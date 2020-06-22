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Завтра пройдет онлайн-трансляция презентации новинок Acer, в Киеве ее впервые будут стримить из студии с переводом и гостями [23 июня в 15:30]

Завтра пройдет онлайн-трансляция презентации новинок Acer, в Киеве ее впервые будут стримить из студии с переводом и гостями [23 июня в 15:30]

Завтра пройдет онлайн-трансляция презентации новинок Acer, в Киеве ее впервые будут стримить из студии с переводом и гостями [23 июня в 15:30]


23 июня 2020 года в 15:30 по киевскому времени в Тайбее начнется традиционное ежегодное мероприятие [email protected], на котором компания Acer представит новые устройства из основной линейки бренда, игровые продукты семейства Predator, серии для криэйтеров ConceptD и несколько сюрпризов.

В этом году впервые мероприятие будет ретранслироваться с переводом в локальной студии в Киеве. Всех зрителей ждут:

  • Стрим з синхронным переводом
  • Приглашенные гости и демонстрация свежепредставленных продуктов вживую
  • Возможность пообщаться и задать вопросы экспертам онлайн
  • Розыгрыш монитора Acer Nitro и разных других призов среди зрителей стрима

Событие будет транслироваться в прямом эфире на YouTube и Facebook каналах компании и Twitch-канале.

Присоединиться к просмотру [email protected] 2020 можно по следующим ссылкам: YouTube, Facebook Event, Twitch.

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