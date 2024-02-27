Потребители назвали чехлы FineWoven от Apple «мусором», они шкрябаются расслаиваются

Apple анонсировала новые чехлы FineWoven во время анонса линейки iPhone 15. Однако с тех пор на них немало нареканий. Почти сразу чехлы, на 68% сделанные из переработанных материалов, начали продаваться со скидкой. Теперь новая волна критики пользователей.

Ее запустила журналистка WSJ Джоанни Стерн, которая рассказала о собственном чехле FineWoven для iPhone 15 Pro. Она пожаловалась, что края отслаиваются, ткань поцарапалась, как старый компакт-диск, и стала цветом напоминать гнилой банан:

Вот он, народ. Чехол FineWoven для моего iPhone 15 Pro Max после пяти месяцев использования. Края отслаиваются, ткань поцарапана, как старый компакт-диск, и он коричневый, как гнилой банан. Я жду, когда ко мне домой придут из Центра контроля и профилактики заболеваний, его объявят биомедицинской проблемой. Apple заявила большое экологическое преимущество чехла FineWoven, когда осенью анонсировала его вместе с моделями iPhone 15. Заменяя кожаные чехлы, Apple заявила, что этот материал FineWoven является «элегантным и долговечным новым текстилем» и что он на 68% состоит из «вторичного сырья, перерабатываемого после потребления». Захватывающе. За исключением того, что с FineWoven не все в порядке.

Here it is. My iPhone 15 Pro Max’s FineWoven case. Peeling edges, scratches and browning like a rotten banana. An Apple spokesman said that the company’s cases are engineered at the highest standard to protect iPhones. More on this not-so-fine FineWoven case in my newsletter… pic.twitter.com/cpDc46LpN8 — Joanna Stern (@JoannaStern) February 23, 2024

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Это не только ее мнение, передаёт 9to5mac. Информация подтверждается опросом от Джона Грубера, в котором приняло участие более 3300 человек. Он предложил три варианта: «он держится хорошо» (17,9%), «он держится нормально» выбрали 26,7%, однако 55,3% согласились с утверждением, что «это кусок мусора», имея в виду конечно чехол FineWoven. Ниже можно увидеть несколько иллюстраций на тему.

If you own an Apple FineWoven iPhone case and have used it regularly for the last few months:https://t.co/4XQ7cu7nlB — John Gruber (@gruber) February 24, 2024

Hasn’t held up well at all. Seems low end and makes me feel like I’m holding junk 🙁 pic.twitter.com/PbXApKeMQj — Suitcase living working empty nesters (@WoodsAusCan) February 25, 2024

It peels and deteriorates within a month.https://t.co/WBZrYI107z — Param Aggarwal (@paramaggarwal) February 25, 2024

You be the judge. pic.twitter.com/8YjjeO0zBk — Peter Herzog (@peterh) February 25, 2024

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