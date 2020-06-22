Завтра пройдет онлайн-трансляция презентации новинок Acer, в Киеве ее впервые будут стримить из студии с переводом и гостями [23 июня в 15:30]
23 июня 2020 года в 15:30 по киевскому времени в Тайбее начнется традиционное ежегодное мероприятие [email protected], на котором компания Acer представит новые устройства из основной линейки бренда, игровые продукты семейства Predator, серии для криэйтеров ConceptD и несколько сюрпризов.
В этом году впервые мероприятие будет ретранслироваться с переводом в локальной студии в Киеве. Всех зрителей ждут:
- Стрим з синхронным переводом
- Приглашенные гости и демонстрация свежепредставленных продуктов вживую
- Возможность пообщаться и задать вопросы экспертам онлайн
- Розыгрыш монитора Acer Nitro и разных других призов среди зрителей стрима
Событие будет транслироваться в прямом эфире на YouTube и Facebook каналах компании и Twitch-канале.
Присоединиться к просмотру [email protected] 2020 можно по следующим ссылкам: YouTube, Facebook Event, Twitch.