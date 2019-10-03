Ждем смартфон Redmi Note 8 Pro с камерой на 64 Мп. Xiaomi назначила скорую презентацию в Украине





Компания Xiaomi опубликовала в социальных сетях приглашение на следующее мероприятие в Украине. Оно состоится совсем скоро — 8 октября, в следующий вторник.

Само приглашение не раскрывает никаких подробностей о грядущих новинках. Однако логично предположить, что в этот день состоится украинская премьера горячо ожидаемого многими смартфона Redmi Note 8 Pro с 64-мегапиксельной камерой, который неделю назад начал продаваться в Европе. Это согласуется с предыдущими сообщениями, да и дата выбрана созвучная с названием. Единственный вопрос в том, окажется Redmi Note 8 Pro единственной новинкой, либо же одновременно дебютирует и младшая модель Redmi Note 8.

Напомним, Redmi Note 8 Pro получил экран диагональю 6,53 дюйма разрешением FullHD+, он занимает 91,4% площади лицевой панели и обеспечивает защиту от синей части спектра света согласно требованиям сертификата TUV Rheinland. В основной камере смартфона установлено четыре сенсора изображения, включая главный разрешением 64 Мп (максимальное разрешение снимков составляет 9248 х 6936 пикселей). В основе лежит игровая SoC MediaTek Helio G90T, дополненная системой жидкостного охлаждения для стабильной работы под максимальной нагрузкой без снижения производительности в течение долгого времени. Также заявлены оптимизации на аппаратном уровне, включая поддержку технологии MiraVision (автоматическая адаптация картинки для обеспечения оптимальной производительности). Есть сетевой сертификат TUV Rheinland, который гарантирует постоянное и бесперебойное подключение к сети с минимальной задержкой даже в сложных условиях.

Также Redmi Note 8 Pro снащен двухдиапазонным модулем Wi-Fi, инфракрасным портом и модулем для бесконтактных платежей NFC. Емкость аккумуляторной батареи равна 4500 мА•ч, при этом поддерживается быстрая зарядка мощностью 18 Вт.

В Европе Redmi Note 8 Pro предлагается по цене 259 евро за версию с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флэш-памяти. Но украинские цены на смартфоны Xiaomi и Redmi обычно ниже европейских. К тому же, 10 октября в Украине начнет продаваться смартфон Samsung Galaxy M30s с батареей на 6000 мА·ч, оцененный в 7299 грн. И можно с уверенностью утверждать, что Redmi сделает более привлекательное ценовое предложение, по крайней мере первая партия может продаваться по специальной сниженной цене.

Кстати, недавно мы узнали, что близится выход нового смартфона Redmi Note 8T, который окажется версией Redmi Note 8 Pro на SoC Snapdragon 730G.

Источник: Xiaomi Ukraine