5 октября в PlayStation Now выходят The Last of Us Part II, Fallout 76 и другие популярные игры

В этом месяце Sony добавляет в свой сервис PlayStation Now несколько крупных популярных игр. Например, с 5 октября пользователям сервиса становится доступной The Last of Us Part II, вышедшая в июне 2020 года. Эта игра стала триумфатором премий The Game Awards 2020 и BAFTA Games Awards 2021. Ознакомиться с обзором The Last of Us Part II можно в одном из предыдущих материалов.

Вместе с тем, пользователям сервиса PlayStation Now с 5 октября становятся доступными следующие игры:

Fallout 76 – многопользовательская игра о выживании в постапокалиптическом мире;

Final Fantasy VIII Remastered – обновлённое и улучшенное переиздание популярной ролевой игры;

Desperados III – игра в жанре тактики в реальном времени, являющаяся приквелом игры Desperados: Wanted Dead or Alive;

Amnesia: Collection – сборник игр серии Amnesia в жанре ужасов;

Yet Another Zombie Defense – аркада с видом сверху с тактическими элементами, где предстоит истреблять зомби;

Victor Vran: Overkill Edition – ролевая игра с вышедшими дополнениями, рассказывающая о приключениях охотника на демонов.

Игра The Last of Us Part II, в которую пользователи смогут играть на ПК через сервис, будет доступна подписчикам до 3 января.

