No Ko

Zom 100: Bucket List of the Dead

Лучшее полнометражное аниме

Black Clover: Sword of the Wizard King

Blue Giant

Kaguya-Sama: Love Is War -The First Kiss That Never Ends-

Psycho-Pass: Providence

Suzume

The First Slam Dunk

Лучшее оригинальное аниме

Akiba Maid War

Birdie Wing -Golf Girls’ Story- Season2

Buddy Daddies

Do It Yourself!!

Mobile Suit Gundam The Witch From Mercury

The Marginal Service

Лучшая анимация

Attack On Titan Final Season The Final Chapters Special 1

Chainsaw Man

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Swordsmith Village Arc

Jujutsu Kaisen Season 2

Mob Psycho 100 Iii

Trigun Stampede

Лучший дизайн персонажей

Chainsaw Man

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Swordsmith Village Arc

Hell’s Paradise

Jujutsu Kaisen Season 2

Oshi No Ko

Trigun Stampede

Лучший режиссер

Yuichiro Hayashi – Attack On Titan Final Season The Final Chapters Special 1

Keiichiro Saito – Bocchi the Rock!

Ryu Nakayama – Chainsaw Man

Hirotaka Mori – Heavenly Delusion

Shota Goshozono – Jujutsu Kaisen Season 2

Daisuke Hiramaki – Oshi No Ko

Лучший оператор

Attack On Titan Final Season The Final Chapters Special 1

Chainsaw Man

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Swordsmith Village Arc

Heavenly Delusion

Jujutsu Kaisen Season 2

Vinland Saga Season 2

Лучший художник-постановщик

Chainsaw Man

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Swordsmith Village Arc

Hell’s Paradise

Jujutsu Kaisen Season 2

Oshi No Ko

Zom 100: Bucket List of the Dead

Лучшее романтическое аниме

Horimiya: The Missing Pieces

Insomniacs After School

My Happy Marriage

My Love Story With Yamada-Kun At Lv999

Skip And Loafer

Tomo-Chan Is a Girl!

Лучшая комедия

Bocchi The Rock!

Buddy Daddies

Mashle: Magic And Muscles

Spy X Family Season 1 Cour 2

Uruseiyatsura

Zom 100: Bucket List of the Dead

Лучшее экшн-аниме

Attack On Titan Final Season The Final Chapters Special 1

Bleach: Thousand-Year Blood War – The Separation

Chainsaw Man

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Swordsmith Village Arc

Jujutsu Kaisen Season 2

One Piece

Лучшая фантастика

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Swordsmith Village Arc

Hell’s Paradise

Mashle: Magic And Muscles

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Season 2

Ranking of Kings: The Treasure Chest of Courage

The Ancient Magus’ Bride Season 2

Лучшая драма

Attack On Titan Final Season The Final Chapters Special 1

Heavenly Delusion

My Happy Marriage

Oshi No Ko

To Your Eternity Season 2

Vinland Saga Season 2

Лучшая повседневность

Bocchi the Rock!

Do It Yourself!!

Horimiya: The Missing Pieces

Insomniacs After School

My Love Story With Yamada-Kun At Lv999

Skip And Loafer

Лучший персонаж

Bocchi (Hitori Goto) – Bocchi the Rock!

Denji – Chainsaw Man

Eren Jaeger – Attack On Titan Final Season The Final Chapters Special 1

Mob (Shigeo Kageyama) – Mob Psycho 100 Iii

Monkey D. Luffy – One Piece

Thorfinn – Vinland Saga Season 2

Лучший персонаж второго плана

Arataka Reigen – Mob Psycho 100 Iii

Hange Zoe – Attack On Titan Final Season The Final Chapters Special 1

Kana Arima – Oshi No Ko

Power – Chainsaw Man

Satoru Gojo – Jujutsu Kaisen Season 2

Suguru Geto – Jujutsu Kaisen Season 2

Персонаж категории «Нужно защищать любой ценой»

Anya Forger – Spy X Family Season 1 Cour 2

Hitori Gotoh (Bocchi) – Bocchi the Rock!

Bojji – Ranking of Kings: The Treasure Chest of Courage

Miri Unasaka – Buddy Daddies

Pochita – Chainsaw Man

Suletta Mercury – Mobile Suit Gundam The Witch From Mercury

Лучшая песня

Idol – Yoasobi – Oshi No Ko

Kick Back – Kenshi Yonezu – Chainsaw Man

Seisyun Complex – Kessoku Band – Bocchi The Rock!

Suzume – Radwimps Feat. Toaka – Suzume

Where Our Blue Is –– Tatsuya Kitani – Jujutsu Kaisen Season 2

Work – Ringo Sheena And Millennium Parade – Hell’s Paradise

Лучший саундтрек

Attack On Titan Final Season The Final Chapters Special 1

Bocchi the Rock!

Chainsaw Man

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Swordsmith Village Arc

Oshi No Ko

Suzume

Лучшая вступительная сцена

Idol – Yoasobi – Oshi No Ko

Innocent Arrogance – Bish – Heavenly Delusion

Kick Back – Kenshi Yonezu – Chainsaw Man

Song of the Dead – Kana-Boon – Zom 100: Bucket List of the Dead

Where Our Blue Is –– Tatsuya Kitani – Jujutsu Kaisen Season 2

Work – Ringo Sheena And Millennium Parade – Hell’s Paradise

Лучшая финальная сцена

Akari – Soshi Sakiyama – Jujutsu Kaisen Season 2

Happiness of the Dead – Shiyui – Zom 100: Bucket List of the Dead

Hawatari Nioku Centi (2-Hundred-Million-Centimeter-Long Blades) – Maximum The Hormone – Chainsaw Man

Koi Kogare – Milet × Man with a Mission – Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Swordsmith Village Arc

Mephisto – Queen Bee – Oshi No Ko

Color – Yama – Spy X Family Season 1 Cour 2

Лучший сэйю

Atsumi Tanezaki (Anya Forger) – Spy X Family Season 1 Cour 2

Kikunosuke Toya (Denji) – Chainsaw Man

Mayumi Tanaka (Monkey D. Luffy) – One Piece

Yoshino Aoyama (Bocchi) – Bocchi the Rock!

Yuki Kaji (Eren Jaeger) – Attack On Titan Final Season The Final Chapters Special 1

Yuuichi Nakamura (Satoru Gojo) – Jujutsu Kaisen Season 2

Лучший актор дубляжа (английский)

Abby Trott (Nezuko Kamado) – Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Swordsmith Village Arc

Austin Tindle (Millions Knives) – Trigun Stampede

Johnny Yong Bosch (Ichigo Kurosaki) – Bleach: Thousand-Year Blood War – The Separation

Lexi Nieto (Tomo Aizawa) – Tomo-Chan Is a Girl!

Marisa Duran (Sagiri Yamada Asaemon) – Hell’s Paradise

Ryan Colt Levy (Denji) – Chainsaw Man

Лучший актор дубляжа (кастильский)

David Brau (Senku Ishigami) – Dr. Stone New World

David Flores (Dot Barrett) – Mashle: Magic And Muscles

Joel Gómez Jimenez (Denji) – Chainsaw Man

Majo Montesinos Guzmán (Anya Forger) – Spy X Family Season 1 Cour 2

María Luisa Marciel (Power) – Chainsaw Man

Marta Moreno (Uta) – One Piece Film Red

Лучший актор дубляжа (испанский)

Armando Corona Ibarrola (Muichiro Tokito) – Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Swordsmith Village Arc

Emilio Treviño (Denji) – Chainsaw Man

Gerardo Ortega (Mash Burnedead) – Mashle: Magic And Muscles

José Gilberto Vilchis (Satoru Gojo) – Jujutsu Kaisen Season 2

Manuel Campuzano (Arataka Reigen) – Mob Psycho 100 Lll

Nycolle González (Suzume Iwato) – Suzume

Лучший актор дубляжа (португальский)

Amanda Brigido (Tomo Aizawa) – Tomo-Chan Is a Girl!

Erick Bougleux (Kazuma) – Konosuba -God’s Blessing On This Wonderful World!- Legend of Crimson

Guilherme Briggs (Brook) – One Piece

Léo Rabelo (Satoru Gojo) – Jujutsu Kaisen

Luisa Viotti (Makima) – Chainsaw Man

Vágner Fagundes (Arataka Reigen) – Mob Psycho 100 Iii

Лучший актор дубляжа (немецкий)

Emilia Raschewski (Suzume Iwato) – Suzume

Franciska Friede (Chise Hatori) – The Ancient Magus’ Bride

Franziska Trunte (Power) – Chainsaw Man

Pascal Breuer (Arataka Reigen) – Mob Psycho 100 Iii

Patrick Baehr (Gen Asagiri) – Dr.Stone New World

Patrick Keller (Akira Tendou) – Zom 100: Bucket List of the Dead

Лучший актор дубляжа (италийский)

Alessio De Filippis (Kirito) – Sword Art Online The Movie -Progressive- Scherzo of Deep Night

Benedetta Ponticelli (Makima) – Chainsaw Man

Diego Baldoin (Takenori Akagi) – The First Slam Dunk

Federica Simonelli (Uta) – One Piece Film Red

Max Di Benedetto (Boxxo) – Reborn as a Vending Machine, I Now Wander the Dungeon

Mosè Singh (Denji) – Chainsaw Man

Лучший актор дубляжа (арабский)

Basil Alrefai (Vegeta) – Dragon Ball Super

Hiba Snobar (Anya Forger) – Spy X Family Season 1 Cour 1

Mohammad Dal’o (Arataka Reigen) – Mob Psycho 100

Ra’fat Bazo (Son Goku) – Dragon Ball Super

Rosie Yaziji (Rimuru Tempest) – That Time I Got Reincarnated as a Slime Season 1

Taleb Alrefai (Senku Ishigami) – Dr. Stone

Лучший актор дубляжа (французский)

Levanah Solomon (Suzume Iwato) – Suzume

Lilly Caruso (Aqua) – Konosuba -God’s Blessing On This Wonderful World!

Martial Le Minoux (Suguru Geto) – Jujutsu Kaisen Season 2

Martin Faliu (Aqua) – Oshi No Ko

Yoan Sover (Gabimaru) – Hell’s Paradise: Jigokuraku

Zina Khakhoulia (Power) – Chainsaw Man

Есть ли среди нас любители аниме? Расскажите в комментариях, оправдались ли ваши личные ожидания и кого хотели бы видеть среди победителей Crunchyroll Anime Awards?