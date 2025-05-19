Полное обновление Acer ─ игровые ноутбуки, мониторы и множество другой техники на Computex 2025

Acer привезла на выставку Computex 2025 немало новинок в различных категориях устройств. Нам предлагают разнообразные ноутбуки (Copilot+ PC, игровые, рабочие станции), компьютеры, мониторы, планшеты, аксессуары и тому подобное. Рассмотрим подробнее самые интересные предложения.

6 новых Copilot+ PC в серии Acer Aspire AI

Acer расширила линейку ноутбуков Aspire AI шестью новыми устройствами Copilot+ PC. Они предлагаются с диагональю экрана 14 и 16 дюймов. На этот раз Acer решила угодить сразу всем, поэтому предложила модели на базе различных процессоров:

Aspire 14 AI (A14-53M) и Aspire 16 AI (A16-52M) ─ на Intel Core Ultra (Series 2). До Intel Core Ultra 7 258V, встроенная графика Intel Arc. Дисплей OLED WUXGA+, яркость до 500 нит, 100% DCI-P3, VESA DisplayHDR TrueBlack 500. Цены ─ от €999.

Aspire 14 AI (A14-61M) и Aspire 16 AI (A16-61M) ─ на AMD Ryzen AI 300. До Ryzen AI 7 350, архитектура Zen 5. Быстрое выполнение локальных ИИ-задач с низким энергопотреблением. Дисплеи OLED с сертификацией HDR TrueBlack 500. Цены ─ от €999.

Aspire 14 AI (A14-11M) и Aspire 16 AI (A16-11M) ─ на Snapdragon X. Ориентированы на мобильность, работу онлайн, стриминг, презентации. Дисплеи WUXGA, сенсорные модели, USB4, Wi-Fi 7, биометрия, QHD IR-камера. Цены ─ от €899.

Игровые системы

Acer представила три мощные новинки для геймеров и креативных пользователей: два игровых ноутбука Predator Triton 14 AI и Helios Neo 14 AI, а также игровой настольный компьютер Predator Orion 3000.

Predator Triton 14 AI (PT14-52T). Устройство получило 14,5-дюймовый сенсорный OLED-дисплей WQXGA+ (2880×1800 пикселей) с частотой 120 Гц, процессор до Intel Core Ultra 9 288V и видеокарту до NVIDIA RTX 5070. Система может содержать до 32 ГБ ОЗУ LPDDR5X и SSD до 2 ТБ. Стилус входит в комплект поставки. Цена в Европе ─ от €2999.

Predator Helios Neo 14 AI (PHN14-71). Новинка имеет 14,5-дюймовый OLED-дисплей WQXGA+ (2.8K), процессор до Intel Core Ultra 9 285H, до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, накопитель емкостью до 2 ТБ и видеокарту до NVIDIA RTX 5070. Цена составляет от €1699.

Predator Orion 3000 (PO3-665) — игровой ПК в 28-литровом корпусе с закаленным стеклом, сеткой по всей высоте и RGB-вентиляторами. Конфигурация может включать процессор до Intel Core Ultra 7 265F, до 32 ГБ оперативной памяти DDR5, SSD емкостью до 2 ТБ + HDD емкостью до 2 ТБ, а также видеокарту до NVIDIA RTX 5070. Цена заявлена от €1099.

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Acer Swift X для контент-мейкеров

Acer анонсировала два новых ноутбука серии Swift X — Swift X 14 AI и Swift X 14, созданные для профессионалов и создателей контента, которым нужна мощность, компактность и расширенные возможности искусственного интеллекта.

Новинки получили 14,5-дюймовый 3K (2880×1800) OLED-дисплей с охватом 100% DCI-P3 и сертификатом VESA DisplayHDR TrueBlack 500. Здесь доступны сенсорные дисплеи с антибликовым стеклом Corning Gorilla Glass. Заявлена поддержка стилуса MPP 2.5 с распознаванием наклона.

Модель Swift X 14 AI (SFX14-61G) включает в себя процессор AMD до Ryzen AI 9 365 с ядрами Zen 5, а Swift X 14 (SFX14-73G) ─ чип Intel до Core Ultra 9 285H. Оба ноутбука оснащены видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5070, до 32 ГБ ОЗУ LPDDR5X и SSD PCIe Gen 4 емкостью до 2 ТБ. Цены на обе модели начинаются с €1799.

Мониторы Acer

Acer анонсировала новые линейки мониторов для создателей контента и геймеров. Новая серия профессиональных мониторов ProCreator Series создана для дизайнеров, фотографов, видеомонтажеров и 3D-аниматоров.

Все модели проходят сертификацию Calman и обеспечивают точную цветопередачу с погрешностью менее ΔE<1. Новинки поставляются с фирменным софтом Acer Creator Hub, который позволяет выбирать цветовые пространства (sRGB, AdobeRGB, DCI-P3), настраивать калибровку, разделять экран.

Различные модели могут иметь панели IPS, QD-OLED или OLED, диагональ экрана до 31,5 дюйма и разрешение до 6K (6016×3384 пикселей). Также предлагается портативный 16-дюймовый OLED-монитор с разрешением WQXGA+ (2880×1800 пикселей). Цены находятся в диапазоне от €599 до €1399.

Для геймеров предназначены новые мониторы Predator с частотой обновления до 500 Гц. Игрокам предлагаются различные модели с диагональю экрана от 27 до 34 дюймов, разрешением до 4K UHD и панелями QD-OLED, IPS или VA. В некоторых устройствах доступны беспроводные модули Wi-Fi и Bluetooth, есть поддержка Google Cast. Цены стартуют от €499.

Источник: techpowerup 1, 2, 3, 4, 5