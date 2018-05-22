Абоненты «Киевстара» использовали в роуминге в 2,5 раза больше мобильного интернета, чем год назад

В первом квартале 2018 года общее количество абонентов Киевстар, которые пользовались услугами мобильной связи в роуминге выросло на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

По данным оператора использование мобильного интернета в роуминге продолжает расти рекордными темпами. В первом квартале 2018 года оно выросло более чем в два с половиной раза (на 159% больше) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Также абоненты продолжают активно пользоваться голосовыми услугами в роуминге (на 47% больше). При этом ожидаемо чаще всего роумеры звонят в Украину — таких звонков 97% и только 3% звонков приходятся на номера страны пребывания или других стран.

«Количество абонентов и использование услуг в роуминге растет уже 7-й квартал подряд. Это стало возможно благодаря тому, что Киевстар первым среди украинских мобильных операторов существенно снизил стоимость услуг и предложил простые и понятные условия тарификации. Украинцы восприняли эти изменения очень положительно, а мы продолжаем делать наши тарифы и условия еще выгоднее для них» – прокомментировал результаты использования роуминга Павел Даниман, директор по маркетингу Киевстар.

В список самых популярных стран среди роумеров Киевстар в первом квартале 2018 года попали Польша, Россия, Молдова, Германия, Румыния, Чехия, Беларусь, Египет, Венгрия и Словакия. Расширяется и география использования роуминга — за первые три месяца 2018 года абоненты Киевстар воспользовались услугами мобильной связи в 167 странах.

Напомним, что роуминг Киевстар доступен в 195 странах по следующим условиям: звонки от 2 грн за минуту (пакет 15 минут стоимостью 30 грн в день пользования), мобильный интернет от 0,35 грн за МБ (пакет 100 МБ стоимостью 35 грн в день пользования), SMS – от 1,00 грн (пакет 25 SMS стоимостью 25 грн в день пользования).

Источник: Киевстар