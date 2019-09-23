Дешевле ожидаемого. Redmi Note 8 Pro официально представлен в Европе





Как и ожидалось, суббренд Redmi компании Xiaomi сегодня представил в Испании горячо ожидаемый многими 64-мегапиксельный смартфон Redmi Note 8 Pro. Напомним, смартфоны Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro, заменившие собой сверхпопулярные Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro, были анонсированы в августе, а их продажи в Китае начались 3 сентября. И вот спустя всего три недели старшая модель уже добралась до Европы. Для сравнения, в свое время у Redmi Note 7 на это ушло несколько месяцев.

Redmi Note 8 Pro уже можно заказать за 229 евро со скидкой (действует только сутки) по предзаказу, обычная розничная цена составит 259 евро за версию с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флэш-памяти. Продажи стартуют с 26 сентября в официальных магазинах Mi.com и Mi Store, а также на AliExpress. С 30 сентября смартфон Redmi Note 8 Pro появится на Amazon. Конфигурация Redmi Note 8 Pro с удвоенным объемом флэш-памяти (128 ГБ) обойдется в 269 евро.

Для сравнения, в Китае цена на Redmi Note 7 стартует с отметки $195, но в Китае цены на смартфоны, как известно, всегда ниже, чем в остальном мире. Кроме того, фактические цены на Redmi Note 8 Pro для Европы оказались ниже тех, что называли накануне (259 и 289 евро соответственно), что не может не радовать, особенно с учетом того, что украинские цены обычно еще ниже европейских. Кстати говоря, у нас презентация Redmi Note 8 Pro ожидается в первых числах октября этого года, ближе к дате станут известны и подробные условия выпуска (цена и точная дата начала продаж).

Redmi Note 8 Pro получил экран диагональю 6,53 дюйма разрешением FullHD+, он занимает 91,4% площади лицевой панели и обеспечивает защиту от синей части спектра света согласно требованиям сертификата TUV Rheinland. В основной камере установлено четыре сенсора изображения, включая главный разрешением 64 Мп (максимальное разрешение снимков составляет 9248 х 6936 пикселей). В основе лежит игровая SoC MediaTek Helio G90T, дополненная системой жидкостного охлаждения для стабильной работы под максимальной нагрузкой без снижения производительности в течение долгого времени. Также заявлены оптимизации на аппаратном уровне, включая поддержку технологии MiraVision (автоматическая адаптация картинки для обеспечения оптимальной производительности). Есть сетевой сертификат TUV Rheinland, который гарантирует постоянное и бесперебойное подключение к сети с минимальной задержкой даже в сложных условиях.

Также Redmi Note 8 Pro снащен двухдиапазонным модулем Wi-Fi, инфракрасным портом и модулем для бесконтактных платежей NFC. Емкость аккумуляторной батареи равна 4500 мА•ч, при этом поддерживается быстрая зарядка мощностью 18 Вт.

Источник: androidauthority