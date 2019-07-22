Redmi интригует анонсом нового смартфона с 64-мегапиксельной основной камерой





В мае Samsung представила новый сенсор изображения ISOCELL Bright GW1 разрешением 64 Мп — сменщика прошлогодней модели ISOCELL GM1 разрешением 48 Мп, которая используется в основной камере популярного бюджетного смартфона Redmi Note 7. Ранее были слухи о том, что первым смартфоном с этим 64-мегапиксельным сенсором станет улучшенный Samsung Galaxy A70s, после чего Redmi выпустит собственный смартфон с 64-мегапиксельной камерой. Но вот сегодня в официальном аккаунте Redmi в социальной сети Weibo появилось сообщение с анонсом скорого выпуска нового смартфона, который будет выделяться 64-мегапиксельным модулем в основной камере. Очевидно, что речь как раз о Samsung ISOCELL Bright GW1 (пока других сенсоров такого разрешения анонсировано не было).

К сообщению был прикреплен тизер с примером фото, сделанный на основную 64-мегапиксельную камеру таинственного нового смартфона Redmi. На фото, которое вы можете видеть ниже, запечатлена кошка.

Взятый в круг фрагмент в левой части снимка с приближением области возле глаза животного — явный намек на высочайшую детализацию, которую должна обеспечить камера нового смартфона. Увы, снимок в исходном качестве и без обработки Redmi не опубликовала, так что пока рано делать какие-либо выводы.

Одновременно вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг опубликовал скриншот из родного приложения камеры, работающей в режиме 64 Мп. На скриншоте видно, что в объективе камеры в момент создания скриншота находилась новая штаб-квартира компании Xiaomi.

Пока других подробностей о первом смартфоне Redmi с 64-мегаписельной основной камерой нет. Но совершенно очевидно, что выйдет он в самое ближайшее время, учитывая, что бренд уже начал рекламную кампанию. Сейчас остается открытым вопрос о том, что это будет за смартфон. Логично было бы полагать, что этим смартфоном окажется Redmi Note 8. Но ходят слухи о том, что он будет выпущен в рамках новой линейки Redmi A Series, нацеленной на конкуренцию с обновленной линейкой Samsung Galaxy A, которая в этом году получилась весьма успешной. Той же логикой производитель руководствовался при выборе названия для моделей Redmi K20 и K20 Pro, пытаясь отвлечь пользователей от конкурирующих Honor 20 и Honor 20 Pro.

Остается напомнить, что одной из главных особенностей датчика ISOCELL Bright GW1 является технология Tetracell, позволяющая объединять соседние пиксели в группы по четыре для снижения уровня шума, увеличения светочувствительности и динамического диапазона. Sony использует в своих сенсорах похожую технологию под названием Quad Bayer.

Источник: Gizmochina