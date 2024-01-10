Acer анонсировала ноутбуки Swift и Aspire с Intel Core Ultra и новой клавишей Copilot

Acer анонсировала ноутбуки Swift и Aspire, оснащенные процессорами Intel Core Ultra и новой клавишей Copilot для вызова искусственного интеллекта от Microsoft.

Acer Aspire

Aspire Vero 16 оснащен процессором Intel Core Ultra 7 с технологией Intel AI Boost. По словам компании – это шаг на пути достижения углеродной нейтральности и минимизации углеродного следа изделия на протяжении всего его жизненного цикла.

Новая линейка ноутбуков Acer Aspire Go оснащена экранами диагоналями 15,6 и 14 дюймов, формата WUXGA, узкими рамками, оперативной памятью до 16 ГБ, SSD-диском до 1 ТБ. Acer Aspire Go 14 оснащен процессорами Intel Core i3 N-Series или AMD Ryzen 7000 Series.

Все ноутбуки Aspire с Windows 11 поставляются с Microsoft Copilot, доступ к которому можно получить с помощью специальной клавиши Copilot.

Ноутбуки Acer Aspire Vero 16 (AV16-51P) поступят в продажу в Украине в апреле 2024 года по цене от 33 999 грн. Acer Aspire Go 15 (AG15-31P) – в конце марта 2024 года по цене от 12 499 грн.

Acer Aspire Go 14 с процессором Intel (AG14-31P) и процессором AMD (AG14-21P) поступят в продажу в странах Европы, Ближнего Востока и Африки в марте (начальная цена: 549 евро и 649 евро соответственно), дата поступления в Украину будет анонсирована позже.

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Acer Swift

Три обновленных ноутбука Acer Swift теперь оснащены новыми процессорами Intel Core Ultra с возможностями энергоэффективного ускорения Intel AI Boost на основе ИИ и видеокартой Intel Arc, а также Microsoft Copilot.

Новые модели Swift Go с дисплеями OLED на 14 или 16 дюймов оснащены встроенной технологией Intel Wi-Fi 7 и улучшенными ИИ возможностями.

Ноутбук Acer Swift X 14, по мнению представителей компании, имеет все, что может понадобиться для создания контента и обучения: видеокарту для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 4070, более 120 ускоренных программ NVIDIA RTX и предварительно загруженные драйверы NVIDIA Studio Drivers, а также дисплей OLED технологией Acer Light Sensing и сертификацией Calman.

Ноутбуки поступят в продажу в Украине в конце марта 2024г. Acer Swift Go 16 (SFG16-72/T) по цене от 41 999 грн, Acer Swift Go 14 (SFG14-73/T) – по цене от 40 999 грн, а Acer Swift X 14 (SFX14-72G) – от 59 999 грн.