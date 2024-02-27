Новости Устройства 27.02.2024 в 10:32 comment views icon

Потребители назвали чехлы FineWoven от Apple «мусором», они шкрябаются расслаиваются

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Юрій Орос

Автор новостей

Потребители назвали чехлы FineWoven от Apple «мусором», они шкрябаются расслаиваются

Apple анонсировала новые чехлы FineWoven во время анонса линейки iPhone 15. Однако с тех пор на них немало нареканий. Почти сразу чехлы, на 68% сделанные из переработанных материалов, начали продаваться со скидкой. Теперь новая волна критики пользователей.

Ее запустила журналистка WSJ Джоанни Стерн, которая рассказала о собственном чехле FineWoven для iPhone 15 Pro. Она пожаловалась, что края отслаиваются, ткань поцарапалась, как старый компакт-диск, и стала цветом напоминать гнилой банан:

Вот он, народ. Чехол FineWoven для моего iPhone 15 Pro Max после пяти месяцев использования. Края отслаиваются, ткань поцарапана, как старый компакт-диск, и он коричневый, как гнилой банан. Я жду, когда ко мне домой придут из Центра контроля и профилактики заболеваний, его объявят биомедицинской проблемой.

Apple заявила большое экологическое преимущество чехла FineWoven, когда осенью анонсировала его вместе с моделями iPhone 15. Заменяя кожаные чехлы, Apple заявила, что этот материал FineWoven является «элегантным и долговечным новым текстилем» и что он на 68% состоит из «вторичного сырья, перерабатываемого после потребления». Захватывающе. За исключением того, что с FineWoven не все в порядке.

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Это не только ее мнение, передаёт 9to5mac. Информация подтверждается опросом от Джона Грубера, в котором приняло участие более 3300 человек. Он предложил три варианта: «он держится хорошо» (17,9%), «он держится нормально» выбрали 26,7%, однако 55,3% согласились с утверждением, что «это кусок мусора», имея в виду конечно чехол FineWoven. Ниже можно увидеть несколько иллюстраций на тему.

Что не так с Apple FineWoven — iFixit заглянули внутрь чехлов с помощью микроскопа

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