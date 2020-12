The Last of Us Part II и Among Us стали триумфаторами премии The Game Awards 2020 [Полный список победителей]

В ночь на 11 декабря прошла ежегодная церемония вручения премии The Game Awards — в этом году мероприятие было онлайновым по всем хорошо известной причине. Тем не менее по масштабности виртуальная The Game Awards 2020, транслирующаяся одновременно из трех крупнейших городов мира (Лос-Анджелесе, Лондоне и Токио), ничем не уступила (и даже превзошла по анонсам) предыдущим TGA, проводившимся в ранее привычном формате со зрителями.

Итак, главный триумфатор — и тут без сюрпризов — The Last of Us Part II. Творение Нила Дракманна и студии Naughty Dog было представлено в девяти номинациях и по итогу получило семь наград. Помимо главной награды в номинации «‎Игра года», экшен от Naughty Dog назвали лучшей приключенческой игрой 2020 года. Также The Last of Us Part II получила награды за «Лучшую режиссуру», «Лучшее повествование», «Лучшую актерскую игру», «Инновации в области доступности для людей с ограниченными возможностями» и «Лучшее звуковое сопровождение».

Второй фаворит — экшен с элементами rogue-like Hades от Supergiant Games, претендовавший на победу в восьми номинациях, сумел получить всего две статуэтки («Лучший боевик» и «Лучшая инди-игра»).

Результативнее всех выступила Among Us, одержавшая победу в обеих номинациях, где была представлена («Лучшая мультиплеер» и «Лучшая мобильная игра»).

Ghost of Tsushima, которая накануне победила в пользовательском голосовании (категория Player’s Voice) на церемонии получила всего одну награду — в номинации «Лучший визуальный стиль». Итого две награды.

Animal Crossing: New Horizons тоже удостоилась лишь одной награды («Лучшая семейная игра»), как и Microsoft Flight Simulator («Лучшая стратегия или симулятор»)

Всего профессиональное жюри The Game Awards определило победителей в 30 номинациях. Полный список победителей и номинантов во всех категориях приводим ниже (победители выделены жирным):

Игра года

DOOM Eternal

Final Fantasy VII Remake

Hades

Ghost of Tsushima

Animal Crossing: New Horizons

The Last of Us Part II

Лучшая режиссура

Final Fantasy VII Remake

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life: Alyx

The Last of Us Part II Лучшая актерская игра Эшли Джонсон — Элли (The Last of Us Part II)

Лора Бэйли — Эбби (The Last of Us Part II)

Дайске Цудзи — Дзин Сакаи (Ghost of Tsushima)

Наджи Джитер — Майлз Моралез (Marvel’s Spider-Man: Miles Morales)

Логан Каннингэм — Аид (Hades)

Лучший боевик

DOOM Eternal

Hades

Half-Life: Alyx

Nioh 2

Streets of Rage 4

Лучшая приключенческая экшен-игра

Assassin’s Creed Valhalla

Ghost of Tsushima

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ori and the Will of the Wisps

Star Wars Jedi: Fallen Order

The Last of Us Part II

Лучшая ролевая игра

Final Fantasy VII Remake

Genshin Impact

Persona 5 Royal

Wasteland 3

Yakuza: Like a Dragon

Лучший файтинг

Granblue Fantasy: Versus

Mortal Kombat 11 Ultimate

Street Fighter V: Champion Edition

One Punch Man: A Hero Nobody Knows

Under Night In-Birth EXE: Late[CL-R]

Лучшая семейная игра

Animal Crossing: New Horizons

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Fall Guys: Ultimate Knockout

Mario Kart Live: Home Circuit

Minecraft Dungeons

Paper Mario: The Origami King

Лучшая стратегия или симулятор

Crusader Kings III

Desperados III

Gears Tactics

Microsoft Flight Simulator

XCOM: Chimera Squad

Лучшая спортивная или гоночная игра

DIRT 5

F1 2020

FIFA 21

NBA 2K21

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

Лучший мультиплеер

Animal Crossing: New Horizons

Among Us

Call of Duty: Warzone

Fall Guys: Ultimate Knockout

Valorant

Лучшая игра-сервис

Apex Legends

Destiny 2

Call of Duty Warzone

Fortnite

No Man’s Sky Лучшая дебютная игра Carrion — Phobia Game Studio

Mortal Shell — Cold Symmetry

Raji: An Ancient Epic — Nodding Head Games

Röki — Polygon Treehouse

Phasmophobia — Kinetic Games Лучшая инди-игра Carrion

Fall Guys: Ultimate Knockout

Hades

Spelunky 2

Spiritfarer Номинация Games for Impact (игры с важным социальным подтекстом) If Found…

Kentucky Route Zero: TV Edition

Spiritfarer

Tell Me Why

Through the Darkest of Times Награда за инновации в области доступности для людей с ограниченными возможностями Assassin’s Creed Valhalla

Grounded

Hyperdot

The Last of Us Part II

Watch Dogs Legion Лучший визуальный стиль Final Fantasy VII Remake

Ghost of Tsushima

Hades

Ori and the Will of the Wisps

The Last of Us Part II Лучшее звуковое сопровождение DOOM Eternal

Half-Life: Alyx

Ghost of Tsushima

Resident Evil 3

The Last of Us Part II Лучший саундтрек DOOM Eternal — Мик Гордон

Final Fantasy VII Remake — Нобуо Уэмацу, Масаси Хамаузу, Мицуто Сузуки

Hades — Даррен Корб

Ori and the Will of the Wisps — Гарет Кокер

The Last of Us Part II — Густаво Сантаолалья Лучшее повествование 13 Sentinels: Aegis Rim

Final Fantasy VII Remake

Ghost of Tsushima

Hades

The Last of Us Part II Лучшая поддержка сообщества Apex Legends

Destiny 2

Fall Guys: Ultimate Knockout

Fortnite

No Man’s Sky

Valorant

Лучшая игра для виртуальной/дополненной реальности

Dreams

Half-Life: Alyx

Marvel’s Iron Man VR

Star Wars: Squadrons

The Walking Dead: Saints & Sinners

Лучшая мобильная игра

Among Us

Call of Duty Mobile

Genshin Impact

Legends of Runeterra

Pokémon Café Mix

Лучшая киберспортивная игра

Call of Duty: Modern Warfare

Counter-Strike: Global Offensive

Fortnite

League of Legends

Valorant Лучший киберспортсмен Иэн «Crimsix» Портер

Хео «Showmaker» Су

Ким «Canyon» Гьон-бу

Энтони «Shotzzy» Куэвас-Кастро

Матье «ZywOo» Эрбо Лучшая киберспортивная команда DAMWON Gaming (League of Legends)

Dallas Empire (Call of Duty)

San Francisco Shock (Overwatch)

G2 Esports (League of Legends)

Team Secret (Dota 2) Лучший киберспортивный ведущий Эфьё «Sjokz» Депортере

Алекс «Machine» Ричардсон

Алекс «Goldenboy» Мендез

Джеймс «Dash» Паттерсон

Йорин «Sheever» ван дер Хейден Лучший киберспортивный тренер Дэнни «Zonic» Соренсен

Дай-хи «Crusty» Пак

Фабиан «Grabbz» Ломанн

Ли «Zefa» Джей-Мин

Рэймонд «Rambo» Люссье Лучший стример / автор контента Алана Пирс

Ник «NickMercs» Колчефф

Тимоти «TimtheTatman» Бетар

Джей-Энн Лопез

Рейчел «Valkyrae» Хофстеттер Самая ожидаемая игра Elden Ring

Halo Infinite

Horizon Forbidden Wes

God of War Sequel

Resident Evil Village

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Sequel

Голос геймеров

Ghost of Tsushima

The Last of Us Part II

Hades

DOOM Eternal

Spider-Man: Miles Morales

Полная запись трансляции The Game Awards 2020 в 4K