Acer представила пару новых хромбуков — продвинутый 13,5-дюймовый Chromebook Spin 713 с Intel 10Gen за $629 и бюджетный 11-дюймовый Chromebook Spin 311 с Mediatek MT8183 за $259

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На прошедшем сегодня мерпориятии [email protected] компания Acer анонсировала ряд интересных новинок, включая новый хромбук Acer Chromebook Spin 713. Модель является частью программы Intel Project Athena, она получила процессор Intel 10-го поколения, до 16 ГБ оперативной памяти и SSD объемом 256 ГБ. По заверениям производителя заряда батареи достаточно на 10 часов работы.

Хромбук Acer Chromebook Spin 713 выполнен в слегка непривычном 13,5-дюймовом формате, при этом используется не классическая матрица с соотношением сторон 16:9, а более вытянутая вертикально с соотношением сторон 3:2.

Разрешение матрицы составляет 2256×1504 пикселей, при этом за счет большей высоты пользователь сможет реже скролить изображение во время браузинга и работы. Приставка Spin в названии указывает на то, что шарнир дисплей позволяет повернуть экран на 360 градусов, превратив ноутбук в планшет или дисплей с удобной подставкой для просмотра медиаконтента.

Корпус хромбука выполнен из алюминия, конструкция модели позволяет без проблем перенести падение с высоты 1,2 метра — типичная высота, с которой обычно роняют ноутбуки — из рук или с поверхности стола. Помимо базовой версии модели будет также доступен бизнес-вариант Chromebook Enterprise Spin 713, дополненный решением Google Chrome Enterprise.

Вдобавок к модели Spin 713 компания Acer представила более бюджетный хромбук Chromebook Spin 311 в 11-дюймовом формфакторе, ориентированный на учеников и студентов. Благодаря процессору Mediatek MT8183 модель не может похвастать впечатляющй производительностью, зато может проработать до 12 часов от полного заряда батареи.

Стоимость хромбука Acer Chromebook Spin 713 составляет $629, его Enterprise-версию оценили в $1,099, а бюджетный Acer Chromebook Spin 311 можно будет купить всего за $259.

Источник: The Verge