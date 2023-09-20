Новости Устройства 20.09.2023 в 16:30

Первые обзоры iPhone 15 / 15 Pro ─ USB-C и много приятных обновлений, но ничего исключительного

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Первые обзоры iPhone 15 / 15 Pro ─ USB-C и много приятных обновлений, но ничего исключительного

Пока новые смартфоны Apple серии iPhone 15 еще не попали в руки обозревателей ITC, предлагаем ознакомиться распаковками и предварительными обзорами новинок от более удачливых американских изданий.

Первые обзоры iPhone 15 / 15 Pro ─ USB-C и много приятных обновлений, но ничего исключительного

Например, ресурс The Verge смог сделать обзоры всех четырех новых моделей. Изучить подробные материалы можно на сайте издания (iPhone 15 и iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max), а мы предлагаем ознакомиться с итоговыми выводами.

Первые обзоры iPhone 15 / 15 Pro ─ USB-C и много приятных обновлений, но ничего исключительного

Apple iPhone 15 (цена $799)

Преимущества:

  • Удобнее держать в руке (если не использовать чехол)
  • Отличная производительность
  • Умные и полезные функции камеры
  • Dynamic Island — забавно и познавательно
  • USB-C для зарядки

Недостатки:

  • В дисплее отсутствуют современные функции, такие как высокая частота обновления и Always-on
  • USB-порт имеет низкую скорость передачи данных
  • Сверхширокоугольная камера не изменилась, а полноценного телеобъектива до сих пор нет

Первые обзоры iPhone 15 / 15 Pro ─ USB-C и много приятных обновлений, но ничего исключительного

Apple iPhone 15 Plus (цена $899)

В данном случае преимущества и недостатки практически такие же, как в младшей модели. Лишь автономность удостоилась отдельной похвалы.

Преимущества:

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Первые обзоры iPhone 15 / 15 Pro ─ USB-C и много приятных обновлений, но ничего исключительного
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VladisLove

Головний Модератор Блогів

  • Удобнее держать в руке (если не использовать чехол)
  • Отличная производительность и отличное время автономной работы
  • Умные и полезные функции камеры
  • Dynamic Island — забавно и познавательно
  • USB-C для зарядки

Недостатки:

  • В дисплее отсутствуют современные функции, такие как высокая частота обновления и Always-on
  • USB-порт имеет низкую скорость передачи данных
  • Сверхширокоугольная камера не изменилась, а полноценного телеобъектива до сих пор нет

Первые обзоры iPhone 15 / 15 Pro ─ USB-C и много приятных обновлений, но ничего исключительного

Apple iPhone 15 Pro (цена $999)

Преимущества:

  • USB-C!
  • Множество вариантов для кнопки Action
  • Значимые улучшения камеры
  • Легче и приятнее держать в руке

Недостатки:

  • На младшей модели нет телеобъектива с 5-кратным увеличением
  • Входящий в комплект кабель USB-C не поддерживает высокую скорость передачи данных

Первые обзоры iPhone 15 / 15 Pro ─ USB-C и много приятных обновлений, но ничего исключительного

Apple iPhone 15 Pro Max (цена $1199)

И здесь также преимущества и недостатки почти идентичны. Однако обозреватели к дополнительному преимуществу отнесли 5-кратный зум, а недостатком назвали более высокую стартовую цену по сравнению с прошлогодней моделью.

Преимущества:

  • USB-C!
  • Множество вариантов для кнопки Action
  • Значимые улучшения камеры, включая полезное 5-кратное увеличение
  • Легче и приятнее держать в руке

Недостатки:

  • Стартовая цена выше, чем в прошлом году.
  • Входящий в комплект кабель USB-C не поддерживает высокую скорость передачи данных

Первые обзоры iPhone 15 / 15 Pro ─ USB-C и много приятных обновлений, но ничего исключительного

В целом, все новые смартфоны Apple iPhone 15 получили по 8 баллов от обозревателей The Verge. Основными преимуществами новинок называют универсальный разъем USB-C, улучшения в камере и более удобное расположение в руке благодаря закругленным углам и краям. Еще упоминают более тонкие рамки дисплея, обновленные цвета, титановый корпус (который собирает отпечатки пальцев) и некоторые улучшения в камере.

Первые обзоры iPhone 15 / 15 Pro ─ USB-C и много приятных обновлений, но ничего исключительного

Более дорогие модели iPhone 15 Pro дополнительно могут похвастаться кнопкой Action, которой можно назначить различные действия. Свежо для Apple, но встречалось ранее даже в бюджетных китайских Android-смартфонах.

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VladisLove

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