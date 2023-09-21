Новости Устройства 21.09.2023 в 11:07

Чехлы FineWoven для iPhone уже продаются со скидкой. Пользователи сетуют на качество

https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новин

Журналисты издания The Verge назвали новые чехлы для iPhone «плохими, даже очень плохими». Линейка аксессуаров называется FineWoven, она сделана в рамках стремления Apple стать углеродно-нейтральной компанией.

Линейка FineWoven — это чехлы для iPhone 15 за 59 долларов, кошелек MagSafe, держатель для AirTag за 35 долларов и ремешки для Apple Watch за 99 долларов. Все они сделаны из нового тканевого материала, который Apple использует вместо кожи, чтобы сделаться более экологичными. FineWoven на 68% состоит из вторичного сырья.

Чехлы FineWoven для iPhone уже продаются со скидкой. Пользователи сетуют на качество

Материал выглядит достаточно похожим на кожу на изображениях, однако в реальности на нем остаются царапины даже от ногтей и ключей. Из-за этого у пользователя постоянно возникает желание отполировать FineWoven. Кошелек с держателем MagSafe был немного поврежденным уже из коробки.

Чехлы FineWoven для iPhone уже продаются со скидкой. Пользователи сетуют на качествоЧехлы FineWoven для iPhone уже продаются со скидкой. Пользователи сетуют на качествоЧехлы FineWoven для iPhone уже продаются со скидкой. Пользователи сетуют на качество

Кажется, именно из-за таких отзывов цена на чехол Apple iPhone 15 Plus FineWoven Case with MagSafe уже упала, передает Engadget. На Amazon была возможность поймать скидку на 5%, соответственно приобрести изделие за 56 долларов вместо 59. Но пока по ссылке его нет в наличии.

Чехлы FineWoven для iPhone уже продаются со скидкой. Пользователи сетуют на качество

Завантаження коментарів...

Новые тексты

Посты
Огляд ноутбука ASUS K53SM, або мої пригоди з ним
https://secure.gravatar.com/avatar/0248c5a748a2a639454bb4f47d4b972e?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/0248c5a748a2a639454bb4f47d4b972e?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

Вячеслав Руденко

автор

Посты
Історія моїх (і не тільки моїх) ноутбуків
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg

VladisLove

автор

Посты
Framework Laptop — модульний ноутбук в якому можна замінити реально все!
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/photo_2023-06-28_01-34-18-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/photo_2023-06-28_01-34-18-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/photo_2023-06-28_01-34-18-150x150.jpg

iwinesmoker

Фрілансер / Веб-розробник

Загрузить еще

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить