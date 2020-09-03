Acer обновила ноутбуки Swift 3 и Swift 5 процессорами Intel 11-го поколения

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Компания Acer подготовила к выпуску новые ноутбуки Swift 3 и Swift 5, которые основаны на новых процессорах Intel 11-го поколения Tiger Lake. При этом версия Swift 5 является одной из первых моделей, соответствующих требованиям сертификации новой платформы Intel Evo. Acer также сообщает, что продолжает работы по сертификации модели Swift 3.

Отметим, чтобы соответствовать требованиям сертификации Intel Evo, система должна содержать интерфейсы Wi-Fi 6 и Thunderbolt 4, выходить из режима сна менее, чем за секунду, работать без подзарядки не менее 9 часов в режиме реальной эксплуатации, поддерживать быструю зарядку и т.д.

Ноутбук Acer Swift 5 может комплектоваться процессорами Core i5 или Core i7. 14-дюймовый сенсорный дисплей обладает максимальной яркостью 340 нит, что превышает возможности предшественника. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 17 часов автономной работы (в синтетических тестах). Также отмечается наличие стекла Antimicrobial Corning Gorilla Glass, которое препятствует появлению неприятных запахов и пятен. Масса новинки составляет 1 кг. Прочие характеристики не претерпели существенных изменений по сравнению с предшественником. Цена Acer Swift 5 стартует с отметки $999,99, продажи новинки начнутся в ноябре.

Ноутбук Acer Swift 3 представляет собой более доступное решение и он предлагается в двух модификациях. Версия Swift 3 SF314-59 оснащена 14-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD. Масса устройства составляет 1,2 кг, а цена начинается со значения $699,99. Версия Swift 3 SF313-53 содержит 13,5-дюймовый дисплей с соотношением сторон 3:2. Максимальная яркость изображения достигает 400 нит. В данном случае масса составляет 1,19 кг, а цена стартует с отметки $799,99. По заверениям производителя, автономность достигает 18 часов.

Источник: The Verge