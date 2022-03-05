Илон Маск сообщил о помехах в сигнале и укреплении киберзащиты Starlink

Глава Tesla SpaceX Илон Маск опубликовал несколько новых твитов, в которых сообщил о кибератаках и помехах в работе Starlink. Скорее всего, речь идет о блокировках новой спутниковой связи российскими оккупантами.
Первый пост сообщал об усилении киберзащиты и противодействие помех сигналам. Во втором Маск заявил, что некоторые терминалы Starlink рядом с зонами конфликтов блокировались на несколько часов. Но специалисты компании уже выпустили апдейт, который их устраняет.
SpaceX переориентировалась на киберзащиту и преодоление помех сигналам. Вызовет небольшие задержки в Starship и Starlink V2.
Некоторые терминалы Starlink рядом с зонами конфликтов блокировались на несколько часов. Наше последнее обновление программного обеспечения устраняет помехи. Любопытно посмотреть, что будет дальше!