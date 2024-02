Потребители назвали чехлы FineWoven от Apple «мусором», они шкрябаются расслаиваются

Apple анонсировала новые чехлы FineWoven во время анонса линейки iPhone 15. Однако с тех пор на них немало нареканий. Почти сразу чехлы, на 68% сделанные из переработанных материалов, начали продаваться со скидкой. Теперь новая волна критики пользователей.

Ее запустила журналистка WSJ Джоанни Стерн, которая рассказала о собственном чехле FineWoven для iPhone 15 Pro. Она пожаловалась, что края отслаиваются, ткань поцарапалась, как старый компакт-диск, и стала цветом напоминать гнилой банан:

Here it is. My iPhone 15 Pro Max’s FineWoven case. Peeling edges, scratches and browning like a rotten banana.

An Apple spokesman said that the company’s cases are engineered at the highest standard to protect iPhones.

More on this not-so-fine FineWoven case in my newsletter… pic.twitter.com/cpDc46LpN8

— Joanna Stern (@JoannaStern) February 23, 2024