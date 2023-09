Новые эко-чехлы FineWoven для iPhone 15 – 10 цветов под палитру магнитных ремешков Apple Watch

Циркулировавшие ранее слухи получили очередное подтверждение ─ с выходом серии iPhone 15 компания Apple намерена отказаться от использования кожаных чехлов для своих смартфонов, которые были доступны с 2013 года. Им на смену придут чехлы FineWoven, соответствующие новому ремешку Apple Watch. Такие чехлы получат 10 различных цветовых вариантов.

All colors of iPhone 15 Eco-fiber Leather Case with MagSafe And this material also used for new Watch band. #Apple #AppleEvent #iPhone15 Also, this type of case has rubber-wrapped bezels, and it’s little darker than main color @URedditor pic.twitter.com/l9kSjxpwuk

По данным инсайдера Kosutami, новая линейка чехлов будет доступна в черном, шелковичном, серо-коричневом, вечнозеленом, тихоокеанском синем, глициновом, античном белом, масляно-желтом, оранжевом и розовом цветах. Чехлы имеют прорезиненные края, которые немного темнее, чем цвет задней «тканой» части чехла. Источник полагает, что FineWoven — это официально выбранное Apple название для нового материала.

Kosutami ранее заявлял, что Apple планирует выпустить новый ремешок из тканого материала с магнитной пряжкой вместе с Apple Watch Series 9. Теперь инсайдер уточнил, что ремешок будет изготовлен из того же материала, что и новая линейка чехлов премиум-класса для iPhone. Ремешок с магнитной пряжкой, судя по всему, будет продаваться по цене $99 ─ как и Braided Solo Loop. С точки зрения дизайна он может быть похож на Modern Buckle.

Марк Гурман также продемонстрировал образец грядущего чехла, который должен заменить кожаные версии.

A sample/replica of the new leather-free iPhone 15 case. I am expecting Apple to begin moving away from leather on its Apple Watch bands as well, but unclear how this impacts the Hermes partnership (I would assume it does not). https://t.co/dUA36mX2BL

— Mark Gurman (@markgurman) September 5, 2023