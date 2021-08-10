Sony завершила сделку по покупке онлайн-кинотеатра Crunchyroll у AT&T за 1,175 миллиарда долларов





Теперь онлайн-кинотеатром Crunchyroll владеет Funimation Global Group — совместное предприятие Sony Pictures Entertainment и Aniplex.

О сделке между Sony Pictures Entertainment Inc и AT&T Inc стало известно в декабре 2020 года. Она стала итогом длительных переговоров между Sony и AT&T, и логическим завершением партнерства Funimation и Crunchyroll, начавшегося в 2016 году. Сумма сделки составила 1,175 миллиарда долларов, хотя изначально AT&T просила за актив около 1,5 миллиарда долларов. Вся сумма была выплачена покупателем денежными средствами, что положительно отразится на долговых обязательствах AT&T.

Что же касается Sony, сделка позволит объединить две большие команды, занимающиеся аниме. Sony планирует использовать сервис Crunchyroll, чтобы расширить и без того значительный объем потоковой передачи аниме. Тони Винчикерра, председатель и главный исполнительный директор Sony Pictures Entertainment, заявил, что конечная цель — как можно быстрее запустить «единую подписку на аниме». В то же время

«С присоединением Crunchyroll у нас появилась беспрецедентная возможность обслуживать поклонников аниме, как никогда раньше, и доставлять опыт аниме на любой платформе, которую они выбирают, от театрального показа, событий, домашних развлечений, игр, потоковой передачи, линейного телевидения — повсюду и любыми способами фанаты хотят увидеть их аниме» Тони Винчикерра, председатель и гендиректор Sony Pictures Entertainment