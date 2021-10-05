5 октября в PlayStation Now выходят The Last of Us Part II, Fallout 76 и другие популярные игры
В этом месяце Sony добавляет в свой сервис PlayStation Now несколько крупных популярных игр. Например, с 5 октября пользователям сервиса становится доступной The Last of Us Part II, вышедшая в июне 2020 года. Эта игра стала триумфатором премий The Game Awards 2020 и BAFTA Games Awards 2021. Ознакомиться с обзором The Last of Us Part II можно в одном из предыдущих материалов.
Вместе с тем, пользователям сервиса PlayStation Now с 5 октября становятся доступными следующие игры:
- Fallout 76 – многопользовательская игра о выживании в постапокалиптическом мире;
- Final Fantasy VIII Remastered – обновлённое и улучшенное переиздание популярной ролевой игры;
- Desperados III – игра в жанре тактики в реальном времени, являющаяся приквелом игры Desperados: Wanted Dead or Alive;
- Amnesia: Collection – сборник игр серии Amnesia в жанре ужасов;
- Yet Another Zombie Defense – аркада с видом сверху с тактическими элементами, где предстоит истреблять зомби;
- Victor Vran: Overkill Edition – ролевая игра с вышедшими дополнениями, рассказывающая о приключениях охотника на демонов.
Игра The Last of Us Part II, в которую пользователи смогут играть на ПК через сервис, будет доступна подписчикам до 3 января.
Источник: Engadget