64 Мп — это уже слишком. Глава Zeiss считает, что смартфонам более чем достаточно камер разрешением 40 Мп





Первый мобильный телефон с камерой — Kyocera VP-210 — был выпущен в 1999 году и оснащался фотомодулем разрешением 0,1 Мп. С тех пор отрасль и технологии шагнули далеко вперед, да и вообще в последнее время явно начался новый этап «гонки мегапикселей». Уже сейчас на рынке есть немало смартфонов различных производителей с камерами разрешением 48 Мп, а вскоре появятся и модели с 64-мегапиксельными камерами. Предполагается, что начало 64-мегапиксельной эпидемии положит грядущий Redmi Note 8. Майкл Кашке, генеральный директор и президент небезызвестной Zeiss Group, высказал свое мнение касательно того, сколько мегапикселей нужно смартфонам.

В недавнем интервью глава мирового производителя оптики Indian Express заявил, что 40-мегапиксельного сенсора для смартфонов более чем достаточно. Затем он объяснил, что есть ряд ограничений, касающихся скорости обработки данных, шумов и затрат, с которыми уже сейчас сталкиваются производители смартфонов. Ограничения эти главным образом обусловлены физическими размерами современных смартфонов. По словам Майкла Кашке, использование в смартфонах фотомодулей разрешением более 40 Мп не имеет практического смысла, поскольку эти возможности попросту не используются.

Он также добавил, что Zeiss Lens намерена сосредоточить внимание не на смартфонах, а на продуктах для «профессионалов, полупрофессионалов и художественных фотографов». Но и отворачиваться от рынка смартфонов компания не планирует. Как известно, сейчас Zeiss сотрудничает с компанией HMD Global, выпускающей смартфоны под брендом Nokia. Собственно говоря, Nokia и Zeiss «дружат» еще со времен Nokia N95 и последний флагман Nokia 9 PureView с пятерной основной камерой использует оптику и технологии Zeiss.

Источник: Gizmochina