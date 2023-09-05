Новости Устройства 05.09.2023 в 10:55

Новые эко-чехлы FineWoven для iPhone 15 – 10 цветов под палитру магнитных ремешков Apple Watch

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Циркулировавшие ранее слухи получили очередное подтверждение ─ с выходом серии iPhone 15 компания Apple намерена отказаться от использования кожаных чехлов для своих смартфонов, которые были доступны с 2013 года. Им на смену придут чехлы FineWoven, соответствующие новому ремешку Apple Watch. Такие чехлы получат 10 различных цветовых вариантов.

По данным инсайдера Kosutami, новая линейка чехлов будет доступна в черном, шелковичном, серо-коричневом, вечнозеленом, тихоокеанском синем, глициновом, античном белом, масляно-желтом, оранжевом и розовом цветах. Чехлы имеют прорезиненные края, которые немного темнее, чем цвет задней «тканой» части чехла. Источник полагает, что FineWoven — это официально выбранное Apple название для нового материала.

Kosutami ранее заявлял, что Apple планирует выпустить новый ремешок из тканого материала с магнитной пряжкой вместе с Apple Watch Series 9. Теперь инсайдер уточнил, что ремешок будет изготовлен из того же материала, что и новая линейка чехлов премиум-класса для iPhone. Ремешок с магнитной пряжкой, судя по всему, будет продаваться по цене $99 ─ как и Braided Solo Loop. С точки зрения дизайна он может быть похож на Modern Buckle.

Марк Гурман также продемонстрировал образец грядущего чехла, который должен заменить кожаные версии.

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Новые эко-чехлы FineWoven для iPhone 15 – 10 цветов под палитру магнитных ремешков Apple Watch
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Роман Іванина

Кріпак-фрілансер

Насколько эти слухи соответствуют действительности, мы узнаем уже 12 сентября, когда будет проходить презентация Apple Wonderlust.

Источник: macrumors

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