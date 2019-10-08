64 мегапикселя за 6 999 грн. Redmi Note 8 Pro представлен в Украине

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Как и ожидалось, буквально только что в рамках специального мероприятия Xiaomi представила в Украине долгожданный бюджетный смартфон Redmi Note 8 Pro с 64-мегапиксельной квадрокамерой, который две недели назад начал продаваться в Европе после изначального дебюта в Китае в конце августа.

Снова приводить характеристики Redmi Note 8 Pro особого смысла нет, мы очень подробно рассказывали об этой модели в нашем анонсе, а затем повторяли множество раз. Тем не менее, еще раз приведем некоторые особо показательные слайды презентации.

Продажи Redmi Note 8 Pro в украинской рознице стартуют уже завтра, 9 октября.

Базовая версия Redmi Note 8 Pro с 64 ГБ встроенной флэш-памяти оценена в 6999 грн, а версия с удвоенным объемом флэш-памяти — 7799 грн. Оперативной памяти в обоих случаях 6 ГБ.

Для сравнения, стоимость Redmi Note 8 Pro в Европе составляет 259 евро и 269 евро соответственно.

В Украине смартфон Redmi Note 8 Pro будет предлагаться в трех цветах корпуса — черном, зеленом и белом с градиентным переливом.

Увы, более доступный Redmi Note 8 сегодня не представили, зато анонсировали Redmi 8, но о нем в следующей заметке.