Первые обзоры iPhone 15 / 15 Pro ─ USB-C и много приятных обновлений, но ничего исключительного

Пока новые смартфоны Apple серии iPhone 15 еще не попали в руки обозревателей ITC, предлагаем ознакомиться распаковками и предварительными обзорами новинок от более удачливых американских изданий.

Например, ресурс The Verge смог сделать обзоры всех четырех новых моделей. Изучить подробные материалы можно на сайте издания (iPhone 15 и iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max), а мы предлагаем ознакомиться с итоговыми выводами.

Apple iPhone 15 (цена $799)

Преимущества:

Удобнее держать в руке (если не использовать чехол)

Отличная производительность

Умные и полезные функции камеры

Dynamic Island — забавно и познавательно

USB-C для зарядки

Недостатки:

В дисплее отсутствуют современные функции, такие как высокая частота обновления и Always-on

USB-порт имеет низкую скорость передачи данных

Сверхширокоугольная камера не изменилась, а полноценного телеобъектива до сих пор нет

Apple iPhone 15 Plus (цена $899)

В данном случае преимущества и недостатки практически такие же, как в младшей модели. Лишь автономность удостоилась отдельной похвалы.

Преимущества:

Удобнее держать в руке (если не использовать чехол)

Отличная производительность и отличное время автономной работы

Умные и полезные функции камеры

Dynamic Island — забавно и познавательно

USB-C для зарядки

Недостатки:

В дисплее отсутствуют современные функции, такие как высокая частота обновления и Always-on

USB-порт имеет низкую скорость передачи данных

Сверхширокоугольная камера не изменилась, а полноценного телеобъектива до сих пор нет

Apple iPhone 15 Pro (цена $999)

Преимущества:

USB-C!

Множество вариантов для кнопки Action

Значимые улучшения камеры

Легче и приятнее держать в руке

Недостатки:

На младшей модели нет телеобъектива с 5-кратным увеличением

Входящий в комплект кабель USB-C не поддерживает высокую скорость передачи данных

Apple iPhone 15 Pro Max (цена $1199)

И здесь также преимущества и недостатки почти идентичны. Однако обозреватели к дополнительному преимуществу отнесли 5-кратный зум, а недостатком назвали более высокую стартовую цену по сравнению с прошлогодней моделью.

Преимущества:

USB-C!

Множество вариантов для кнопки Action

Значимые улучшения камеры, включая полезное 5-кратное увеличение

Легче и приятнее держать в руке

Недостатки:

Стартовая цена выше, чем в прошлом году.

Входящий в комплект кабель USB-C не поддерживает высокую скорость передачи данных

В целом, все новые смартфоны Apple iPhone 15 получили по 8 баллов от обозревателей The Verge. Основными преимуществами новинок называют универсальный разъем USB-C, улучшения в камере и более удобное расположение в руке благодаря закругленным углам и краям. Еще упоминают более тонкие рамки дисплея, обновленные цвета, титановый корпус (который собирает отпечатки пальцев) и некоторые улучшения в камере.

Более дорогие модели iPhone 15 Pro дополнительно могут похвастаться кнопкой Action, которой можно назначить различные действия. Свежо для Apple, но встречалось ранее даже в бюджетных китайских Android-смартфонах.