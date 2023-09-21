Чехлы FineWoven для iPhone уже продаются со скидкой. Пользователи сетуют на качество

Журналисты издания The Verge назвали новые чехлы для iPhone «плохими, даже очень плохими». Линейка аксессуаров называется FineWoven, она сделана в рамках стремления Apple стать углеродно-нейтральной компанией.

Линейка FineWoven — это чехлы для iPhone 15 за 59 долларов, кошелек MagSafe, держатель для AirTag за 35 долларов и ремешки для Apple Watch за 99 долларов. Все они сделаны из нового тканевого материала, который Apple использует вместо кожи, чтобы сделаться более экологичными. FineWoven на 68% состоит из вторичного сырья.

Материал выглядит достаточно похожим на кожу на изображениях, однако в реальности на нем остаются царапины даже от ногтей и ключей. Из-за этого у пользователя постоянно возникает желание отполировать FineWoven. Кошелек с держателем MagSafe был немного поврежденным уже из коробки.

Кажется, именно из-за таких отзывов цена на чехол Apple iPhone 15 Plus FineWoven Case with MagSafe уже упала, передает Engadget. На Amazon была возможность поймать скидку на 5%, соответственно приобрести изделие за 56 долларов вместо 59. Но пока по ссылке его нет в наличии.