The Last of Us Part II получила 13 номинаций на BAFTA Games Awards 2021 — это абсолютный рекорд для премии

Британская академия кино и телевизионных искусств BAFTA опубликовала список номинантов на 17-ю ежегодную премию BAFTA Games Awards 2021, церемония вручения которой состоится онлайн 25 марта 2021 года.

The Last of Us Part II стала рекордсменом по числу номинаций за всю историю BAFTA — творение Нила Дракманна и студии Naughty Dog получило 13 номинаций, в том числе в главной категории «Лучшая игра». К слову, ранее The Last of Us Part II опередила «Ведьмака 3» по количеству GOTY-наград и теперь это самая награждаемая редакциями и читателями игра.

На втором месте A — Ghost of Tsushima, которая претендует на десять статуэток, а на третьем месте по количеству номинаций (восемь) оказалась Hades от Supergiant Games. Следом идут Spider-Man: Miles Morales и Dreams — у обоих по семь номинаций.

Среди номинантов есть и Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED — всего четыре номинации. Что интересно, на главную награду RPG не претендует.

В этом году организаторы BAFTA также впервые ввели отдельную категорию «Игры года» (EE Game of the Year Award), в которой победителя выбирают пользователи. Зрительское голосование за лучшую игру 2020 года открылось на сайте BAFTA 23 февраля. В нем участвуют шесть игр: Animal Crossing: New Horizons, Call of Duty: Warzone, Ghost of Tsushima, Hades, The Last of Us Part II и Valorant.

Полный список номинантов 16-й ежегодной игровой премии BAFTA Games Awards 2021 по категориям

Лучшая игра

Animal Crossing: New Horizons

Ghost of Tsushima

Hades

Half-life: Alyx

The Last of Us Part II

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Лучшая актёрская игра (главная роль)

Эшли Джонсон — Элли в The Last of Us Part II

Черами Ли — девушка Ви в Cyberpunk 2077

Коди Кристиан — Клауд в Final Fantasy VII Remake

Дайсукэ Цудзи — Дзин Сакаи в Ghost of Tsushima

Лора Бэйли — Эбби в The Last of Us Part II

Лучшая актёрская игра (роль второго плана)

Карла Тассара — Джуди в Cyberpunk 2077

Джеффри Пирс — Томми в The Last of Us Part II

Логан Каннингэм — сразу несколько голосов в Hades

Патрик Галлахер — Хотун-хан в Ghost of Tsushima

Шеннон Вудворд — Дина в The Last of Us Part II

Трой Бейкер — Джоэл в The Last of Us Part II

Лучшее техническое исполнение

Demon’s Souls

DOOM Eternal

Dreams

Flight Simulator

The Last of Us Part II

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Лучшая оригинальная игра

(не сиквел или спин-офф и не основанная на существующих франшизах)

Carrion

Fall Guys

Ghost of Tsushima

Hades

Kentucky Route Zero: TV Edition

Spiritfarer

Лучшее повествование

Assassin’s Creed Valhalla

Cyberpunk 2077

Ghost of Tsushima

Hades

Kentucky Route Zero: TV Edition

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Лучшая музыка

Ghost of Tsushima

Hades

The Last of Us Part II

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ori and the Will of the Wisps

Sackboy: A Big Adventure

Лучший мультиплеер

Animal Crossing: New Horizons

Deep Rock Galactic

Fall Guys

Ghost of Tsushima

Sackboy: A Big Adventure

Valorant

Лучший геймдизайн

Animal Crossing: New Horizons

Astro’s Playroom

Ghost of Tsushima

Hades

Half-life: Alyx

The Last of Us Part II

Приз «Игры за гранью развлечения»

Animal Crossing: New Horizons

Before I Forget

Dreams

The Last of Us Part II

Spiritfarer

Tell Me Why

Лучшая семейная игра

Animal Crossing: New Horizons

Astro’s Playroom

Dreams

Fall Guys

Minecraft Dungeons

Sackboy: A Big Adventure

Лучшая игра-сервис

Destiny 2: Beyond Light

Dreams

Fall Guys

Fortnite

No Man’s Sky

Sea of Thieves

Лучший дебют

Airborne Kingdom

Call of the Sea

carrion

Factorio

The Falconeer

Röki

Лучшая британская игра

Dreams

F1 2020

Fall Guys

The Last Campfire

Röki

Sackboy: A Big Adventure

Лучший звук

Astro’s Playroom

Ghost of Tsushima

Hades

Half-life: Alyx

The Last of Us Part II

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Лучший визуальный стиль

Cyberpunk 2077

Dreams

Ghost of Tsushima

Hades

Half-life: Alyx

The Last of us Part II

Лучшая анимация

DOOM Eternal

Final Fantasy VII Remake

The Last of Us Part II

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ori and the Will of the Wisps

Spiritfarer

Лучшая игра по версии пользователей

(единственная категория, приз в которой вручают по итогам открытого голосования)