Sony завершила сделку по покупке онлайн-кинотеатра Crunchyroll у AT&T за 1,175 миллиарда долларов
Теперь онлайн-кинотеатром Crunchyroll владеет Funimation Global Group — совместное предприятие Sony Pictures Entertainment и Aniplex.
О сделке между Sony Pictures Entertainment Inc и AT&T Inc стало известно в декабре 2020 года. Она стала итогом длительных переговоров между Sony и AT&T, и логическим завершением партнерства Funimation и Crunchyroll, начавшегося в 2016 году. Сумма сделки составила 1,175 миллиарда долларов, хотя изначально AT&T просила за актив около 1,5 миллиарда долларов. Вся сумма была выплачена покупателем денежными средствами, что положительно отразится на долговых обязательствах AT&T.
Что же касается Sony, сделка позволит объединить две большие команды, занимающиеся аниме. Sony планирует использовать сервис Crunchyroll, чтобы расширить и без того значительный объем потоковой передачи аниме. Тони Винчикерра, председатель и главный исполнительный директор Sony Pictures Entertainment, заявил, что конечная цель — как можно быстрее запустить «единую подписку на аниме». В то же время
«С присоединением Crunchyroll у нас появилась беспрецедентная возможность обслуживать поклонников аниме, как никогда раньше, и доставлять опыт аниме на любой платформе, которую они выбирают, от театрального показа, событий, домашних развлечений, игр, потоковой передачи, линейного телевидения — повсюду и любыми способами фанаты хотят увидеть их аниме»
Тони Винчикерра,
председатель и гендиректор Sony Pictures Entertainment
- Crunchyroll располагает внушительной библиотекой контента — более 800 аниме, 200 дорам и 50 тайтлов манги (правда ее доступность каталога определяется региональными ограничениями). Пользовательская база Crunchyroll — три миллиона подписчиков и свыше 90 миллионов зарегистрированных пользователей по всему миру.
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- Помимо Funimation, Sony владеет дочерними компаниями по производству аниме A-1 Pictures и CloverWorks через Aniplex.