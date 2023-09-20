Первые обзоры iPhone 15 / 15 Pro ─ USB-C и много приятных обновлений, но ничего исключительного

Пока новые смартфоны Apple серии iPhone 15 еще не попали в руки обозревателей ITC, предлагаем ознакомиться распаковками и предварительными обзорами новинок от более удачливых американских изданий.
Например, ресурс The Verge смог сделать обзоры всех четырех новых моделей. Изучить подробные материалы можно на сайте издания (iPhone 15 и iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max), а мы предлагаем ознакомиться с итоговыми выводами.
Apple iPhone 15 (цена $799)
Преимущества:
- Удобнее держать в руке (если не использовать чехол)
- Отличная производительность
- Умные и полезные функции камеры
- Dynamic Island — забавно и познавательно
- USB-C для зарядки
Недостатки:
- В дисплее отсутствуют современные функции, такие как высокая частота обновления и Always-on
- USB-порт имеет низкую скорость передачи данных
- Сверхширокоугольная камера не изменилась, а полноценного телеобъектива до сих пор нет
Apple iPhone 15 Plus (цена $899)
В данном случае преимущества и недостатки практически такие же, как в младшей модели. Лишь автономность удостоилась отдельной похвалы.
Преимущества:
- Удобнее держать в руке (если не использовать чехол)
- Отличная производительность и отличное время автономной работы
- Умные и полезные функции камеры
- Dynamic Island — забавно и познавательно
- USB-C для зарядки
Недостатки:
- В дисплее отсутствуют современные функции, такие как высокая частота обновления и Always-on
- USB-порт имеет низкую скорость передачи данных
- Сверхширокоугольная камера не изменилась, а полноценного телеобъектива до сих пор нет
Apple iPhone 15 Pro (цена $999)
Преимущества:
- USB-C!
- Множество вариантов для кнопки Action
- Значимые улучшения камеры
- Легче и приятнее держать в руке
Недостатки:
- На младшей модели нет телеобъектива с 5-кратным увеличением
- Входящий в комплект кабель USB-C не поддерживает высокую скорость передачи данных
Apple iPhone 15 Pro Max (цена $1199)
И здесь также преимущества и недостатки почти идентичны. Однако обозреватели к дополнительному преимуществу отнесли 5-кратный зум, а недостатком назвали более высокую стартовую цену по сравнению с прошлогодней моделью.
Преимущества:
- USB-C!
- Множество вариантов для кнопки Action
- Значимые улучшения камеры, включая полезное 5-кратное увеличение
- Легче и приятнее держать в руке
Недостатки:
- Стартовая цена выше, чем в прошлом году.
- Входящий в комплект кабель USB-C не поддерживает высокую скорость передачи данных
В целом, все новые смартфоны Apple iPhone 15 получили по 8 баллов от обозревателей The Verge. Основными преимуществами новинок называют универсальный разъем USB-C, улучшения в камере и более удобное расположение в руке благодаря закругленным углам и краям. Еще упоминают более тонкие рамки дисплея, обновленные цвета, титановый корпус (который собирает отпечатки пальцев) и некоторые улучшения в камере.
Более дорогие модели iPhone 15 Pro дополнительно могут похвастаться кнопкой Action, которой можно назначить различные действия. Свежо для Apple, но встречалось ранее даже в бюджетных китайских Android-смартфонах.